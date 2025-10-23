Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Shams Amini
Verfolger messen sich in Steinbach. Stolpert SGV Freiberg erneut?
Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags
Der 14. Spieltag der Regionalliga Südwest verspricht enge Duelle im Kampf um die Spitzenplätze. Hinter Tabellenführer Freiberg wollen vor allem Steinbach Haiger, Walldorf und Mainz 05 II ihre Position festigen, während im Tabellenkeller Balingen, Bahlingen und Schott Mainz dringend Punkte benötigen.
Steinbach Haiger geht als Tabellenzweiter mit vier Punkten Rückstand auf die Spitze in das Heimspiel gegen Frankfurt. Der FSV liegt im Mittelfeld und will nach drei Niederlagen in vier Spielen wieder Stabilität finden.
Die Stuttgarter Kickers empfangen Schlusslicht Schott Mainz mit der Chance, ins obere Tabellenmittelfeld vorzurücken. Mainz steht mit nur fünf Punkten unter hohem Druck, um im Abstiegskampf zu bestehen.