 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Verfolger-Treffen in Wolfen, hält die Heimserie am Wolfsberg?

Verbandsliga +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes im Oberhaus von Sachsen-Anhalt

von Kevin Gehring · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Bartaune

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Verbandsliga
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Fortuna MD

Kann der SSC Weißenfels die erste Niederlage nach zehn Siegen in Serie wegstecken? Kann der SV Westerhausen auch das vierte Heimspiel im neuen Jahr gewinnen? Und wer setzt sich im Verfolger-Duell zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen und dem BSV Halle-Ammendorf durch? Diese Fragen stellen sich am 22. Spieltag in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

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Morgen, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
19:00live

Der SC Bernburg und der SSV Havelwinkel Warnau haben zu Ostern wichtige Dreier eingefahren. Der SCB siegte mit 3:0 in Emseloh, die Warnauer überraschten den 1. FC Bitterfeld-Wolfen (2:0). Am Freitagabend werden beide direkt nachlegen wollen: Dann kommt es zum direkten Duell in der Krumholzallee.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
19:00live

Zehn Duelle in Folge hat der SV Fortuna Magdeburg in der Verbandsliga nicht mehr gegen die SG Rot-Weiß Thalheim verloren. Können die Thalheimer diese Serie am Freitagabend durchbrechen? Zählbares hätte das Schlusslicht zu Gast am Schöppensteg dringend nötig, um weiterhin auf den Klassenerhalt hoffen zu dürfen.

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
14:00live

Nach jahresübergreifend zehn Siegen in Folge hat es den SSC Weißenfels am Gründonnerstag erwischt: Beim BSV Halle-Ammendorf unterlag der weiterhin unangefochtene Spitzenreiter mit 1:2. Kehrt der Saalesportclub am Sonnabend in die so lange gefahrene Erfolgsspur zurück? Dann empfangen die Weißenfelser den VfB Merseburg, gegen den alle drei bisherigen Verbandsliga-Aufeinandertreffen gewonnen werden konnten.

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
14:00live

Als eines der formstärksten Teams ist der FSV Barleben aus der Winterpause gekommen. Mit 14 Punkten seit dem Re-Start hat sich die Elf von Christoph Grabinski und Max Schönijahn auf den siebten Tabellenplatz vorgeschoben. Doch auch der SV Westerhausen hat schon fleißig gepunktet - vor allem daheim. Alle drei Partien am heimischen Wolfsberg hat der SVW im neuen Jahr gewonnen.

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
14:00

Nach sechs Verbandsliga-Partien ohne Sieg hat es der SV Eintracht Emseloh am Ostermontag mit dem 5:0-Kantersieg über den VfB Merseburg krachen lassen. Kann der Aufsteiger an dieses Erfolgserlebnis anknüpfen? Die Reise führt am Samstag zum SV Blau-Weiß Zorbau, der nach dem zuletzt sehr späten 2:2-Ausgleich des SV Fortuna Magdeburg seit drei Spielen auf einen Sieg wartet.

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
14:00live

Die Saison des 1. FC Bitterfeld-Wolfen verläuft weiterhin in einer Wellenform, die zuletzt wieder nach unten gezeigt hat. Beim Kellerkind SSV Havelwinkel Warnau unterlag der Titelanwärter mit 0:2 - und verpasste die da gewesene Chance, den Rückstand auf Spitzenreiter Weißenfels zu verkürzen. Leichter wird die Aufgabe am Sonnabend gewiss nicht: Dann geht es im Jahnstadion Wolfen gegen den BSV Halle-Ammendorf, der sich mit seinen Sieg über den Tabellenführer jüngst auf Platz drei vorgeschoben hat.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
15:00live

Still und heimlich ist der SV Dessau 05 in den vergangenen Wochen - auch aufgrund der Punktverluste der direkten Kontrahenten - wieder in der Tabelle geklettert. Nach zuletzt zwei 4:1-Erfolgen über den BSV Halle-Ammendorf und dem SV Westerhausen steht die Mannschaft von Dimitrios Mitsis aktuell sogar auf Rang zwei. Mit diesem Schwung gehen die Nullfünfer am Samstag in das Heimspiel gegen den VfB Sangerhausen.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
15:00

Die jüngsten Duelle zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau und dem Haldensleber SC standen nicht gerade für Offensivfußball. Zwei Aufeinandertreffen endeten mit torlosen Remis, zweimal ging der Haldensleber SC mit 1:0-Siegen vom Platz. Auch am Sonnabend dürfte für beide Teams zunächst wieder die Defensive im Fokus stehen.