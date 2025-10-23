Verfolger messen sich in Steinbach. Stolpert SGV Freiberg erneut?



Steinbach Haiger geht als Tabellenzweiter mit vier Punkten Rückstand auf die Spitze in das Heimspiel gegen Frankfurt. Der FSV liegt im Mittelfeld und will nach drei Niederlagen in vier Spielen wieder Stabilität finden.



Die Stuttgarter Kickers empfangen Schlusslicht Schott Mainz mit der Chance, ins obere Tabellenmittelfeld vorzurücken. Mainz steht mit nur fünf Punkten unter hohem Druck, um im Abstiegskampf zu bestehen.



Freiburg II will im Heimspiel gegen Walldorf wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Walldorf reist als Tabellendritter an und möchte den Anschluss an die Aufstiegsränge halten.

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 Mainz 05 II SGV Freiberg Freiberg 14:00 live PUSH



Mainz 05 II trifft im Duell zweier Topteams auf Spitzenreiter Freiberg. Beide gehören zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga und trennen nur sechs Punkte.

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach Bahlinger SC Bahlinger SC 14:00 live PUSH



Großaspach empfängt Bahlingen zum Duell zwischen Mittelfeld und Keller. Während die Gastgeber ihren guten Saisonstart bestätigen wollen, steht Bahlingen mit nur sieben Punkten unter Zugzwang.

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr TSG Balingen TSG Balingen KSV Hessen Kassel KSV Hessen 14:00 live PUSH



Balingen braucht im Heimspiel gegen Kassel dringend Punkte im Abstiegskampf. Kassel rangiert im Mittelfeld und könnte mit einem Sieg an die obere Tabellenhälfte heranrücken.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr SV Sandhausen Sandhausen Bayern Alzenau Bayern Alzenau 14:00 PUSH



Sandhausen trifft auf Bayern Alzenau – ein Kellerduell, das für beide Teams richtungsweisend ist. Besonders Alzenau steht nach nur zwei Saisonsiegen früh unter Druck.



Offenbach empfängt Trier zum Duell zweier punktgleicher Mannschaften. Beide Teams stehen im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe wahren.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt FC 08 Homburg FC Homburg 14:00 PUSH



Barockstadt Fulda-Lehnerz trifft auf Homburg. Beide Teams bewegen sich im oberen Mittelfeld und hoffen auf einen Sieg, um näher an die Top fünf heranzurücken.