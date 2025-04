Hauzenberg auf Meisterkurs! Der 2:0-Sieg bringt die Hauzenberger in eine perfekte Ausgangslage für die letzten vier Spiele – Foto: Michael Birkner

Verfolger patzen - Hauzenberg geht großen Schritt Richtung Bayernliga Burglengenfeld schickt Lam mit 4:1 nach Hause +++ Ettmannsdorf und Seebach trennen sich torlos unentschieden +++ Hauzenberg siegt 2:0 in Dingolfing und baut Vorsprung aus +++ Passau und Parsberg siegen und wahren Chance auf direkten Ligaverbleib +++ Roding holt wichtige Punkte gegen Kosova +++ Deggendorf sichert sich dank beachtlicher Aufholjagd einen Punkt gegen Bad Kötzting

In der Landesliga Mitte ließen die Verfolger von Spitzenreiter Hauzenberg am heutigen Karsamstag punkte liegen. die SpVgg Lam unterlag auswärts Burglengenfeld mit 4:1 und musste somit die zweite Niederlage in Folge hinnehmen, SV Schwandorf-Ettmannsdorf und Seebach mussten sich im direkten Duell beide mit einem Zähler zufrieden geben. Der Tabellenführer aus Hauzenberg nutzte die Ausrutscher der Verfolger im Abendspiel gegen den FC Dingolfing und machte mit dem Sieg einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft. Im Tabellenkeller konnten (fast) alle wichtige Punkte im Abstiegskampf holen: Parsberg gewann in Landshut mit 2:0, die zwei frühen Treffer gaben ihnen einiges an Selbstvertrauen und so verteidigten sie die Führung leidenschaftlich bis ins Ziel. Auch der 1. FC Passau konnte den Abstiegskracher gegen Amberg mit 2:0 für sich entscheiden. Für Amberg wird dadurch das verlassen der Relegationsränge schon fast unmöglich. TB Roding spürte scheinbar den Druck von hinten, so erledigten sie FC Kosova Regensburg mit 4:1 und bleiben somit vor Passau und Parsberg. Deggendorf gab sich gegen Bad Kötzting nicht auf - das Schlusslicht lag in der 62. Minute noch 3:0 hinten und konnte sich am Ende noch ein 3:3 erkämpfen.



Andreas Schäfer, sportlicher Leiter SpVgg GW Deggendorf: "Im ersten Durchgang kassierten wir nach einer Ecke das 1:0 - die Ecken von Bad Kötzting haben wir im Vorfeld sogar noch besprochen, konnten es aber trotzdem nichts verteidigen. Dann haben wir aus dem Nichts auch noch das 2:0 kassiert, wir waren eigentlich nicht schlecht im Spiel. Das 3:0 war dann ein schöner Treffer. Dann startete die Aufholjagd und wir konnten noch das 3:3 holen und ich muss sogar sagen, dass wir noch einige gute Chancen gehabt hätten, das Spiel sogar noch zu unseren Gunsten zu entscheiden. Am Ende ein hochverdientes 3:3 für uns. Eine tolle Moral unserer Mannschaft, vor allem fehlen auch so viele Akteure der ersten Mannschaft. Aber die U19 Spieler und die von unserer zweiten Mannschaft haben heute alles reingeworfen, die kann man nur loben heute. Wenn man als Schlusslicht ein 3:0 noch aufholt, fühlt es sich irgendwie fast wie ein Sieg an. Auch die Schiedsrichter gehören heute gelobt, das war eine blitzsaubere Spielleitung."







Stefan Weber, Trainer TV Parsberg: "Heute war es ein sehr intensives und leidenschaftliches Fußballspiel. Meine Mannschaft ging durch zwei wunderschöne Spielzüge nach nichtmal 15 Minuten verdient mit 2:0 in Führung. Danach konnten wir es immer verteidigen, obwohl Landshut alles nach vorne geworfen hat. Ich muss meiner Mannschaft heute ein großes Kompliment aussprechen, das zweite Spiel in Folge zu Null und das auf einen Relegationsplatz. Das war heute eine echt tolle Leistung, wir haben leidenschaftlich verteidigt, wir haben mit elf Mann gegen den Ball gearbeitet, wir haben alles reingeworfen. Auch die eingewechselten Spieler haben sofort gezündet und alles gegeben, um das Ergebnis zu halten. Aufgrund dessen bin ich der Meinung, das wir dieses Auswärtsspiel heute verdient gewonnen haben."







Christian Wolf, sportlicher Leiter 1. FC Passau: "Wir haben heute von Anfang an ein gutes Spiel gezeigt. Wir hatten viel Ballbesitz, jedoch in der ersten Halbzeit gegen einen tief stehenden Gegner noch kaum Aktionen im Strafraum. Im zweiten Durchgang waren wir dann offensiv auch präsenter und machen die verdiente Führung. Das 2:0 war ein kurioses Eigentor vom Amberg, das uns natürlich in die Karten spielte. Unterm Strich eine sehr gute Leistung, hinten steht die "Null". Wenn man was bemängeln möchte, könnte man unsere Chancenverwertung kritisieren, wir brauchen einfach zu viele Möglichkeiten, bis wir einen Treffer erzielen."







Lorenz Kowalski, Trainer SpVgg Lam: "In der ersten Halbzeit war das von uns heute ein absoluter Totalausfall. Im zweiten Durchgang verpassen wir nach dem Anschlusstreffer, dass wir das 3:2 nachlegen, anschließend haben wir durch das 4:1 den Todesstoß bekommen. Diesem Treffer ging aber ein glasklares Foulspiel voran."







Mario Albert, Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf: "Das war heute ein extreme Abnützungskampf von zwei taktisch sehr disziplinierten Mannschaften. Jedes Team hatte vielleicht zwei dicke Chancen, aber die Punkteteilung am Ende geht so in Ordnung. Man hat heute schon gemerkt, dass beiden Mannschaften einige Stammkräfte fehlten, aber nichtsdestotrotz war das heute kein typisches 0:0 Spiel, man hat gemerkt, dass hier zwei Teams gespielt haben, die zur Spitzengruppe der Tabelle gehören."







Lum Gashi, sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg: "Ein Samstagnachmittag zum Wegschmeißen. Nach dem 1:1 wird ein klarer Elfmeter für uns nicht gegeben. Danach erspielen wir uns noch ein paar Möglichkeiten und machen Druck auf den Führungstreffer. Dann laufen wir in einen Konter und kassieren das 2:1. Anschließend haben wir uns aufgegeben. Jetzt müssen wir die letzten vier Spiele noch zittern."









Tom Seidl, Trainer FC Dingolfing: "Wir haben heute gegen eine bärenstarke Hauzenberger Mannschaft, die verdient Meister wird, zurecht verloren. Trotzdem haben wir heute wieder einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht."