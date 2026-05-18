 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

Verfolger patzen: Oberpleis und Friesdorf auf Kurs Landesliga

Bezirksliga, Staffel 2: Der 1. FC Niederkassel und Rot-Weiß Merl gewinnen ihre Spiele nicht – der Aufstieg dürfte dem TuS Oberpleis und Blau-Weiß Friesdorf kaum noch zu nehmen sein.

von Niklas Bien · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

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BZL Mittelrhein St. 2
Oberpleis
Friesdorf
Niederbachem
Wahlscheid

Der TuS 05 Oberpleis und der FC Blau-Weiß Friesdorf werden ihrem Ruf als Topteam dieser Tage sehr gerecht. Im Saisonendspurt spazieren die beiden Aufstiegsfavoriten von Sieg zu Sieg – vor allem Friesdorf hat sich in der Rückrunde mit 28 Punkten aus zehn Spielen (!) in einen Rausch gespielt. Dass die Staffel zwei Aufsteiger stellen darf, scheint nur noch Formsache. Dass es sich dabei um Oberpleis und Friesdorf handeln würde, ist derweil schon sicher.

Oberdrees beendet Niederkassels letzte Aufstiegsträume

Gestern, 15:00 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
2
0
Abpfiff

Das hängt neben der unfassbaren Konstanz auch damit zusammen, dass beide Verfolger gepatzt haben. Der 1. FC Niederkassel verlor bei TuRa Germania Oberdrees mit 0:2. Der eingewechselte Routinier Lukas Lünenbach brachte Oberdrees in der 81. Minute in Führung. Top-Torjäger Daniel Blum sorgte mit einer feinen Einzelleistung für die Entscheidung. Damit beträgt der Abstand des Tabellendritten nun sieben Punkte, bei nur noch zwei eigenen Spielen ist die Jagd nach der Vizemeisterschaft damit offiziell beendet.

Deutz erkämpft dank Costarella einen Punkt

Gestern, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
2
2
Abpfiff
+Video

Ganz ähnlich geht es dem SV Rot-Weiß Merl, der zur Winterpause noch auf dem zweiten Platz stand, diesen nun aber rechnerisch nicht mehr erreichen kann. Auch, weil der Tabellenvierte gegen Abstiegskandidat SV Deutz 05 II nicht über ein 2:2 hinauskam. Sammy Simmo und Muhammad Ja'afar Abdallah schossen Merl zwar 2:0 in Führung, Deutz schlug aber doppelt zurück. Francesco Costarella beschert den 05ern mit seinem Doppelpack einen ganz wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den Wahlscheider SV beträgt fünf Zähler.

Die weiteren Spiele des 27. Spieltags

Gestern, 15:15 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
2
2
Abpfiff
+Video

VfR Hangelar – SV Leuscheid 2:2
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Tim Mais, Clemens Heinen, Lennard Bär, Lars Radzey, Daniel Hefele, Fahim Momand, Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann, Luka Chokhonelidze, Robin Graé, Pit Eitz - Trainer: Sascha Strack
SV Leuscheid: Florian Welter, Oliver Ehrenstein, Alexander Stanik, Tom Bungard, Benedikt Thiel, Felix Engels, Fabian Ehrenstein, Daniel Borgardt, Colin Ebert, Sebastian Koch, Lukas Brozeit - Trainer: Slobodan Kresovic
Schiedsrichter: Edward-Constantin Ionescu-Taciulescu
Tore: 1:0 Daniel Hefele (25.), 2:0 Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann (31.), 2:1 Jonas Klein (66.), 2:2 Jonas Klein (73.)
Gelb-Rot: Daniel Hefele (94./VfR Hangelar/Beleidigung)

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Gestern, 15:15 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
4
3
Abpfiff

Marokkanischer SV Bonn – Wahlscheider SV 4:3
Marokkanischer SV Bonn: Manuel Kurth, Brindon Mensah-Assiakoley (66. Abdullah El Leithy), Mucteba Dogan, Francesco Krämer, Safak Temel, Hamza Asaad Allah Ayari, Bilal Acharki, Adnan Bouskouchi, Albara Mohamed Elforjani, Jan Schmickler (84. Yakub Yildiz), Volkan Kartal (88. El Mahadi Haddach Mohamed) - Trainer: Mesih Celik
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Timo Hohn, Mauro Filipe Dias Senica (83. Kevin Köller), Nils Dustin Steimel, Janik Derenbach, Marius Mylenbusch, Juri Landgraf (53. Yannis Köhler), Maximilian Feldner (75. Andre Jung), Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb, Leon Dagge (78. Max Klink) - Trainer: Pascale Spies - Co-Trainer: Kevin Atilla
Schiedsrichter: Marcel Cieslarzyk (Nümbrecht ) - Zuschauer: 78
Tore: 1:0 Albara Mohamed Elforjani (20.), 1:1 Maxim Teichrieb (25.), 2:1 Volkan Kartal (42.), 2:2 Luis Magnus Lehnen (45.+2), 2:3 Luis Magnus Lehnen (46.), 3:3 Janik Derenbach (67. Eigentor), 4:3 Volkan Kartal (70.)

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Gestern, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
4
1
Abpfiff

TuS 05 Oberpleis – TuS Buisdorf 4:1
TuS 05 Oberpleis: Max Blönigen, Eric Noah Zientz, Mika Jetzlaff (75. Ali AKbar Mortazawi), Artem Donchenko (82. Paul Berner), Patrick Rüth, Tim Becker, Sebastian Witt, Nils Lokotsch (82. Shawn Niklas Dessel), Gian-Luca Blazic (75. Tim Dawar), Nikolas Klosterhalfen (71. Jan Kostorz), Mika Thomas - Trainer: Eskandar Zamani - Co-Trainer: Marc Bremer
TuS Buisdorf: Dominik Stibing, Maik Noppe, Jens Käß, Sebastian Alt, Jonas Spiekermann (66. Nicolas Pentazidis), Felix Schamberg, Julius Hübgen, Luca Brors (87. Jonas Linden), Yusuf Salih Kilicaslan, Max Müller, Finn Töller (78. Noah Jeromin) - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
Schiedsrichter: Jens Grage (Alfter) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Luca Brors (8.), 1:1 Artem Donchenko (9.), 2:1 Sebastian Witt (41.), 3:1 Artem Donchenko (67.), 4:1 Jan Kostorz (77.)

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Gestern, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
3
1

FC Blau-Weiß Friesdorf – SC Uckerath 3:1
FC Blau-Weiß Friesdorf: Roman Khobotnia, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Luis Gjini, Mahdi Dhouib, Alexander Dohr, Julius Flachsbarth (90. Antonio Bozic), Nils Rütten, Daniel Schaal, Yevhen Didych (88. Omed Saeed), Peter Düngelhoef - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Tom Werry, Liam Ludwig, Mathis Einheuser, Johannes Grünig, André Baltruschat, Danny Matzdorf, Niklas Merz (65. Finn Lange), Niklas Weber (72. Lukas Einheuser), Justin Brück (88. Igor Weber)
Schiedsrichter: Kim-Marcel Schwarzschultz - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Mathis Einheuser (29.), 1:1 Nils Rütten (38. Handelfmeter), 2:1 Nils Rütten (42.), 3:1 Nils Rütten (45. Foulelfmeter)

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>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2