Spielbericht
Manuel Detje (links) traf für Spitzenreiter Wiepenkathen. Die Verfolger Mu/Ku und Stade II haben Punkte liegen gelassen. Foto: Struwe (Archiv)
Manuel Detje (links) traf für Spitzenreiter Wiepenkathen. Die Verfolger Mu/Ku und Stade II haben Punkte liegen gelassen. Foto: Struwe (Archiv)

Verfolger lassen Punkte liegen – Wiepenkathen baut Vorsprung aus

Der 17. Spieltag der Kreisliga Stade im Überblick

Die beiden Absteiger Immenbeck und Mu/Ku liefern sich ein Sechs-Tore-Spektakel, und Wiepenkathen baut die Tabellenführung aus. Hagen gelingt wieder der späte Ausgleich.

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht Immenbeck
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/Kutenholz
3
3
Abpfiff

Aufgrund eines Knorpelschadens hat Immenbeck-Vize-Kapitän Hauke von Husen vorerst das letzte Mal für die Eintracht auf dem Platz gestanden. „In der Halbzeit haben wir uns eingeschworen, für ihn noch mal alles reinzulegen“, sagt Trainer Dirk Ahlfeld, dessen Team zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand umbog. „Ich bin brutal stolz auf die Jungs, auch wenn der späte Ausgleich natürlich ärgerlich ist.“

  • Tore: 0:1 (7.) Willenbockel, 0:2 (28.) Heitmann, 1:2 (51.) Dietrich, 2:2 (71.) und 3:2 (87.) Mürmann, 3:3 (90.+6) F. Marzog.

Sa., 29.11.2025, 18:00 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern Stade
1
1
Abpfiff

Beinahe hätte sich Julian Wist zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen zum Stader Siegtorschützen gekrönt, stattdessen feierte Hagen das Déjà-vu des späten Treffers. „In der Schlussphase war es ein Spiel auf ein Tor“, sagt SSV-Coach Roman Rode. „Wenn wir früher treffen, wäre sogar noch mehr drin gewesen - wir sind mit dem Punkt aber zufrieden.“

  • Tore: 0:1 (47.) Wist, 1:1 (90.+1) Herl.

Sa., 29.11.2025, 19:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/Ottendorf
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-Estebrügge
0
3
Abpfiff

A/O taumelt mit dem siebten sieglosen Spiel am Stück in die Winterpause. „Eigentlich war es ein ausgeglichenes Spiel, dann haben wir den Gegner wieder zu Toren eingeladen“, ärgert sich Trainer Tom-Luka Stelling. Der ASC bleibt wiederum im letzten Spiel des Jahres erstmals ohne Gegentor und überwintert ohne Sorgen.

  • Tore: 0:1 (58.) Schröder, 0:2 (60.) Meyer, 0:3 (83.) Janssen.

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
MTV Himmelpforten
MTV Himmelpforten
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
Abgesagt

Gestern, 14:00 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche Bargstedt
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/Neukloster
1
1
Abpfiff

Bargstedt hatte die Möglichkeiten, die VSV tiefer in den Abstiegskampf hineinzuziehen. „Es war eines unserer besseren Spiele“, sagt Trainer Maik Ohlandt. „Im letzten Drittel hat uns das Quäntchen Glück gefehlt, Hedendorf hat aber auch gut verteidigt.“

  • Tore: 1:0 (20.) Peplies, 1:1 (48.) Haßelmann.

Gestern, 12:00 Uhr
MTV Hammah
MTV Hammah
TuSV Bützfleth
TuSV Bützfleth
Abgesagt

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Wiepenkathen
TSV Wiepenkathen
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/Dornbusch
3
0
Abpfiff
+Video

Mit viel Spielkontrolle und der Aufmerksamkeit für die defensive Absicherung baut der Tabellenführer seinen Vorsprung aus. „Wir haben es gut geschafft, ihre Fünferkette breitzuziehen“, sagt Trainer Nils Zielesniak. „Das Ergebnis entspricht dem Spielverlauf.“

  • Tore: 1:0 (11.) Duman, 2:0 (35., ET) Hammann, 3:0 (62.) Detje.
