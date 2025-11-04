Verfolger nutzen Patzer von Ciwan, Tewel bricht den Bann

Der 13. Spieltag der Kreisliga ist absolviert und Ciwan Walsrode beendete die makellose Siegesserie mit einem Remis gegen Aufsteiger Fulde. Den kleinen Patzer nutze die Konkurrenz aus Walsrode und Wietzendorf direkt und siegte daheim. Im Keller feierte der SC Tewel einen enorm wichtigen Dreier. Wir schauen auf alle Spiele vom Wochenende.
Eintracht Leinetal drehte die Partie in Buchholz nach Rückstand noch verdient. Leon Robert (27.) brachte die Hausherren zunächst in Führung, doch Tjerk Röttjer (36.) glich per Distanzschuss aus. Kurz vor der Pause erzielte Janne Maris Wibbertmann (45.+2) den entscheidenden Treffer für Leinetal, das sich kämpferisch stark präsentierte und drei wichtige Punkte im Abstiegskampf einfuhr. Buchholz verpasste also, mit Leinetal gleichzuziehen und bleibt nur knapp über dem Strich.
Deutlich unter die Räder kam Viktoria Rethem gegen eine starke SG Allertal. Schon früh traf Lasse Evers (5.) zur Führung, ehe Jannik Woelms (56.) und Volkan Öztürk (61.) nachlegten. Zwar verkürzte Jesse Ossadnik (84.) kurz vor Schluss, doch Öztürk (86., 88.) mit einem Doppelschlag sorgte für klare Verhältnisse. Allertal zeigte sich kaltschnäuzig und bleibt das formstärkste Team hinter der Spitzengruppe.
abellenführer Ciwan Walsrode musste sich im Heimspiel mit einem enttäuschendem Punkt begnügen.. Nach ausgeglichener erster Hälfte brachte Ole Jahns (55.) die Gäste aus Fulde/Stellichte in Führung. Doch Cengez Kamaci (78.) traf nach seiner Einwechslung sehenswert zum 1:1-Endstand. In der Schlussphase sah Pierre Langer (88.) nach einem Foulspiel noch Rot.
Der TSV Wietzendorf setzte sich in einem engen Spiel gegen Aufsteiger Benefeld-Cordingen knapp durch. Timo Buntrock (29.) hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht, doch Jasper Lemke (48.) glich kurz nach der Pause aus. Moritz Erfurt (72.) erzielte schließlich den viel umjubelten Siegtreffer für die Hausherren, die damit weiter im Titelrennen bleiben und punktgleich mit Germania Walsrode auf Rang drei liegen.
Eine Machtdemonstration von Germania Walsrode! Die Gastgeber ließen dem Tabellenletzten keine Chance. Hassan-Sascha Turgut (10.) eröffnete den Torreigen, Aleksandar Dabovic (17., 50.), Gabriel Meneghini Perin (23., FE), Rafail Asbuchanow (38.) und Nicklas Ibellow (74.) erhöhten konsequent. Germania spielte wie aus einem Guss und bleibt damit punktgleich mit Wietzendorf an der Tabellenspitze dran.
Der SC Tewel feierte auswärts einen umkämpften Sieg und jubelte erstmals seit dem ersten Spieltag.. Leon Lemke (45.+2) brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, Finn-Luka Randzio (54.) glich direkt nach Wiederbeginn für Nordheide aus. Doch Janis Heiden (67.) traf zum 2:1 und ließ Tewel jubeln. Nordheide drängte in der Schlussphase, scheiterte aber mehrfach an Keeper Michel Brückner.