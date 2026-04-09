Verfolger können Druck auf Türkiyempspor und Eiberg machen

Hängt Al-ARZ dem Tabellenführe weiter im Nacken? – Foto: Markus Becker

Die Ausgangslage für Türkiyemspor Essen an der Tabellenspitze von Gruppe 1 ist alles andere als entspannt. Sowohl AL-ARZ Libanon als auch der SV Borbeck haben ein Spiel weniger und könnten somit aus eigener Kraft noch auf Schlagdistanz heranrücken. Am frühen Morgen kann das Team AL-ARZ gegen RuWa Dellwig vorlegen, etwas später gastiert Borbeck bei der SpVg Schonnebeck II. Türkiyemspor wird gegen den ESC Preußen versuchen, den zarten Vorsprung zu behaupten. Auch im Tabellenkeller könnten es noch heiß Wochen werden. Akut steht das Fernduell der Sportfreunde Altenessen und DKSV Helene Essen um den ersten Nicht-Abstiegsplatz an. Altenessen empfängt den FC Saloniki, DKSV spielt gegen die Zweitvertretung der SG Essen-Schönebeck.

In Gruppe dürfte Spitzenreiter Preußen Eiberg wohl nur noch Alemannia Essen als direkte Konkurrenz fürchten. Auch hier könnte der Verfolger mit einem Patzer direkt wieder dicht aufrücken. Eiberg wird sich also gegen die im Abstiegskampf befindliche DJK BW Mintard II keine Blöße geben wollen. Parallel bekommt es die Alemannia mit dem TuS Essen-West 81 zu tun.