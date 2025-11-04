Verfolger nutzen Patzer von Ciwan, Tewel bricht den Bann

abellenführer Ciwan Walsrode musste sich im Heimspiel mit einem enttäuschendem Punkt begnügen.. Nach ausgeglichener erster Hälfte brachte Ole Jahns (55.) die Gäste aus Fulde/Stellichte in Führung. Doch Cengez Kamaci (78.) traf nach seiner Einwechslung sehenswert zum 1:1-Endstand. In der Schlussphase sah Pierre Langer (88.) nach einem Foulspiel noch Rot.

Der TSV Wietzendorf setzte sich in einem engen Spiel gegen Aufsteiger Benefeld-Cordingen knapp durch. Timo Buntrock (29.) hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht, doch Jasper Lemke (48.) glich kurz nach der Pause aus. Moritz Erfurt (72.) erzielte schließlich den viel umjubelten Siegtreffer für die Hausherren, die damit weiter im Titelrennen bleiben und punktgleich mit Germania Walsrode auf Rang drei liegen.