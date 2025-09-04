Verfolger schwächelten - 3 x Gelb-Rot am Barrenteich

In der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - wurde am Mittwochabend der komplette sechste Spieltag durchgeführt. Während der TUS Hilter souverän seine Tabellenführung ausbaute - 6 Spiele - 6 Siege - schwächelten die Verfolger am Mittwochabend.

Bereits zur Halbzeit lag der bisher zweitplatzierte TUS Glane gegen Aufsteiger SV Bad Rothenfelde mit 0:4 zurück und konnte nach der Pause nur noch eine Ergebniskosmetik erzielen. RW Sutthausen gelang gegen VFR Voxtrup II nach einem 0:2-Pausenrückstand durch einen Doppelpack von Christoph Siebert

am Ende noch eine 2:2-Uentschieden. Die Spvg Niedermark feierte einen überraschenden 2:1-Erfolg gegen den hoch gehandelten VFL Kloster Oesede. Ballsport Eversburg drehte einen 1:3-Pausenrückstand in einem hektischen Spiel mit drei Feldverweisen zum 5:3-Erfolg und feierte den ersten Saisonerfolg. SuS Buer machte mit einem verdienten 4:2-Erfolg gegen den SF Schledehausen einen deutlichen Sprung von den Abstiegsplätzen auf einen Mittelfeldplatz. Bezirksliga-Absteiger SC Lüstringen feierte auf dem kleinen Schlackeplatz am Klushügel den dritten Sieg in Folge und springt auf den fünften Tabellenplatz. Der TV Wellingholzhausen konnte das umkämpfte Nachbarschaftsderby gegen den SV Viktoria Gesmold II mit 3:0 für sich entscheiden.