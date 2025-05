Verfolger Jesenwang ärgert den Spitzenreiter Gernlinden

SV Mammendorf – VSST Günzlhofen 1:1 (1:1) – Mit einem „leistungsgerechten Unentschieden“, wie es VSST-Sprecher Achim Gruschka nannte, trennten sich die beiden Teams. Mammendorf ging nach dem Treffer von Mykola Kondratenko in Führung (8.), doch noch vor dem Pausenpfiff glich Josef Scheb für Günzlhofen aus (27.). Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste laut Gruschka noch „drei Hundertprozentige“, doch im SVM-Tor landete kein Versuch. „Mit dem Ergebnis können aber beide Mannschaften zufrieden sein“, so Gruschka, der schon die Verlängerung des Trainer-Engagements von Korbinian Dunkel verkünden konnte.

SV Puch – FC Puchheim II 4:2 (2:1) – Es war ein hart umkämpftes Spiel, schließlich hatte der Spitzenreiter den Tabellendritten zu Gast. Und leicht machte es Puchheims Reserve dem Liga-Primus nicht. Zwar hatten die Gastgeber den besseren Start erwischt, nachdem Mirlaem Brkic (8.) und Fatbardh Zaneli (17.) getroffen hatten und die Pucher mit 2:0 in Führung lagen. Michael Mayerhofer erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2 noch vor dem Pausenpfiff. Nach dem Wiederanpfiff waren wieder die Hausherren am Zug, packten durch Treffer von Sükür Özdemir (68.) und Deniz Güntekin (79.) noch zwei Tore drauf. Da hatte dann Puchheim nichts mehr entgegenzusetzen, auch wenn Mayerhofer noch zum 2:4 traf (80.).

B-Klasse 2

TSV Jesenwang – TSV Gernlinden 5:1 (1:0) – Es war das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer Gernlinden und dem ärgsten Verfolger Jesenwang. Am Ende setzten sich die Gastgeber gegen den Favoriten durch. Gernlinden hat aus 22 Partien stolze 19 Siege geholt. Die Gastgeber vom TSV Jesenwang haben eine Niederlage mehr kassiert. Doch bei diesem Aufeinandertreffen hatten die Gastgeber das Sagen. Johannes Drexler brachte die Hausherren schon nach 13 Minuten mit 1:0 in Front. Damit ging es auch in die Halbzeit-Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Drexler auf 2:0 (51.). Benedikt Schlemmer erhöhte auf 3:0 (59.). Drexler erwischte einen Sahnetag. Er traf zum 4:0 und machte damit seinen Hattrick voll (74.). Kurt darauf erzielte Karol Sek den Ehrentreffer für Gernlinden (80.). Doch die Schlussphase der Partie gehörte wieder ganz den Hausherren, als Drexler mit seinem vierten Treffer den Endstand zum 5:1 sicherstellte (84.).