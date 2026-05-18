Verfolger patzen: Oberpleis und Friesdorf auf Kurs Landesliga

Der TuS 05 Oberpleis und der FC Blau-Weiß Friesdorf werden ihrem Ruf als Topteam dieser Tage sehr gerecht. Im Saisonendspurt spazieren die beiden Aufstiegsfavoriten von Sieg zu Sieg – vor allem Friesdorf hat sich in der Rückrunde mit 28 Punkten aus zehn Spielen (!) in einen Rausch gespielt. Dass die Staffel zwei Aufsteiger stellen darf, scheint nur noch Formsache. Dass es sich dabei um Oberpleis und Friesdorf handeln würde, ist derweil schon sicher.
VfR Hangelar – SV Leuscheid 2:2
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Tim Mais, Clemens Heinen, Lennard Bär, Lars Radzey, Daniel Hefele, Fahim Momand, Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann, Luka Chokhonelidze, Robin Graé, Pit Eitz - Trainer: Sascha Strack
SV Leuscheid: Florian Welter, Oliver Ehrenstein, Alexander Stanik, Tom Bungard, Benedikt Thiel, Felix Engels, Fabian Ehrenstein, Daniel Borgardt, Colin Ebert, Sebastian Koch, Lukas Brozeit - Trainer: Slobodan Kresovic
Schiedsrichter: Edward-Constantin Ionescu-Taciulescu
Tore: 1:0 Daniel Hefele (25.), 2:0 Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann (31.), 2:1 Jonas Klein (66.), 2:2 Jonas Klein (73.)
Gelb-Rot: Daniel Hefele (94./VfR Hangelar/Beleidigung)
_____________________
Marokkanischer SV Bonn – Wahlscheider SV 4:3
Marokkanischer SV Bonn: Manuel Kurth, Brindon Mensah-Assiakoley (66. Abdullah El Leithy), Mucteba Dogan, Francesco Krämer, Safak Temel, Hamza Asaad Allah Ayari, Bilal Acharki, Adnan Bouskouchi, Albara Mohamed Elforjani, Jan Schmickler (84. Yakub Yildiz), Volkan Kartal (88. El Mahadi Haddach Mohamed) - Trainer: Mesih Celik
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Timo Hohn, Mauro Filipe Dias Senica (83. Kevin Köller), Nils Dustin Steimel, Janik Derenbach, Marius Mylenbusch, Juri Landgraf (53. Yannis Köhler), Maximilian Feldner (75. Andre Jung), Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb, Leon Dagge (78. Max Klink) - Trainer: Pascale Spies - Co-Trainer: Kevin Atilla
Schiedsrichter: Marcel Cieslarzyk (Nümbrecht ) - Zuschauer: 78
Tore: 1:0 Albara Mohamed Elforjani (20.), 1:1 Maxim Teichrieb (25.), 2:1 Volkan Kartal (42.), 2:2 Luis Magnus Lehnen (45.+2), 2:3 Luis Magnus Lehnen (46.), 3:3 Janik Derenbach (67. Eigentor), 4:3 Volkan Kartal (70.)
_____________________
TuS 05 Oberpleis – TuS Buisdorf 4:1
TuS 05 Oberpleis: Max Blönigen, Eric Noah Zientz, Mika Jetzlaff (75. Ali AKbar Mortazawi), Artem Donchenko (82. Paul Berner), Patrick Rüth, Tim Becker, Sebastian Witt, Nils Lokotsch (82. Shawn Niklas Dessel), Gian-Luca Blazic (75. Tim Dawar), Nikolas Klosterhalfen (71. Jan Kostorz), Mika Thomas - Trainer: Eskandar Zamani - Co-Trainer: Marc Bremer
TuS Buisdorf: Dominik Stibing, Maik Noppe, Jens Käß, Sebastian Alt, Jonas Spiekermann (66. Nicolas Pentazidis), Felix Schamberg, Julius Hübgen, Luca Brors (87. Jonas Linden), Yusuf Salih Kilicaslan, Max Müller, Finn Töller (78. Noah Jeromin) - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
Schiedsrichter: Jens Grage (Alfter) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Luca Brors (8.), 1:1 Artem Donchenko (9.), 2:1 Sebastian Witt (41.), 3:1 Artem Donchenko (67.), 4:1 Jan Kostorz (77.)
_____________________
FC Blau-Weiß Friesdorf – SC Uckerath 3:1
FC Blau-Weiß Friesdorf: Roman Khobotnia, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Luis Gjini, Mahdi Dhouib, Alexander Dohr, Julius Flachsbarth (90. Antonio Bozic), Nils Rütten, Daniel Schaal, Yevhen Didych (88. Omed Saeed), Peter Düngelhoef - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Tom Werry, Liam Ludwig, Mathis Einheuser, Johannes Grünig, André Baltruschat, Danny Matzdorf, Niklas Merz (65. Finn Lange), Niklas Weber (72. Lukas Einheuser), Justin Brück (88. Igor Weber)
Schiedsrichter: Kim-Marcel Schwarzschultz - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Mathis Einheuser (29.), 1:1 Nils Rütten (38. Handelfmeter), 2:1 Nils Rütten (42.), 3:1 Nils Rütten (45. Foulelfmeter)
_____________________