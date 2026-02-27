Verfolger unter Druck – Dynamo vor Pflichtaufgabe

Am 17. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg scheint die Rollenverteilung an der Spitze klar. Doch im Kampf um Platz zwei und im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Duelle an.
Schafhausen empfängt den Primus
Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz (48 Punkte, 16 Siege) gastiert bei Union Schafhausen II (12., 16 Punkte). Nach dem 7:2 gegen Oberbruch reist der Ligaprimus mit der mit Abstand besten Offensive (82 Tore) an. Schafhausen benötigt im Abstiegskampf dringend Zähler, ist gegen die bislang makellosen Erkelenzer jedoch klarer Außenseiter. Alles andere als ein weiterer Dynamo-Erfolg wäre eine Überraschung.
Würm-Lindern will Rang drei festigen
Die drittplatzierte SG Union Würm-Lindern (31 Punkte) trifft auf den 13. FSV Geilenkirchen-Hünshoven (13 Punkte). Würm-Lindern stellt eine der stabilsten Defensiven der Liga, Geilenkirchen kämpft um Anschluss ans rettende Ufer. Die Gastgeber sind favorisiert, dürfen den abstiegsbedrohten Gegner jedoch nicht unterschätzen. Ein Heimsieg würde den Druck auf Rang zwei erhöhen.
Brachelen mit Heimvorteil
Der Vierte SV Brachelen (30 Punkte) trifft auf den Achten FC Germania Rurich (20 Punkte). Brachelen mischt weiterhin im erweiterten Aufstiegsrennen mit und stellt eine der treffsichersten Offensiven der Liga. Rurich bewegt sich im gesicherten Mittelfeld und tritt auswärts an. Für Brachelen ist ein Heimsieg Pflicht, um den Kontakt zur Spitze nicht abreißen zu lassen.
Waldenrath fordert den Tabellenzweiten
Der Neunte Viktoria Waldenrath-Straeten (19 Punkte) empfängt den Zweiten SC Selfkant (32 Punkte). Selfkant liegt komfortabel auf Rang zwei, hat jedoch bereits sechs Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Dynamo. Waldenrath zeigte sich zuletzt formstark und könnte dem Favoriten Paroli bieten. Für Selfkant zählt im Aufstiegsrennen nur ein Sieg.
Weitere Spiele am Wochenende: