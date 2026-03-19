Verfolger messen sich in Schorndorf, Crailsheim unter Druck

– Foto: Jacqueline Maier

Am 19. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, steht die Liga an einem Punkt, an dem sich jede Schwäche sofort rächt. SKV Rutesheim führt mit 43 Punkten, dicht verfolgt vom FV Löchgau mit 41 Zählern. Dahinter lauert TSG Öhringen mit 33 Punkten, während SG Schorndorf nach dem furiosen 8:0 in Weinstadt plötzlich mit voller Wucht ins obere Feld drängt. Im Tabellenkeller ist die Lage noch rauer: SV Kaisersbach, SpVgg Satteldorf und SGM Krumme Ebene am Neckar stehen unter massivem Druck. Dieser Spieltag trägt deshalb nicht nur Punkte, sondern bereits viel Schwere in sich.

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Sport-Union Neckarsulm kommt mit einem starken Signal aus Öhringen in dieses Heimspiel. Das 2:1 beim Tabellendritten war ein Sieg mit Gewicht und hat die Mannschaft auf 28 Punkte gebracht. SG Weinstadt dagegen taumelt nach dem erschütternden 0:8 gegen SG Schorndorf in diese Partie und muss nun zeigen, dass dieses Spiel nicht tiefer in die Saison hineinfrisst. Mit ebenfalls 28 Punkten steht Weinstadt direkt neben Neckarsulm. Das Hinspiel war eines der wildesten Spiele dieser Saison: Weinstadt gewann 4:3, obwohl Neckarsulm nach einem 0:2-Rückstand noch auf 3:2 gedreht hatte. Überragender Mann war Faton Sylaj mit vier Toren, darunter die Treffer in der 85. und 86. Minute. Dieses Rückspiel lebt also von Gleichstand, Wucht und einer offenen Rechnung auf beiden Seiten. ---

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr SpVgg Satteldorf Satteldorf SV Kaisersbach Kaisersbach 15:00 live PUSH

Hier trifft der Tabellenfünfzehnte auf den Tabellenvierzehnten – und genau deshalb hat dieses Spiel die Schwere eines direkten Abstiegsduells. SpVgg Satteldorf verlor zuletzt 1:2 in Rutesheim und steht bei 14 Punkten. SV Kaisersbach unterlag zu Hause 1:2 gegen SV Leonberg/Eltingen und bleibt bei 15 Punkten. Das Hinspiel gewann Kaisersbach 2:1. Omar Camara und Kevin Lee Justin Lütticke trafen damals für die Gastgeber, dazwischen hatte Julian Maximilian Konrads ausgeglichen. Besonders bitter für Satteldorf: Baris Yerlikaya scheiterte in der Schlussphase noch mit einem Foulelfmeter an Walter Timo Duschek. Mehr Kellerduell geht kaum. Wer hier gewinnt, gewinnt Luft. Wer verliert, nimmt Angst mit in die nächste Woche. ---

SV Leonberg/Eltingen hat sich mit dem 2:1 in Kaisersbach auf 26 Punkte geschoben und steht damit direkt vor SSV Schwäbisch Hall, das nach dem 1:1 gegen SGM Krumme Ebene am Neckar nun 25 Punkte aufweist. Das Hinspiel gewann Schwäbisch Hall 2:1, obwohl Sandro Seeber Leonberg früh in Führung gebracht hatte. Dann traf Ousainou Danso doppelt. Dazu sah Marijan Salopek bei Leonberg schon in der 11. Minute Rot, und sogar ein verschossener Foulelfmeter von Dennis Koch änderte nichts mehr am Heimsieg von Hall. Nun ist die Ausgangslage enger. Leonberg will sich weiter im Mittelfeld festigen, Schwäbisch Hall den direkten Konkurrenten überholen. Es ist kein großes Spitzenspiel – aber ein intensives, weil beide genau wissen, wie wichtig dieser Abstand in dieser Liga ist. ---

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr FV Löchgau FV Löchgau TV Oeffingen Oeffingen 14:00 PUSH

