Verfolgerduell am Samstagabend - Kampf um Platz 2

Blick nach vorne - auf den 2 Platz im direkten Duell mit 1860 lll – Foto: Julin Holzner

Drei Teams kämpfen um Rang zwei – im direkten Aufeinandertreffen will FC Fürstenried ein klares Zeichen setzen und den nächsten Schritt im Aufstiegsrennen gehen.

Die Ausgangslage ist eindeutig: Für uns geht es darum, weiter an München West dranzubleiben und gleichzeitig 1860 lll auf Distanz zu halten. Wir befinden uns in einer sehr entscheidenden Phase der Saison, in der jeder Punkt enorm wichtig ist. Es sind aktuell drei Vereine im Rennen um Platz zwei, und genau deshalb darf man sich von Woche zu Woche keinen Ausrutscher erlauben. Jeder weiß, worum es jetzt geht. Die Tabelle ist eng, die Situation ist spannend, und uns ist absolut bewusst, welche Bedeutung dieses Spiel hat. Gleichzeitig wissen wir auch, dass wir mit einem Erfolg sogar die Möglichkeit haben, selbst auf den zweiten Platz zu springen. Das ist natürlich ein zusätzlicher Anreiz für uns.

Julian Holzner:

Was erwarten Sie für ein Spiel am Samstagabend?

Tufan Lacin:

Ich erwarte ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und einer hohen emotionalen Spannung. Samstagabend, Flutlicht, dazu zwei direkte Verfolger im direkten Duell — viel mehr geht eigentlich kaum. Das ist genau die Art von Spiel, auf die man sich als Mannschaft freut. Es wird ein Spiel, in dem es nicht nur auf spielerische Qualität ankommen wird, sondern vor allem auch auf Mentalität, Einsatzbereitschaft und Widerstandsfähigkeit. Beide Mannschaften wissen, was auf dem Spiel steht, und deshalb wird es mit Sicherheit ein umkämpftes und enges Duell.

Julian Holzner:

Worauf wird es Ihrer Meinung nach auf diesem Platz besonders ankommen?

Tufan Lacin:

Wir wissen sehr genau, was uns auf diesem Platz erwartet. Es wird viel um zweite Bälle gehen, um Präsenz in den Zweikämpfen und darum, in den entscheidenden Momenten wach und entschlossen zu sein. Gerade auf solchen Plätzen musst du bereit sein, den Kampf anzunehmen und sofort dagegenzuhalten. Es reicht nicht, nur spielerische Lösungen zu haben — du musst körperlich und mental voll da sein. Genau das wird ein entscheidender Faktor sein. Wer in diesen Situationen konsequenter, klarer und entschlossener auftritt, wird sich Vorteile erarbeiten.

Julian Holzner:

Wie bewerten Sie die aktuelle Situation im Aufstiegsrennen beziehungsweise im Kampf um Platz zwei?

Tufan Lacin:

Man merkt jetzt ganz klar, dass die Saison in ihre entscheidende Phase geht. In dieser Phase geht es am Ende nur noch um Punkte. Es geht darum, so wenig wie möglich liegenzulassen und Woche für Woche auf den Punkt da zu sein. Wenn drei Mannschaften um einen Platz kämpfen, dann gibt es keinen Raum für Nachlässigkeit. Genau deshalb ist die Konzentration in jedem Training und in jedem Spiel extrem wichtig. Unsere Mannschaft weiß das, der Verein weiß das, und jeder Einzelne ist sich dieser Verantwortung bewusst. Das Entscheidende ist jetzt, mental stabil zu bleiben und den Fokus von Woche zu Woche hochzuhalten.

Julian Holzner:

Sie haben angesprochen, dass Kleinigkeiten entscheidend sein werden. Können Sie das genauer erklären?

Antwort:

Ja, absolut. In solchen Spielen sind es oft nicht die großen Dinge, sondern kleine Momente, die den Unterschied machen. Das war schon damals gegen den FC Kosova so. Da entscheiden vielleicht ein gewonnener Zweikampf mehr, ein zweiter Ball, eine gute Restverteidigung, ein klarer Kopf in einer Druckphase oder die Konsequenz im Strafraum. Genau diese Details werden auch diesmal wieder eine große Rolle spielen. Deshalb müssen wir in jeder Phase des Spiels aufmerksam bleiben. Wir wollen diesmal nicht nur reagieren, sondern aktiv dafür sorgen, dass das Spiel in unsere Richtung kippt. Wir wollen bereit sein, unser Glück auch zu erzwingen.

