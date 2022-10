Verfolger gibt die Verfolgung auf 3. Kreisklasse: Wischhafen/Dornbusch II unterliegt A/O V 1:9 - Großenwörden tritt nicht an

Wenn der Zweite den Ersten empfängt und zudem noch ungeschlagen ist, sollte es ein spannendes Duell auf Augenhöhe geben. So aber nicht zwischen dem FC Wischhafen/Dornbusch II und Ahlerstedt/Ottendorf V. Der Spitzenreiter ist einfach zu stark besetzt mit vielen Spielern, die schon deutlich höher spielten. 1:9 war die deutliche Sprache. Neun Punkte Vorsprung sind eine klare Sprache, wenngleich die Elf von Carsten Dammann und David Hedderich schon ein oder zwei Spiele mehr ausgetragen hat. Ein Großteil der Mannschaften dahinter wird sich allerdings um Platz zwei „streiten“. Alles ist dicht zusammen. Im Vormarsch ist der SuSV Heinbockel, der den starken Aufsteiger aus Wangersen mit 4:2 besiegte. Der TSV Apensen III bleibt vorne dabei. Es fehlt zwar nach wie vor die Stabilität, diesmal gewann das Team von Daniel Kosbab-Steffens und Dennis Steffens deutlich 7:0 in Bliedersdorf und durfte sich über einen Derbysieg freuen. Die Talfahrt des MTV Hammah III geht ungestoppt weiter. Im Alten Land verlor der MTV das Sechs-Punkte-Spiel bei der SG Lühe II 2:3. Das war die 6. Pleite in Serie. Keine Mannschaft hatte der TSV Großenwörden II zusammen. Gegner Ahlerstedt/Ottendorf IV bekam die Punkte per Post zugesendet. A/O IV rückte auf Platz 2 vor, der TSV rutschte auf den vorletzten Rang ab.

In der Torschützenliste schloss Wangersens Simon Laß zu Heinbockels Hannes Bertram (beide 11 Treffer) auf, vor Meik Schröder (A/O V) mit 9 Treffern.