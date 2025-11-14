Der 16. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht erneut höchste Spannung, denn an der Tabellenspitze wie auch im Abstiegskampf spitzt sich die Lage weiter zu. Spitzenreiter VfL Wildeshausen geht mit 37 Punkten knapp vor dem starken Verfolgerfeld ins Wochenende, während gleich mehrere Teams um den Anschluss an die oberen Plätze kämpfen. Gleichzeitig droht im Tabellenkeller ein harter Überlebenskampf, denn besonders TSV Abbehausen, SVE Wiefelstedeund der FC Hude stehen unter enormem Druck. Mit richtungsweisenden Duellen sowohl im Meisterschafts- als auch im Abstiegsrennen bietet dieser Spieltag alles, was die Liga ausmacht – Intensität, Überraschungspotenzial und echte Nervenspiele.

Stenum mischt als Tabellenvierter (32 Punkte) weiterhin im oberen Bereich mit und spielt bislang eine starke Saison. Der FC Hude dagegen hängt mit nur 11 Punkten tief im Abstiegskampf fest und zeigt extreme Leistungsschwankungen. Stenum besitzt eine der stärksten Offensivreihen der Liga und wird vor heimischem Publikum klar auf Sieg spielen. Für Hude wäre jeder Punkt ein Bonus im Kampf ums Überleben.

Tur Abdin hat sich mit 23 Punkten im sicheren Mittelfeld etabliert und überzeugt durch kämpferische Auftritte. Wardenburg hingegen ist als Vorletzter (12 Punkte) stark abstiegsgefährdet und braucht jeden Zähler, um die gefährliche Zone zu verlassen. Besonders problematisch: die Offensive des VfR zählt mit nur 12 Toren zu den schwächsten der Liga. Tur Abdin geht mit Vorteil ins Spiel, darf den Gegner aber keinesfalls unterschätzen.

Abbehausen ist Tabellenletzter und wartet nach 13 Spielen weiterhin auf den ersten Sieg, während die Defensive mit 46 Gegentoren die schwächste der Liga stellt. TuS Obenstrohe hingegen hat 12 Punkte auf dem Konto und kämpft darum, nicht noch tiefer in den Tabellenkeller hineingezogen zu werden. Für den TSV wird es zu Hause eine der letzten Chancen, den Anschluss wiederherzustellen. Obenstrohe geht als leichter Favorit, muss aber mit hohem Druck umgehen.

Der Tabellenzweite GVO Oldenburg (35 Punkte) stellt die beste Offensive der Liga mit bereits 61 erzielten Toren. Frisia Wilhelmshaven liegt mit 30 Punkten ebenfalls sehr gut im Rennen und lauert auf einen Ausrutscher der Spitzenteams. Es ist das Topspiel des Spieltages – beide Teams treten mit hoher Offensivpower und viel Selbstvertrauen an. Ein Sieg für GVO wäre wichtig, um Wildeshausen im Titelrennen nicht aus den Augen zu verlieren.

Der FC Rastede steht mit 15 Punkten knapp über dem Strich und hat nach einer wechselhaften Hinrunde weiterhin viel Luft nach oben. Nordenham dagegen liegt mit 22 Punkten komfortabel im Mittelfeld und präsentiert sich offensiv gefährlich. Für Rastede zählt im Heimspiel jeder Punkt, um nicht wieder auf die Abstiegsränge abzurutschen. Nordenham reist selbstbewusst an und hat die Chance, sich weiter von unten abzusetzen.

Der Heidmühler FC steht mit 25 Punkten ordentlich da, hat zuletzt aber defensiv zu viele einfache Gegentore zugelassen. Wildeshausen reist als ungeschlagener Tabellenführer mit beeindruckenden 37 Punkten und dem besten Torverhältnis der Liga an. Die Gäste wollen ihre Serie fortsetzen und den Vorsprung auf die Verfolger weiter ausbauen. Für Heidmühle ist es ein echter Gradmesser, der zeigen wird, ob man mit der Ligaspitze mithalten kann.

Der VfL Oldenburg II steckt mit 15 Punkten im unteren Mittelfeld fest und braucht dringend einen Heimsieg, um sich Luft nach unten zu verschaffen. TV Jahn Delmenhorst steht mit 13 Punkten direkt hinter ihnen und würde mit einem Auswärtserfolg am Gegner vorbeiziehen. Beide Teams zeigen große Leistungsschwankungen, was diese Partie schwer prognostizierbar macht. Kleinigkeiten und die Tagesform dürften den Ausschlag geben.