 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Verfolger können Druck auf Türkiyempspor und Eiberg machen

Kreisliga A Essen: Die Spitzenreiter Türkiyemspor Essen und Preußen Eiberg wollen ihre knappen Vorsprünge bewahren.

von Markus Becker · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Hängt Al-ARZ dem Tabellenführe weiter im Nacken?
Hängt Al-ARZ dem Tabellenführe weiter im Nacken? – Foto: Markus Becker

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Kreisliga A1 Essen
Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Die Ausgangslage für Türkiyemspor Essen an der Tabellenspitze von Gruppe 1 ist alles andere als entspannt. Sowohl AL-ARZ Libanon als auch der SV Borbeck haben ein Spiel weniger und könnten somit aus eigener Kraft noch auf Schlagdistanz heranrücken. Am frühen Morgen kann das Team AL-ARZ gegen RuWa Dellwig vorlegen, etwas später gastiert Borbeck bei der SpVg Schonnebeck II. Türkiyemspor wird gegen den ESC Preußen versuchen, den zarten Vorsprung zu behaupten. Auch im Tabellenkeller könnten es noch heiß Wochen werden. Akut steht das Fernduell der Sportfreunde Altenessen und DKSV Helene Essen um den ersten Nicht-Abstiegsplatz an. Altenessen empfängt den FC Saloniki, DKSV spielt gegen die Zweitvertretung der SG Essen-Schönebeck.

In Gruppe dürfte Spitzenreiter Preußen Eiberg wohl nur noch Alemannia Essen als direkte Konkurrenz fürchten. Auch hier könnte der Verfolger mit einem Patzer direkt wieder dicht aufrücken. Eiberg wird sich also gegen die im Abstiegskampf befindliche DJK BW Mintard II keine Blöße geben wollen. Parallel bekommt es die Alemannia mit dem TuS Essen-West 81 zu tun.

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So läuft der 23. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
13:00

So., 12.04.2026, 12:15 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
12:15

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
15:00

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
13:00

So., 12.04.2026, 11:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
11:00

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
13:00

So., 12.04.2026, 11:00 Uhr
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
11:00

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

24. Spieltag
19.04.26 SuS Haarzopf II - DKSV Helene Essen
19.04.26 FC Karnap 07/27 - SG Essen-Schönebeck II
19.04.26 SV Borbeck - TuSEM Essen 1926 II
19.04.26 FC Saloniki Essen - SpVg Schonnebeck II
19.04.26 FC Stoppenberg - Türkiyemspor Essen
19.04.26 AL-ARZ Libanon - Sportfreunde Altenessen
19.04.26 DJK SG Altenessen - RuWa Dellwig

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So läuft der 23. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So., 12.04.2026, 13:30 Uhr
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
13:30

So., 12.04.2026, 12:30 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
12:30

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
15:30

So., 12.04.2026, 14:45 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
14:45

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
15:00

So., 12.04.2026, 12:15 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
12:15

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
13:00

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
15:15

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

24. Spieltag
26.03.26 Teutonia Überruhr - Preußen Eiberg 2:4
15.04.26 SC Frintrop 05/21 - SV Leithe
19.04.26 TuS Holsterhausen - Bader SV 91 II
19.04.26 DJK Blau-Weiß Mintard II - TuS Essen-West 81
19.04.26 TGD Essen-West - DJK Adler Union Frintrop II
19.04.26 Fortuna Bredeney - NK Croatia Essen
19.04.26 SuS Niederbonsfeld - Alemannia Essen
19.04.26 FSV Kettwig - ESC Rellinghausen II

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