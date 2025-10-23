 2025-10-15T11:43:40.576Z

Verfolger messen sich in Steinbach. Stolpert SGV Freiberg erneut?

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

Der 14. Spieltag der Regionalliga Südwest verspricht enge Duelle im Kampf um die Spitzenplätze. Hinter Tabellenführer Freiberg wollen vor allem Steinbach Haiger, Walldorf und Mainz 05 II ihre Position festigen, während im Tabellenkeller Balingen, Bahlingen und Schott Mainz dringend Punkte benötigen.

---

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
14:00live

Steinbach Haiger geht als Tabellenzweiter mit vier Punkten Rückstand auf die Spitze in das Heimspiel gegen Frankfurt. Der FSV liegt im Mittelfeld und will nach drei Niederlagen in vier Spielen wieder Stabilität finden.

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
14:00live

Die Stuttgarter Kickers empfangen Schlusslicht Schott Mainz mit der Chance, ins obere Tabellenmittelfeld vorzurücken. Mainz steht mit nur fünf Punkten unter hohem Druck, um im Abstiegskampf zu bestehen.

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
14:00

Freiburg II will im Heimspiel gegen Walldorf wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Walldorf reist als Tabellendritter an und möchte den Anschluss an die Aufstiegsränge halten.

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
14:00live

Mainz 05 II trifft im Duell zweier Topteams auf Spitzenreiter Freiberg. Beide gehören zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga und trennen nur sechs Punkte.

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
14:00live

Großaspach empfängt Bahlingen zum Duell zwischen Mittelfeld und Keller. Während die Gastgeber ihren guten Saisonstart bestätigen wollen, steht Bahlingen mit nur sieben Punkten unter Zugzwang.

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
14:00live

Balingen braucht im Heimspiel gegen Kassel dringend Punkte im Abstiegskampf. Kassel rangiert im Mittelfeld und könnte mit einem Sieg an die obere Tabellenhälfte heranrücken.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
14:00

Sandhausen trifft auf Bayern Alzenau – ein Kellerduell, das für beide Teams richtungsweisend ist. Besonders Alzenau steht nach nur zwei Saisonsiegen früh unter Druck.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
14:00

Offenbach empfängt Trier zum Duell zweier punktgleicher Mannschaften. Beide Teams stehen im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe wahren.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
14:00

Barockstadt Fulda-Lehnerz trifft auf Homburg. Beide Teams bewegen sich im oberen Mittelfeld und hoffen auf einen Sieg, um näher an die Top fünf heranzurücken.

__________________________________________________________________________________________________

