Verfolger Frankfurt empfängt Torfabrik Union, Schulzendorf gefordert

In der Landesklasse Ost steht der 12. Spieltag an. Spitzenreiter SG Schulzendorf will gegen Admira seinen Vorsprung verteidigen, Verfolger 1. FC Frankfurt II erwartet die Offensivmaschine aus Fürstenwalde. Dahinter kämpfen Wünsdorf, Guben Nord und Teltow um die Plätze in der Spitzengruppe, während im Tabellenkeller Eisenhüttenstadt um jeden Hoffnungsschimmer ringt.

Union Bestensee steht vor einem Charaktertest. Das letzte Spiel in Fürstenwalde endete in einem wilden 5:6 – mit Treffern von Gordon Schust (zweimal, darunter ein Foulelfmeter), Paul Niesler, Gustav Lemke und Paul Ludwig. Offensiv war das beeindruckend, defensiv aber fehlte jede Stabilität. Nun kommt mit Germania Schöneiche II ein Gegner, der gerade Rückenwind hat: Die Mannschaft gewann ihr Heimspiel gegen Dynamo Eisenhüttenstadt mit 3:0, Anton Hohlfeld traf dabei doppelt, Max Otto Hanke legte nach. Bestensee liegt mit 39:37 Toren im Tabellenmittelfeld und lebt von seiner Offensivkraft, Schöneiche könnte mit einem Auswärtssieg bis auf einen Punkt heranrücken – ein Duell zweier Teams, die zuletzt für viele Geschichten gesorgt haben. ---

Der SV Blau-Weiss Markendorf hat sich mit der knappen 1:2-Niederlage in Großbeeren eingebremst. In Großbeeren traf Justin Rusko zwar spät, doch die Gastgeber hatten durch Aljbert Hiseni per Foulelfmeter und Fabian Goldhahn in der Schlussminute schon vorgelegt. Markendorf steht mit 37:37 Toren für Spektakel, muss aber konstanter werden. Gegner MTV Wünsdorf bleibt nach dem 1:1 gegen Briesen im Spitzenfeld, Maximilian Hofmann glich dort den frühen Rückstand durch Jonas Noske aus. In Markendorf trifft eine der besten Offensivreihen der Liga auf eine Mannschaft, die sich vor allem über ihren Angriff definiert – ein Spiel, das kaum nach Nullnummer riecht. ---

Der FV Blau-Weiß 90 Briesen erzielte zuletzt ein 1:1 in Wünsdorf. Jonas Noske traf früh, am Ende blieb immerhin ein Punkt. Mit ausgeglichenem Torverhältnis (30:30) und 16 Punkten steht Briesen zwischen allen Stühlen. Gegner Eintracht Königs Wusterhausen kommt mit schwerem Gepäck: Das 0:3 zu Hause gegen Zossen mit Toren von Florian Kozik (zweimal) und Philipp Rülicke war ein herber Rückschlag. Königs Wusterhausen steht mit nur sieben Punkten tief im Tabellenkeller – in Briesen braucht es dringend ein Lebenszeichen, während die Gastgeber sich mit einem Sieg wieder nach oben orientieren könnten. ---

Morgen, 13:00 Uhr MSV Zossen 07 MSV Zossen Teltower FV 1913 Teltower FV 13:00 PUSH

Der MSV Zossen hat sich im Abstiegskampf zurückgemeldet. Nach dem 0:7-Debakel gegen Wünsdorf antwortete die Mannschaft mit einem 3:0-Auswärtssieg in Königs Wusterhausen: Florian Kozik traf zweimal, Philipp Rülicke steuerte den zweiten Treffer bei. Trotzdem steht Zossen mit nur sechs Punkten auf Rang 15. Nun wartet mit dem Teltower FV eine echte Spitzenmannschaft. Teltow holte beim 2:2 gegen Guben Nord spät einen Punkt – nach Toren von Jannis Volger und Luca Bäcker lag der BSV schon 0:2 vorne, ehe Patryk Manczyk mit einem späten Doppelpack ausglich. Dazu spielte Guben nach Gelb-Rot gegen Arthur Schulz in Unterzahl. Teltow gehört mit 29:20 Toren zu den stabilsten Teams der Liga, Zossen bringt neue Hoffnung mit – ein klassisches Duell „David gegen Goliath“, bei dem der Außenseiter gerade frisch Selbstvertrauen getankt hat. ---

Beim Breesener SV Guben Nord ist Spektakel fast garantiert. Nach dem 4:1 gegen Königs Wusterhausen folgte das 2:2 in Teltow, wo Jannis Volger und Luca Bäcker trafen. Mit 42 erzielten Toren und 23 Punkten hat sich der BSV im oberen Drittel festgebissen. Gegner Blau-Weiß Dahlewitz kommt mit einem 0:7 gegen Spitzenreiter Schulzendorf im Gepäck – eine herbe Klatsche, bei der Steven Ewaldt (dreimal), Emilio Köhler, Lourden Wachter-Lehn und Leon Petrofsky (zweimal) trafen. Dahlewitz steht mit 34:27 Toren und 19 Punkten zwar noch gut da, muss aber vor allem defensiv Antworten finden. In Guben treffen zwei offensivstarke Teams aufeinander, doch die Rollen sind angesichts der jüngsten Ergebnisse klar verteilt. ---

Morgen, 13:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf FSV Admira 2016 FSV Admira 13:00 PUSH

Die SG Schulzendorf 1931 dominiert die Liga. Zwölf Siege aus dreizehn Spielen, 44:13 Tore – zuletzt ein beeindruckendes 7:0 in Dahlewitz mit einem Dreierpack von Steven Ewaldt, Treffern von Emilio Köhler, Lourden Wachter-Lehn und einem Doppelpack von Leon Petrofsky. Nun kommt der FSV Admira 2016, der das letzte Spiel gegen Frankfurt II kampflos mit 0:2 verlor. Drei Siege und acht Niederlagen stehen für Admira zu Buche, das Torverhältnis von 11:27 spricht für sich. Schulzendorf will den beeindruckenden Lauf fortsetzen, Admira muss vor allem versuchen, Stabilität zu gewinnen und die Offensivwucht des Tabellenführers einzudämmen. ---

In Frankfurt steigt eines der Topspiele des Spieltags. Der Aufsteiger 1. FC Frankfurt II ist mit neun Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage erster Verfolger von Schulzendorf. Zuletzt wurde die Partie in Admira mit 2:0 am Grünen Tisch gewertet. Nun kommt mit dem FSV Union Fürstenwalde II die vielleicht torhungrigste Mannschaft der Liga: Beim 6:5 gegen Bestensee traf Tom Haack gleich dreimal, dazu waren Luis Goldschmidt, Patrick Hagen und ein Eigentor von Karl Sperling entscheidend. Mit 39:27 Toren und 23 Punkten liegt Union punktgleich mit Teltow und Guben Nord. In Frankfurt prallen zwei Offensivreihen aufeinander, die zuletzt kaum zu bremsen waren – ein Duell, das für die weitere Titelkandidatur beider Teams eine enorme Bedeutung hat. ---