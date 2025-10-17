Verfolger-Duell und Altmark-Derby, hält die Oscherslebener Heimmacht?

Nach dem jüngsten 1:1-Remis in Bismark will der VfB Ottersleben zurück in die Erfolgsspur. Am Samstagmittag ist die Mannschaft von Oliver Malchau zu Gast beim FSV Grün-Weiß Ilsenburg, der zu Hause bisher sieben von neun möglichen Punkten holte.

Altmark-Derby und Verfolger-Duell zugleich! Der SSV 80 Gardelegen empfängt am Sonnabend den FSV Saxonia Tangermünde. Beide liegen in der Tabelle nur einen Zähler hinter dem Tabellenführer aus Oschersleben. Im letzten Aufeinandertreffen im Februar 2024 gab es beim 1:1 keinen Sieger.

In der Ferne hat der SV Irxleben in der neuen Saison noch keinen Punkt eingefahren. Dies würde der Aufsteiger am Samstag gerne ändern. Die Aufgabe wird allerdings schwierig: Zwei Siege und ein Remis holte Gastgeber Union Schönebeck in den bisherigen drei Partien auf heimischem Geläuf.

Als einziger Vertreter der LOTTO-Landesliga Nord konnte der SV Preussen Schönhausen - trotz drei Punkten auf dem Konto - noch nicht gewinnen. Am Sonnabend startet der Aufsteiger einen neuen Anlauf. Dann ist die Elf von Steffen Braunschweig beim SV Stahl Thale gefordert.

Der SV Arminia Magdeburg und der Ummendorfer SV teilen vorm direkten Duell am Samstag ein gemeinsames Schicksal: Beide konnten zuletzt dreimal in Folge nicht mehr gewinnen. Welches Team kann dieser Serie durchbrechen - oder geht sie womöglich für beide weiter?

Der bisherige Saisonverlauf des SV 09 Staßfurt zeigt ein Auf und Ab. Nach sechs Partie hat der Verbandsliga-Absteiger je zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen auf dem Konto. Am Sonnabend nun ist die Zweitvertretung des SV Fortuna Magdeburg im Salzlandkreis zu Gast.

Zu Hause ist der Oscherslebener SC bisher eine Macht. Zwölf seiner 16 Saisonzähler holte der Tabellenführer daheim, alle vier Heimspiele hat der Aufsteiger gewonnen. Gelingt dies auch im fünften Anlauf? Am Samstag ist der SV 08 Baalberge im Jahnstadion - dort, wo zuletzt noch Delay Sports zu Besuch war - zu Gast.

Das zweite Altmark-Derby des achten Landesliga-Spieltags wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Neuer Termin für die Begegnung zwischen dem Osterburger FC und dem TuS Schwarz-Weiß Bismark ist der 24. November.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!