Für den FV Löchgau ist dieses Heimspiel von großer Bedeutung. Nach der überraschenden 0:2-Niederlage in Crailsheim ist der Spitzenreiter SKV Rutesheim wieder ein Stück weiter weggezogen. Mit 41 Punkten bleibt Löchgau aber in direkter Schlagdistanz. TV Oeffingen verlor zuletzt zu Hause 1:2 gegen TSV Heimerdingen 1910 und steht bei 26 Punkten. Das Hinspiel gewann Löchgau 3:2 in Oeffingen – spät und mit Nerven. Maldin Ymeraj traf damals doppelt für Oeffingen, doch Furkan Yumurtaoglu, Ivanilson Guerra Matias und schließlich Peter Wiens in der 89. Minute drehten die Partie für Löchgau. Diese Erinnerung macht klar, wie eng es auch diesmal werden kann. Löchgau spielt mit dem Druck des Titelrennens, Oeffingen mit dem Bedürfnis, nach der Heimpleite nicht in die Unruhe zu geraten. ---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim Pleidelsheim SKV Rutesheim Rutesheim 15:00 PUSH

Der Tabellenführer reist zu einem Gegner, der zuletzt hart getroffen wurde. GSV Pleidelsheim verlor in Ilshofen 0:5 und bleibt bei 16 Punkten. SKV Rutesheim gewann dagegen 2:1 gegen Satteldorf und verteidigte mit 43 Punkten die Spitze. Das Hinspiel war ein klares 2:0 für Rutesheim. Markus Wellert traf in der 66. Minute, Gianluca Crepaldi in der Nachspielzeit. Allerdings sah Markus Wellert kurz vor Schluss noch Rot. Für Rutesheim ist die Lage eindeutig: Der Tabellenführer darf sich gegen einen Gegner aus dem unteren Bereich keinen Fehltritt erlauben. Pleidelsheim wiederum braucht Punkte mit aller Macht, um nicht noch tiefer in die bedrohliche Zone zu geraten. ---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen TSG Öhringen Öhringen 15:00 PUSH

TSV Heimerdingen 1910 hat sich mit dem 2:1 in Oeffingen auf 21 Punkte verbessert und etwas Luft verschafft. TSG Öhringen verlor zu Hause 1:2 gegen Neckarsulm und steht mit 33 Punkten weiter auf Rang drei, hat aber im Rennen nach ganz oben einen Dämpfer erhalten. Das Hinspiel endete 1:1. Robin Reichardt brachte Heimerdingen damals in Führung, Lorik Makolli glich für Öhringen aus. Diese Paarung riecht nach einer kniffligen Aufgabe für den Favoriten. Öhringen will den Anschluss an Rutesheim und Löchgau nicht verlieren, Heimerdingen spürt, dass mit einem weiteren Sieg der Blick nach unten etwas freundlicher würde. ---

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene TSV Crailsheim Crailsheim 15:30 PUSH

SGM Krumme Ebene am Neckar holte zuletzt ein 1:1 in Schwäbisch Hall und steht nun bei 14 Punkten. Es war ein kleiner Schritt, aber keiner, der echte Sicherheit gebracht hätte. TSV Crailsheim kommt mit Rückenwind: Das 2:0 gegen den FV Löchgau war einer der auffälligsten Erfolge des vergangenen Spieltags. Damit hat Crailsheim nun 20 Punkte. Das Hinspiel endete in einem völligen Ungleichgewicht: Crailsheim gewann 7:1. Simon Glück, Daniele Hüttl doppelt, Simon Schulz, Louis Hermann, Patrik Horvath und Maurice Schmiedt trafen, nur Jonas Hertel gelang der Ehrentreffer für Krumme Ebene. Das Rückspiel ist damit klar aufgeladen. Krumme Ebene braucht Widerstand und Revanchegefühl, Crailsheim kann mit einem weiteren Sieg einen riesigen Schritt weg vom Tabellenkeller machen. ---

Kaum ein Team kommt derzeit mit mehr Wucht als SG Schorndorf. Das 8:0 in Weinstadt war nicht nur ein Sieg, sondern ein Paukenschlag, der die Mannschaft auf 30 Punkte und Rang vier gehoben hat. TSV Ilshofen steht mit 29 Punkten direkt dahinter und gewann zuletzt 5:0 gegen GSV Pleidelsheim ebenfalls eindrucksvoll. Das Hinspiel entschied Schorndorf bereits mit 2:0 für sich, beide Tore erzielte Niklas Rössler. Nun treffen zwei formstarke Teams direkt aufeinander. Schorndorf spielt mit der Euphorie des Kantersiegs, Ilshofen mit dem Gefühl, nach dem 5:0 selbst im richtigen Moment in Schwung gekommen zu sein. Es ist das vielleicht packendste Duell dieses Spieltags – nicht wegen der ganz großen Tabelle, sondern wegen der Dynamik, die beide gerade mitbringen.