Verfolger können Druck auf Türkiyempspor und Eiberg machen

Die Ausgangslage für Türkiyemspor Essen an der Tabellenspitze von Gruppe 1 ist alles andere als entspannt. Sowohl AL-ARZ Libanon als auch der SV Borbeck haben ein Spiel weniger und könnten somit aus eigener Kraft noch auf Schlagdistanz heranrücken. Am frühen Morgen kann das Team AL-ARZ gegen RuWa Dellwig vorlegen, etwas später gastiert Borbeck bei der SpVg Schonnebeck II. Türkiyemspor wird gegen den ESC Preußen versuchen, den zarten Vorsprung zu behaupten. Auch im Tabellenkeller könnten es noch heiß Wochen werden. Akut steht das Fernduell der Sportfreunde Altenessen und DKSV Helene Essen um den ersten Nicht-Abstiegsplatz an. Altenessen empfängt den FC Saloniki, DKSV spielt gegen die Zweitvertretung der SG Essen-Schönebeck.
In Gruppe dürfte Spitzenreiter Preußen Eiberg wohl nur noch Alemannia Essen als direkte Konkurrenz fürchten. Auch hier könnte der Verfolger mit einem Patzer direkt wieder dicht aufrücken. Eiberg wird sich also gegen die im Abstiegskampf befindliche DJK BW Mintard II keine Blöße geben wollen. Parallel bekommt es die Alemannia mit dem TuS Essen-West 81 zu tun.
24. Spieltag
19.04.26 SuS Haarzopf II - DKSV Helene Essen
19.04.26 FC Karnap 07/27 - SG Essen-Schönebeck II
19.04.26 SV Borbeck - TuSEM Essen 1926 II
19.04.26 FC Saloniki Essen - SpVg Schonnebeck II
19.04.26 FC Stoppenberg - Türkiyemspor Essen
19.04.26 AL-ARZ Libanon - Sportfreunde Altenessen
19.04.26 DJK SG Altenessen - RuWa Dellwig
24. Spieltag
26.03.26 Teutonia Überruhr - Preußen Eiberg 2:4
15.04.26 SC Frintrop 05/21 - SV Leithe
19.04.26 TuS Holsterhausen - Bader SV 91 II
19.04.26 DJK Blau-Weiß Mintard II - TuS Essen-West 81
19.04.26 TGD Essen-West - DJK Adler Union Frintrop II
19.04.26 Fortuna Bredeney - NK Croatia Essen
19.04.26 SuS Niederbonsfeld - Alemannia Essen
19.04.26 FSV Kettwig - ESC Rellinghausen II
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