Julian Holzner:

Wo sehen Sie die Stärken des Gegners?

Tufan Lacin:

Wir wissen, dass der Gegner vor allem über viele Flanken gefährlich werden kann und auch bei Standardsituationen Qualität hat. Das sind Dinge, auf die wir vorbereitet sein müssen. Gerade in engen Spielen können Standards und Hereingaben sehr schnell spielentscheidend werden. Deshalb wird es wichtig sein, in diesen Situationen konzentriert zu verteidigen, die Räume gut zu besetzen und im Kopf klar zu bleiben. Wir dürfen ihnen in diesen Bereichen nicht zu viele Möglichkeiten geben.

Julian Holzner:

Wo sehen Sie die Stärken Ihrer eigenen Mannschaft?

Tufan Lacin:

Ich sehe bei uns ebenfalls viel Qualität, und das in mehreren Bereichen. Wir haben im Offensivspiel sehr viel Power und die Fähigkeit, gefährlich zu werden. Außerdem kassieren wir aktuell wieder kaum Gegentore, was zeigt, dass wir auch defensiv stabiler geworden sind. Das gibt der Mannschaft Selbstvertrauen. Wir wissen, dass wir dem Gegner wehtun können und dass wir selbst ebenfalls bei Standards gefährlich sind. Deshalb sehe ich das Spiel insgesamt sehr ausgeglichen — ein klassisches 50:50-Spiel. Aber unser Anspruch ist klar: Wir wollen dieses Spiel gewinnen und als Sieger vom Platz gehen.

Julian Holzner:

Wie wichtig wird die Rolle der Ersatzspieler beziehungsweise der Bank in diesem Spiel sein?

Tufan Lacin:

Ich glaube, dass die Jungs von der Bank in diesem Spiel eine ganz entscheidende Rolle spielen können. Gerade wenn ein Spiel intensiv ist und viele Kräfte kostet, kommt es darauf an, wer später noch einmal neue Energie, neue Impulse und frische Power ins Spiel bringen kann. In solchen Begegnungen entscheidet oft nicht nur die Startelf, sondern der gesamte Kader. Deshalb brauchen wir jeden Spieler — egal, ob er von Beginn an auf dem Platz steht oder später reinkommt. Jeder Einzelne kann in solchen Spielen den Unterschied ausmachen.

Julian Holzner:

Wie wichtig ist dabei der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft?

Tufan Lacin:

Der Zusammenhalt ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Solche Spiele gewinnst du nur gemeinsam. Es reicht nicht, wenn einzelne Spieler einen guten Tag haben — du brauchst eine Mannschaft, die füreinander arbeitet, miteinander leidet und sich gegenseitig unterstützt. Genau das hat diese Gruppe in den vergangenen Wochen gezeigt. Die Jungs haben bewiesen, dass sie immer dagegenhalten können und dass sie als Einheit auftreten. Dieses Gefühl, dass jeder für jeden arbeitet, ist in dieser Saisonphase enorm wichtig.

Julian Holzner:

Was wird spielentscheidend sein, damit Sie am Ende erfolgreich sind?

Tufan Lacin:

Es wird vor allem darauf ankommen, effizient zu sein. Wir müssen aus unseren Chancen möglichst viel machen, denn in engen Spielen bekommst du oft nicht unendlich viele Möglichkeiten. Gleichzeitig müssen wir die Phasen überstehen, in denen der Gegner vielleicht etwas besser im Spiel ist. Das gehört zu einem solchen Spiel dazu. Wichtig wird sein, dann nicht die Ordnung zu verlieren, ruhig zu bleiben und mental stabil zu bleiben. Wir müssen jederzeit im Spiel bleiben, dürfen uns von einzelnen Situationen nicht aus der Ruhe bringen lassen und müssen bis zum Schluss davon überzeugt sein, dass wir das Spiel auf unsere Seite ziehen können.

Julian Holzner:

Mit welchem Gefühl gehen Sie in dieses Spiel?

Tufan Lacin:

Mit Vorfreude, aber auch mit voller Konzentration. Solche Spiele will man spielen. Die Bedeutung ist groß, die Atmosphäre wird besonders sein, und genau dafür arbeitet man die ganze Woche. Wir freuen uns auf diese Herausforderung. Gleichzeitig wissen wir, dass wir alles investieren müssen, um erfolgreich zu sein. Wenn wir die Intensität annehmen, als Mannschaft geschlossen auftreten und in den entscheidenden Momenten klar und konsequent sind, dann haben wir alle Möglichkeiten, dieses Spiel für uns zu entscheiden.