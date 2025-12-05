Verfolger muss zuschauen: Landesliga-Duell abgesagt

Die Partie wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC 07 Albstadt FC Albstadt SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen



Albstadt (15.) hat durch die Niederlage in Freudenstadt zusätzlichen Druck und benötigt ein stabiles Heimspiel. Tuttlingen (7.) kam zuletzt zu einem 2:2 gegen Harthausen/Scher und möchte mit einem strukturierten Auftritt den Abstand nach oben verkürzen.

Morgen, 14:00 Uhr VfL Nagold VfL Nagold SV Croatia Reutlingen Croatia Reut



Nagold (4.) hat Empfingen zuletzt 3:1 geschlagen und geht entsprechend gefestigt in das Heimspiel. Croatia Reutlingen (9.) punktete gegen Balingen II, muss auswärts aber kompakt verteidigen, um dem Favoriten Paroli zu bieten.

Morgen, 14:00 Uhr SSC Tübingen SSC Tübingen SG Empfingen SG Empfingen



Der SSC Tübingen (12.) kommt mit einem Auswärtssieg in Pfullingen, braucht aber Konstanz, um sich von unten abzusetzen. Empfingen (3.) will nach der 1:3-Heimniederlage gegen Nagold antworten und den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen halten.



Aufsteiger Mühlheim (10.) holte einen Punkt beim Spitzenreiter Zimmern und setzt auf die eigene Stabilität. Pfullingen (8.) verlor gegen Tübingen knapp und steht nun in der Pflicht, im direkten Duell die Balance zwischen Risiko und Kontrolle zu finden.

Morgen, 14:00 Uhr SV Seedorf SV Seedorf SV Zimmern SV Zimmern



Seedorf (13.) sammelte in Ergenzingen einen Punkt und braucht jeden weiteren, um Abstand nach unten zu schaffen. Spitzenreiter Zimmern (1.) ließ gegen Mühlheim Federn, kann aber mit einem ausgereiften Auftritt die Herbstkrone untermauern.



Schwenningen (11.) hat zwei Partien weniger als einige Konkurrenten und möchte den Heimvorteil nutzen, um vor der Pause zu klettern. Bösingen (6.) ärgerte sich über die Niederlage in Nehren und wird mit physischer Präsenz auf drei Punkte gehen.



Balingen II (2.) trennte sich von Croatia Reutlingen 2:2 und peilt zum Abschluss einen Pflichtsieg an. Freudenstadt (17.) schöpfte durch den Heimsieg gegen Albstadt Mut, braucht aber in Balingen eine nahezu fehlerfreie Vorstellung.