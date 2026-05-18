Verfolger patzen: Oberpleis und Friesdorf auf Kurs Landesliga

Der TuS 05 Oberpleis und der FC Blau-Weiß Friesdorf werden ihrem Ruf als Topteam dieser Tage sehr gerecht. Im Saisonendspurt spazieren die beiden Aufstiegsfavoriten von Sieg zu Sieg – vor allem Friesdorf hat sich in der Rückrunde mit 28 Punkten aus zehn Spielen (!) in einen Rausch gespielt. Dass die Staffel zwei Aufsteiger stellen darf , scheint nur noch Formsache. Dass es sich dabei um Oberpleis und Friesdorf handeln würde, ist derweil schon sicher.

Oberdrees beendet Niederkassels letzte Aufstiegsträume



Das hängt neben der unfassbaren Konstanz auch damit zusammen, dass beide Verfolger gepatzt haben. Der 1. FC Niederkassel verlor bei TuRa Germania Oberdrees mit 0:2. Der eingewechselte Routinier Lukas Lünenbach brachte Oberdrees in der 81. Minute in Führung. Top-Torjäger Daniel Blum sorgte mit einer feinen Einzelleistung für die Entscheidung. Damit beträgt der Abstand des Tabellendritten nun sieben Punkte, bei nur noch zwei eigenen Spielen ist die Jagd nach der Vizemeisterschaft damit offiziell beendet. Deutz erkämpft dank Costarella einen Punkt Das hängt neben der unfassbaren Konstanz auch damit zusammen, dass beide Verfolger gepatzt haben. Der 1. FC Niederkassel verlor bei TuRa Germania Oberdrees mit 0:2. Der eingewechselte Routinier Lukas Lünenbach brachte Oberdrees in der 81. Minute in Führung. Top-Torjäger Daniel Blum sorgte mit einer feinen Einzelleistung für die Entscheidung. Damit beträgt der Abstand des Tabellendritten nun sieben Punkte, bei nur noch zwei eigenen Spielen ist die Jagd nach der Vizemeisterschaft damit offiziell beendet.



Ganz ähnlich geht es dem SV Rot-Weiß Merl, der zur Winterpause noch auf dem zweiten Platz stand, diesen nun aber rechnerisch nicht mehr erreichen kann. Auch, weil der Tabellenvierte gegen Abstiegskandidat SV Deutz 05 II nicht über ein 2:2 hinauskam. Sammy Simmo und Muhammad Ja'afar Abdallah schossen Merl zwar 2:0 in Führung, Deutz schlug aber doppelt zurück. Francesco Costarella beschert den 05ern mit seinem Doppelpack einen ganz wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den Wahlscheider SV beträgt fünf Zähler.

Die weiteren Spiele des 27. Spieltags

VfR Hangelar – SV Leuscheid 2:2

VfR Hangelar: Titus Tenschert, Tim Mais, Clemens Heinen, Lennard Bär, Lars Radzey, Daniel Hefele, Fahim Momand, Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann, Luka Chokhonelidze, Robin Graé, Pit Eitz - Trainer: Sascha Strack

SV Leuscheid: Florian Welter, Oliver Ehrenstein, Alexander Stanik, Tom Bungard, Benedikt Thiel, Felix Engels, Fabian Ehrenstein, Daniel Borgardt, Colin Ebert, Sebastian Koch, Lukas Brozeit - Trainer: Slobodan Kresovic

Schiedsrichter: Edward-Constantin Ionescu-Taciulescu

Tore: 1:0 Daniel Hefele (25.), 2:0 Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann (31.), 2:1 Jonas Klein (66.), 2:2 Jonas Klein (73.)

Gelb-Rot: Daniel Hefele (94./VfR Hangelar/Beleidigung)

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Marokkanischer SV Bonn – Wahlscheider SV 4:3

Marokkanischer SV Bonn: Manuel Kurth, Brindon Mensah-Assiakoley (66. Abdullah El Leithy), Mucteba Dogan, Francesco Krämer, Safak Temel, Hamza Asaad Allah Ayari, Bilal Acharki, Adnan Bouskouchi, Albara Mohamed Elforjani, Jan Schmickler (84. Yakub Yildiz), Volkan Kartal (88. El Mahadi Haddach Mohamed) - Trainer: Mesih Celik

Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Timo Hohn, Mauro Filipe Dias Senica (83. Kevin Köller), Nils Dustin Steimel, Janik Derenbach, Marius Mylenbusch, Juri Landgraf (53. Yannis Köhler), Maximilian Feldner (75. Andre Jung), Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb, Leon Dagge (78. Max Klink) - Trainer: Pascale Spies - Co-Trainer: Kevin Atilla

Schiedsrichter: Marcel Cieslarzyk (Nümbrecht ) - Zuschauer: 78

Tore: 1:0 Albara Mohamed Elforjani (20.), 1:1 Maxim Teichrieb (25.), 2:1 Volkan Kartal (42.), 2:2 Luis Magnus Lehnen (45.+2), 2:3 Luis Magnus Lehnen (46.), 3:3 Janik Derenbach (67. Eigentor), 4:3 Volkan Kartal (70.) _____________________

TuS 05 Oberpleis – TuS Buisdorf 4:1

TuS 05 Oberpleis: Max Blönigen, Eric Noah Zientz, Mika Jetzlaff (75. Ali AKbar Mortazawi), Artem Donchenko (82. Paul Berner), Patrick Rüth, Tim Becker, Sebastian Witt, Nils Lokotsch (82. Shawn Niklas Dessel), Gian-Luca Blazic (75. Tim Dawar), Nikolas Klosterhalfen (71. Jan Kostorz), Mika Thomas - Trainer: Eskandar Zamani - Co-Trainer: Marc Bremer

TuS Buisdorf: Dominik Stibing, Maik Noppe, Jens Käß, Sebastian Alt, Jonas Spiekermann (66. Nicolas Pentazidis), Felix Schamberg, Julius Hübgen, Luca Brors (87. Jonas Linden), Yusuf Salih Kilicaslan, Max Müller, Finn Töller (78. Noah Jeromin) - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann

Schiedsrichter: Jens Grage (Alfter) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Luca Brors (8.), 1:1 Artem Donchenko (9.), 2:1 Sebastian Witt (41.), 3:1 Artem Donchenko (67.), 4:1 Jan Kostorz (77.) _____________________