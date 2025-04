Verfolger JFV Bremen von A/O/B/H/H mit 4:1 nach Hause geschickt

Die Fortsetzung der Erfolgsserie: Die U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen schlug Verfolger JFV Bremen mit 4:1 (1:0) und führt nach dem fünften Sieg in Folge weiterhin souverän die Tabelle in der Regionalliga an.

Böig war es. Schön war es auch nicht. Die erste Halbzeit verlief aus Sicht der Gastgeber nicht sonderlich gut. "Wir hatten viele Ungenauigkeiten in unserem Spiel, wenig Tempo und der starke Wind hat das alles auch nicht besser gemacht", so JFV-Coach Olaf Lakämper, dessen Elf sich in der 30. Minute die erste große Chance erspielte. Ruwen Albrecht scheiterte aber am glänzend parierenden Gäste-Keeper Jöran Apel.

Aber dieser Ruwen Albrecht hat ja gerade einen Lauf. Schon in der Vorwoche beim 7:1-Erfolg gegen Lohbrügge hatte er dreimal getroffen, überhaupt in den ersten vier Rückrundenspielen insgesamt 7 Tore erzielt und diese Serie setzte sich auch gegen Bremen fort. Nach einer Flanke von Lino Starre traf Albrecht eher unkonventionell mit der Brust zum 1:0 für die Lakämper-Elf (35.).

Doch der Gegner aus Bremen war auch nicht zu unterschätzen, denn kurz nach Wiederanpfiff erzielte Fernando Nicke für die Gäste den Ausgleich (49.). "Wir hatten in der Pause umgestellt, standen nun in der Defensive kompakter und haben auf Konter gesetzt", so Bremens Trainer Mete Döner. "Leider haben wir diese Kompaktheit später etwas verloren."

Auf der Gegenseite reagierte JFV-Coach Olaf Lakämper schnell, brachte Tjark Dörr und Noah Kirsch ins Spiel - zwei entscheidende Wechsel. "Das war der Game-Changer", so der JFV-Coach. "Wir standen nach diesen Wechseln sicherer."

Ruwen Albrecht bringt A/O/B/H/H abermals in Führung

Und vorn wurde der JFV wieder gefährlicher: Nach einem tollen Zuspiel von Jason Marahrens erzielte zunächst Ruwen Albrecht seinen zweiten Treffer in dieser Partie (73.). "Dieses Tor kam schon etwas glücklich zustande", so Vorbereiter Jason Marahrens. "Danach hatten wir das Spiel im Griff."

Auch dank Defensivspieler Tjade Motzkus: Der Hesedorfer bereitete zunächst das 3:1 durch den starken Tjark Dörr vor (77.), und in der Nachspielzeit trat Motzkus - nach einem Foul an Dörr - zum Elfmeter an, erzielte per Strafstoß sein erstes Saisontor (91.).

"Der Sieg der Gastgeber war verdient, wenn auch zu hoch", so Gäste-Trainer Mete Döner. "Wir kamen leider mit den Bedingungen hier nicht so zurecht." Damit hat der JFV nach derzeitigem Stand in der Tabelle nur noch einen ernsthaften Verfolger. Der VfB Oldenburg rangiert mit nun schon fünf Punkten Rückstand auf Rang zwei der Tabelle.