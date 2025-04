Verfolgerduell bei Altenautal: “Gewinner des Spiels ist Zweiter“

Im Duell zwischen dem USC Altenautal und dem FSV Bad Wünnenberg/Leiberg am Donnerstagabend geht es nicht nur um drei Punkte – es geht um mehr. Beide Teams stehen mit jeweils 40 Zählern gleichauf hinter dem Tabellenzweiten SC Borchen, der seinerseits beim formstarken SV Dringenberg gefordert ist. Altenautal kommt mit Rückenwind nach dem klaren 5:0 gegen Asemissen, während sich Wünnenberg nach der enttäuschenden 3:6-Heimniederlage gegen Dringenberg in der Pflicht sieht, eine passende Antwort zu liefern. Kahmen: “Gewinner des Spiels ist gefühlter Zweiter“

——————————————————————— SV Dringenberg – SC Borchen (Mi., 16.04., 19:30 Uhr) Dringenberg reist mit breiter Brust in dieses Duell, nachdem man zuletzt mit einem furiosen 6:3-Sieg in Wünnenberg für Aufsehen sorgte. Der Tabellenachte überzeugte offensiv, steht nun aber mit dem Zweiten Borchen vor einer deutlich höheren Hürde. Die Gäste aus Borchen präsentierten sich beim 4:1-Erfolg gegen Höxter reif und effizient – ein Zeichen ihrer konstanten Form. Ein Sieg im Nachholspiel würde den Vorsprung auf die Verfolger festigen und die Ambitionen auf den Relegationsrang unterstreichen. ——————————————————————— USC Altenautal – FSV Bad Wünnenberg/L. (Do., 17.04., 19:30 Uhr)

Jörg Kahmen, sportlicher Leiter des USC, ordnet das Spiel entsprechend ein: „Klar, Borchen spielt morgen auch, aber die haben schon zwei Spiele mehr – der Gewinner unseres Spiels ist gefühlter Zweiter. Im Derby geht es natürlich auch ums Prestige.“ Die Personalsituation bei den Gastgebern bleibt dabei angespannt: „Mit Lukas Agethen und Timo Becker fallen zwei Leistungsträger sicher aus. Ahmad Borhan fehlt wegen Spätschicht und Luan Topallaj ist weiterhin verletzt, zudem ist Kai Schumacher noch fraglich“, erklärt Kahmen. Dennoch blicke man optimistisch auf das Kräftemessen: „Wir kennen uns gut, sie spielen starken Fußball nach vorne. Aber in einem Derby zählt nicht nur das Spielerische – wer mehr investiert, wer über seine Grenzen geht, der wird das Spiel gewinnen. Wir hoffen auf eine große Zuschauerkulisse und freuen uns auf das Spiel.“



———————————————————————



SV Dringenberg – TuS Asemissen (Mo., 21.04., 15:00 Uhr)



Wenige Tage nach dem Borchen-Spiel wartet für Dringenberg mit Asemissen der Tabellenvierzehnte – und damit ein ganz anderes Kaliber. Die Gäste reisen mit einer Serie von sechs sieglosen Spielen an und kassierten zuletzt eine deutliche 0:5-Niederlage bei Altenautal. Ein Dreier ist für Dringenberg Pflicht, wenn man in der oberen Tabellenhälfte bleiben will. Für Asemissen hingegen wird die Lage im Abstiegskampf bei weiterer Erfolglosigkeit zunehmend prekär.





———————————————————————



SV Fürstenau/Bödexen – Grün-Weiß Anreppen (Mo., 21.04., 15:00 Uhr)



Für Aufsteiger Fürstenau/Bödexen wird die Luft nach der jüngsten 3:5-Niederlage gegen Delbrücker SC II immer dünner – mit nur einem Saisonsieg bleibt der Tabellenletzte abgeschlagen. Nun kommt mit Grün-Weiß Anreppen ein Kontrahent, der zuletzt eine späte 1:3-Niederlage in Dahl hinnehmen musste, trotz guter Ansätze. Beide Teams haben etwas gutzumachen: Fürstenau kämpft ums Überleben, Anreppen will den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld nicht verlieren. Die Favoritenrolle liegt dennoch klar bei den Gästen.





———————————————————————