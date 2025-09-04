Verfolger schwächelten - 3 x Gelb-Rot am Barrenteich

In der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - wurde am Mittwochabend der komplette sechste Spieltag durchgeführt. Während der TUS Hilter souverän seine Tabellenführung ausbaute - 6 Spiele - 6 Siege - schwächelten die Verfolger am Mittwochabend.
Bereits zur Halbzeit lag der bisher zweitplatzierte TUS Glane gegen Aufsteiger SV Bad Rothenfelde mit 0:4 zurück und konnte nach der Pause nur noch eine Ergebniskosmetik erzielen. RW Sutthausen gelang gegen VFR Voxtrup II nach einem 0:2-Pausenrückstand durch einen Doppelpack von Christoph Siebert
am Ende noch eine 2:2-Uentschieden. Die Spvg Niedermark feierte einen überraschenden 2:1-Erfolg gegen den hoch gehandelten VFL Kloster Oesede. Ballsport Eversburg drehte einen 1:3-Pausenrückstand in einem hektischen Spiel mit drei Feldverweisen zum 5:3-Erfolg und feierte den ersten Saisonerfolg. SuS Buer machte mit einem verdienten 4:2-Erfolg gegen den SF Schledehausen einen deutlichen Sprung von den Abstiegsplätzen auf einen Mittelfeldplatz. Bezirksliga-Absteiger SC Lüstringen feierte auf dem kleinen Schlackeplatz am Klushügel den dritten Sieg in Folge und springt auf den fünften Tabellenplatz. Der TV Wellingholzhausen konnte das umkämpfte Nachbarschaftsderby gegen den SV Viktoria Gesmold II mit 3:0 für sich entscheiden.
58. Min. gelb-rote Karte T. Stavermann BSV Holzhausen
62. Min. gelb-rote Karte S. Ruthemeyer (BSV Holzhausen)
85. Min. gelb-rote Karte L. Ramaj
"Heute haben wir über die Geschlossenheit und den Kampf in der zweiten Halbzeit ein schon fast verlorenes Spiel gedreht. Holzhausen führte zu Recht zur Halbzeit, doch am Ende hatten wir die passende Einstellung und auch das entscheidende Quäntchen Glück auf unserer Seite,“ meinte Trainer Yannik Kaiser (Ballsport).
"25 Mann oder dann auch weniger auf dem Platz wissen wie so ein Ergebnis nach 3:1 Führung dann in der zweiten Halbzeit zustande kommt. Mehr werde ich persönlich mich nicht dazu äußern,“ lautet das Statement von Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen).
A. Zekic und L. Ramaj trafen doppelt für Ballsport – Foto: Fupa
SuS Buer - SF Schledehausen 4:2 (2:0)
"Ein hochverdienter Sieg steht am Ende auf der Anzeigetafel! Mit 2:0 gehen wir in die Pause, kamen durch einen Aufbaufehler kurz nach Wiederanpfiff in Bedrängnis, konnten allerdings schnell wieder die zwei Tore Führung herstellen. Nach einem Standard kassieren wir dann das 3:2. Schledehausen kam hier wieder gut ins Spiel. Allerdings konnte Schwanemeyer nach Comeback auf 4:2 stellen. Am Ende war es eine Wiedergutmachung für die vor drei Wochen unnötige Niederlage in Schledehausen,“ sagte uns Jan Blumenberg (SuS Buer).
SV Kosova - SC Lüstringen 2:4 (0:3)
"Wir freuen uns riesig über die drei Punkte. Unter den heutigen Bedingungen mit einem anspruchsvollen Gegner, engem Platz, Flutlicht, vielen Zuschauern und dem Ascheplatz war das alles andere als selbstverständlich. Die Punkte tun uns und unserem Neuaufbau mit 16 Neuzugängen enorm gut. Trotzdem bleibt unsere oberste Devise, dass wir uns von unten absetzen und unseren Spielstil von Spieltag zu Spieltag überzeugend auf den Platz bringen. Ich wünsche Festim und den Jungs vom SV Kosova viel Erfolg für den weiteren Saisonverlauf,“ lautet das Statement Trainer Can Özalp (SC Lüstringen).
TV Wellingholzhausen - SV Viktoria Gesmold II 3:0 (2:0)
"Unser Team feierte heute einen souveränen 3:0-Derbysieg gegen Gesmold. Nach einer starken Anfangsphase des Gegners übernahmen wir die Kontrolle, führten verdient zur Halbzeit 2:0 und legten direkt nach Wiederanpfiff den dritten Treffer nach. Auch wenn ein weiteres Tor aberkannt wurde, bin ich als Trainer sehr stolz auf die geschlossene und kämpferische Mannschaftsleistung,“ meinte Trainer Florian Vornholt (TV Wellingholzhausen).
"Eine unnötige und vor allem selbstverschuldete Niederlage. 25 Minuten waren wir gut drin. Kurz vor der Pause hauen wir uns die beiden Gegentore quasi selbst rein.
Mit dem 0:3 kurz nach der Pause war das Spiel entschieden. Glückwunsch an Welling,“ sagte uns Trainer Dennis Bolwin (SV Viktoria Gesmold II).