Verfolger reisen zu Kellerkinder, Young Boys beim Absteiger

Der letzte Hinrunden-Spieltag sortiert die Kräfteverhältnisse: Young Boys Reutlingen verteidigt die Spitze, Holzhausen will erster Verfolger bleiben, während ein breites Mittelfeld um Ausgangspositionen ringt. Unten benötigen Heilbronn, Esslingen und Waiblingen dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Morgen, 18:30 Uhr TSG Tübingen TSG Tübingen FC Holzhausen Holzhausen 18:30 live PUSH



TSG Tübingen trifft auf den FC Holzhausen – ein Duell der Kontraste zwischen Abstiegszone und Verfolgerfeld. Tübingen braucht als Vierzehnter jeden Zähler, Holzhausen will als Zweiter mit einem Auswärtssieg den Druck auf den Tabellenführer hochhalten.



TSV Oberensingen empfängt den FSV Waiblingen und geht aus der komfortableren Position an das Spiel heran. Oberensingen kann seine Top-4-Platzierung festigen, Waiblingen benötigt im Kampf gegen den Abstieg dringend Stabilität.



Sportfreunde Dorfmerkingen spielen gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen und blicken beide nach oben. Die Gastgeber stehen bei 26 Punkten, Calcio bei 22 – ein richtungsweisendes Kräftemessen für die Ausgangslage zur Rückrunde.



VfR Heilbronn misst sich mit dem TSV Berg und steht als Tabellenletzter unter Zugzwang. Berg reist als Dritter an und will mit seinem Punktestand den Kontakt zur Spitzengruppe wahren.



TSG Hofherrnweiler-Unterrombach empfängt den VfB Friedrichshafen – punktgleiches Duell auf Augenhöhe. Beide Teams (je 24 Punkte) spielen um den Verbleib im oberen Mittelfeld und eine günstige Startposition für die Rückrunde.



FC Esslingen trifft auf die Sportfreunde Schwäbisch Hall und bekommt ein Sechs-Punkte-Spiel im Keller. Esslingen steht bei 14 Punkten, Schwäbisch Hall bei 15 – Kleinigkeiten dürften die Richtung vor der Halbzeitbilanz bestimmen.



FC Rottenburg spielt gegen SSV Ehingen-Süd und will vor heimischer Kulisse Abstand zur Gefahrenzone gewinnen. Ehingen-Süd liegt mit 20 Punkten knapp vorn und kann mit einem Auswärtserfolg im gesicherten Mittelfeld überwintern.

Sa., 22.11.2025, 15:00 Uhr SV Fellbach SV Fellbach Young Boys Reutlingen Young Boys R 15:00 PUSH



SV Fellbach empfängt Young Boys Reutlingen – für die Gastgeber eine Bewährungsprobe, für den Tabellenführer ein Pflichttermin. Fellbach hat 22 Punkte auf dem Konto, Young Boys führt mit 38 Zählern das Klassement an und will den Vorsprung in die Rückrunde tragen.