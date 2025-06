Verfolger SV Falkensee-Finkenkrug landet mit Heimsieg

Bereits in der 7. Minute brachte Benedikt Bundschuh seine Farben auf Kurs. Nach einem mutigen Beginn war der frühe Führungstreffer der Lohn für den engagierten Auftritt der Hausherren. Die Gäste aus Glienicke steigerten sich nach dem Rückstand und kamen besser in die Partie. Nach dem Seitenwechsel schlug Fortuna in der 50. Minute zu: Justin Hippe vollendete zum 1:1-Ausgleich. Doch Falkensee zeigte Charakter. In der 64. Minute war es erneut Benedikt Bundschuh, der sein Team mit seinem zweiten Treffer des Abends wieder in Führung brachte. Damit war die Partie endgültig in der Hand der Gastgeber. Den Schlusspunkt setzte Linus Eick in der 88. Minute.