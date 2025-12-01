Verfolger lassen Punkte liegen – Wiepenkathen baut Vorsprung aus

Aufgrund eines Knorpelschadens hat Immenbeck-Vize-Kapitän Hauke von Husen vorerst das letzte Mal für die Eintracht auf dem Platz gestanden. „In der Halbzeit haben wir uns eingeschworen, für ihn noch mal alles reinzulegen“, sagt Trainer Dirk Ahlfeld, dessen Team zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand umbog. „Ich bin brutal stolz auf die Jungs, auch wenn der späte Ausgleich natürlich ärgerlich ist.“

Beinahe hätte sich Julian Wist zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen zum Stader Siegtorschützen gekrönt, stattdessen feierte Hagen das Déjà-vu des späten Treffers. „In der Schlussphase war es ein Spiel auf ein Tor“, sagt SSV-Coach Roman Rode. „Wenn wir früher treffen, wäre sogar noch mehr drin gewesen - wir sind mit dem Punkt aber zufrieden.“