Verfolger spielen Spitzenreiter Anadolu Türkspor in die Karten

In erster Linie bei Michael Enger, der doppelt traf, bedanken kann sich der Hülser SV, der in der letzten Viertelstunde das Spiel gegen Strümp noch drehte, mit 3:1 und gewann und damit auf Tuchfühlung bleibt. Die dahinter platzierten Waldnieler und Viktoria Anrath teilten sich die Punkte, was keinem der beiden Vereine weiter hilft. Beide Viktoria-Tore erzielte Marvin Müller, der damit seine Quote auf 18 erhöhte. Da Waldniel nach einer Roten Karte gegen Thimo Mergel aber fast eine Stunde in Unterzahl spielen musste, ist die Punkteteilung für die Anrather zu dürftig.

Den Rekordsieg des Tages landete der SC Schiefbahn, der den VfR Fischeln II mit sage und schreibe 8:0 abfertigte. Die Fischelner Reserve hat zwar weiter fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsaspiranten Gellep und Hinsbeck, aber die Entwicklung ist negativ. Gellep ergiff den letzten Strohhalm und besiegte die Hinsbecker mit 2:1, die seit der Übernahme von Sebastian Thissen als neuem Coach für Sebastian Steinhauer alle fünf Partien verloren. Die Bockumer Reserve setzte sich derweil mit 3:2 gegen den SC Niederkrüchten durch und kann schon für die neue Saison planen.

