Verfolger spielen Spitzenreiter Anadolu Türkspor in die Karten

Fast alles lief am 22. Spieltag der Kreisliga A für den Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld. Er gewann auch ausnahmsweise einmal ohne einen Treffer von Goalgetter Samed Yesil beim Verfolger VfL Willich, der dadurch erst einmal aus dem Rennen ist, mit 3:1. Allerdings wurde es in dieser Partie noch einmal sehr spannend, nach dem die Willicher kurz vor dem Abpfiff durch Patrick Jokiel auf 1:2 verkürzt hatten. Deshalb sorgte erst Emre Kizil in der Nachspielzeit für klare Bahn.
Gleichzeitig profitierte das Team von Trainer Ugur Karpuz von zwei anderen Ergebnissen. So kam der erste Verfolger VfB Uerdingen, der zwar durch Jan Lucca Stumm vorlegte, nur zu einem 1:1 gegen den FC Hellas Krefeld. Die Hellas-Verantwortlichen hatten nach dem Theater um Ex-Coach Karl-Heinz Himmelmann in der vergangenen Woche auf eine Reaktion der Mannschaft gehofft. Und die bekamen sie. Der FC Hellas ab, weil Bonko Smoljanovic noch egalisierte.
Auch der TSV Kaldenkirchen spielte Anadolu in die Karten, kam bei TuRa Brüggen II lediglich zu einem 2:2. Unterdessen hat beim TSV Trainer Fabian Wiegers-Lange, der in neuen Saison für den Bezirksligisten VfR Fischeln verantwortlich sein wird, um die direkte Auflösung seines Vertrages gebeten, was den Verantwortlichen entgegen kam. In diesem Jahr konnten die Kaldenkirchener, die viele Verletzte zu beklagen haben, von vier Begegnungen nur eine gewonnen. Im Sommer wird der frühere Nettetaler Andreas Schwan dort übernehmen.
In erster Linie bei Michael Enger, der doppelt traf, bedanken kann sich der Hülser SV, der in der letzten Viertelstunde das Spiel gegen Strümp noch drehte, mit 3:1 und gewann und damit auf Tuchfühlung bleibt. Die dahinter platzierten Waldnieler und Viktoria Anrath teilten sich die Punkte, was keinem der beiden Vereine weiter hilft. Beide Viktoria-Tore erzielte Marvin Müller, der damit seine Quote auf 18 erhöhte. Da Waldniel nach einer Roten Karte gegen Thimo Mergel aber fast eine Stunde in Unterzahl spielen musste, ist die Punkteteilung für die Anrather zu dürftig.
Den Rekordsieg des Tages landete der SC Schiefbahn, der den VfR Fischeln II mit sage und schreibe 8:0 abfertigte. Die Fischelner Reserve hat zwar weiter fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsaspiranten Gellep und Hinsbeck, aber die Entwicklung ist negativ. Gellep ergiff den letzten Strohhalm und besiegte die Hinsbecker mit 2:1, die seit der Übernahme von Sebastian Thissen als neuem Coach für Sebastian Steinhauer alle fünf Partien verloren. Die Bockumer Reserve setzte sich derweil mit 3:2 gegen den SC Niederkrüchten durch und kann schon für die neue Saison planen.
