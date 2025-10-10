Verfolger Grün-Weiß Golm und FSV Babelsberg 74 mit lösbaren Aufgaben

– Foto: Timo Babic

Ein etwas ungewöhnlicher Terminplan sorgt in der Landesklasse West dafür, dass bereits jetzt sieben Partien des 15. Spieltags ausgetragen werden. Dabei geht es für Spitzen- und Kellerteams gleichermaßen um wichtige Zähler. Während Golm, Schenkenberg und Babelsberg 74 oben dranbleiben wollen, kämpfen Michendorf, Wittstock und Premnitz um den Anschluss.

Für den SV Blau-Gelb Falkensee wird es nach der herben 1:5-Niederlage gegen Golm darum gehen, eine Reaktion zu zeigen. Mit nur sieben Punkten aus sechs Spielen steckt der Absteiger im Tabellenmittelfeld fest und ist besonders defensiv anfällig. Gegner FSV Babelsberg 74 musste zuletzt in Brieselang eine 1:3-Pleite hinnehmen und zudem den Platzverweis von Malte Bräsicke verkraften. Trotz dieser Rückschläge sind die Potsdamer mit zwölf Punkten weiter in der Spitzengruppe. Für Falkensee geht es um Wiedergutmachung, für den FSV darum, nicht den Kontakt zur Tabellenspitze zu verlieren.

Der Pritzwalker FHV 03 steckt nach dem 3:4 gegen Premnitz mitten in einer Achterbahnfahrt. Trotz zweimaliger Führung reichte es am Ende nicht zum Sieg, was die Defensive erneut in Frage stellt. Gegner Grün-Weiß Brieselang dagegen hat mit dem 3:1 gegen Babelsberg 74 für ein Ausrufezeichen gesorgt und sich auf acht Punkte verbessert. Besonders Timm-Maximilian Hytrek glänzte mit einem Doppelpack. Während Pritzwalk wieder Stabilität sucht, will Brieselang seinen Aufwärtstrend fortsetzen. ---

Für den Aufsteiger FC Borussia Brandenburg gab es zuletzt ein spielfreies Wochenende, zuvor allerdings eine bittere 2:4-Niederlage in Wittstock. Gerade defensiv muss sich die Elf von Trainer Felix Klepzig steigern. Mit Michendorf kommt ein Gegner, der endlich befreit aufspielen kann: Das 4:1 gegen Wittstock war der erste Sieg der Saison und ein wichtiger Befreiungsschlag. Moritz Kahl und Carlos Neubert avancierten dabei zu Matchwinnern. Nun gilt es für Michendorf, den Schwung mitzunehmen – während Borussia unbedingt verhindern will, weiter unten hineinzurutschen. ---

Der FSV Veritas blieb beim 0:0 gegen Saarmund zwar ohne Torerfolg, präsentierte sich aber stabil und rangiert im dicht gedrängten Mittelfeld. Gegner SV Empor Schenkenberg dagegen ist nach dem 3:0 gegen den SV Babelsberg 03 II obenauf. Besonders Arnold Kevin Dieffi Tezeuda brillierte mit zwei Treffern, ehe Tilman Peters den Schlusspunkt setzte. Mit vier Siegen aus sechs Spielen stehen die Schenkenberger in der Spitzengruppe. Das Duell verspricht Intensität und Torgefahr – beide Teams wollen sich oben festsetzen. ---

Die SG Grün-Weiß Golm schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle. Nach dem beeindruckenden 5:1 in Falkensee hat sich das Team von Trainer Norman-Ray Sauer bis auf Platz zwei vorgeschoben. Mit 15 Treffern gehört Golm zu den gefährlichsten Offensivreihen der Liga. Der FK Hansa Wittstock hingegen steckt nach dem 1:4 in Michendorf tief im Keller fest und offenbarte erneut große Defensivprobleme. Für Golm geht es darum, die Serie fortzusetzen und Druck auf Spitzenreiter Nauen aufzubauen. Wittstock dagegen braucht dringend ein Erfolgserlebnis. ---

Der TSV Chemie Premnitz konnte beim 4:3-Sieg in Pritzwalk den ersten Dreier der Saison feiern – und das mit einem Last-Minute-Treffer von Mahamat Idrissa. Der Jubel war groß, doch die Lage bleibt ernst: Mit vier Punkten steht das Team weiterhin im Tabellenkeller. Gegner Einheit Perleberg steckt ebenfalls unten fest, konnte aber am Wochenende nicht eingreifen. In Premnitz soll ein Auswärtserfolg her. Beide Teams stehen unter Druck – wer hier verliert, verpasst die Chance auf den Befreiungsschlag. ---

Die SG Saarmund zeigte Moral beim 0:0 in Wittenberge, als man trotz Unterzahl fast 70 Minuten lang kämpfte und das Unentschieden verteidigte. Mit acht Punkten steht die SG solide im Mittelfeld. Gegner Pankower SV musste sich zuletzt Tabellenführer Nauen mit 0:2 geschlagen geben und sucht nun nach einer Reaktion. Der Aufsteiger hat ebenfalls acht Punkte auf dem Konto und will sich stabilisieren. Ein echtes Duell auf Augenhöhe, das für beide Seiten richtungsweisend ist. ---

