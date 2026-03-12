– Foto: Christoph Kulhoff

Der 20. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 steht an – und sowohl im Titelrennen als auch im Kampf um wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld versprechen die Partien Spannung. Tabellenführer VfL Wildeshausen geht mit 49 Punkten aus 19 Spielen weiterhin als klarer Spitzenreiter in das Wochenende. Dahinter lauern mit GVO Oldenburg (42 Punkte)und VfL Stenum (41 Punkte) zwei ambitionierte Verfolger, während auch TSV Großenkneten (37 Punkte) und Wilhelmshavener SC Frisia (35 Punkte) im oberen Tabellenbereich mitmischen.

Tabellenführer VfL Wildeshausen empfängt mit 49 Punkten den VfR Wardenburg zum Duell mit klaren Vorzeichen. Wildeshausen setzte sich zuletzt mit 2:1 gegen TV Jahn Delmenhorst durch und baute seine starke Saisonbilanz weiter aus. Wardenburg hingegen musste sich am vergangenen Spieltag dem VfL Stenum mit 0:2 geschlagen geben und steht mit 12 Punkten auf Rang 14. Der Spitzenreiter will seine beeindruckende Serie weiter ausbauen.

Der Heidmühler FC geht als Tabellen­sechster mit 28 Punkten in sein Heimspiel gegen den FC Hude. Am vergangenen Wochenende musste sich Heidmühle allerdings knapp mit 2:3 beim Wilhelmshavener SC Frisia geschlagen geben. Hude hingegen konnte mit einem 4:2-Erfolg gegen FC Rastede wichtige Punkte sammeln und steht mit 17 Punkten auf Rang elf. Für beide Mannschaften ist das Duell eine Chance, sich in der Tabelle weiter zu stabilisieren.

Der VfL Oldenburg II empfängt den Wilhelmshavener SC Frisia zu einem Duell aus dem oberen Tabellenmittelfeld. Oldenburg II holte am vergangenen Spieltag ein 1:1 bei TSV Abbehausen und steht aktuell mit 22 Punkten auf Rang neun. Frisia reist nach dem 3:2-Erfolg gegen den Heidmühler FC als Tabellenfünfter mit 35 Punkten an. Für beide Teams geht es darum, den positiven Trend fortzusetzen und den Anschluss an die oberen Plätze zu halten.

Der SV Tur Abdin Delmenhorst möchte nach der deutlichen 2:6-Niederlage beim 1. FC Nordenham eine Reaktion zeigen. Mit 26 Punkten rangiert die Mannschaft derzeit auf Platz sieben der Tabelle. Gegner TSV Abbehausen kam zuletzt zu einem 1:1 gegen VfL Oldenburg II und bleibt mit 7 Punkten Vorletzter. Für beide Teams geht es darum, den Trend des vergangenen Spieltags zu korrigieren.

Der TV Jahn Delmenhorst steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen den 1. FC Nordenham. Jahn verlor zuletzt 1:2 beim Tabellenführer VfL Wildeshausen und bleibt mit 13 Punkten auf Platz 13. Nordenham dagegen überzeugte mit einem klaren 6:2-Erfolg gegen SV Tur Abdin Delmenhorst und steht nun mit 25 Punkten auf Rang acht. Die Gäste reisen damit mit reichlich Rückenwind an.

Im Topspiel des Spieltags treffen mit VfL Stenum und GVO Oldenburg zwei direkte Verfolger des Spitzenreiters aufeinander. Stenum gewann am vergangenen Spieltag 2:0 beim VfR Wardenburg und kommt nun auf 41 Punkte. GVO Oldenburg setzte mit einem 9:0 gegen SVE Wiefelstede ein deutliches Ausrufezeichen und steht mit 42 Punkten auf Platz zwei. Das Duell könnte entscheidend für die Dynamik im Aufstiegsrennen werden.

Der TuS Obenstrohe empfängt mit 15 Punkten als Tabellenzwölfter den SVE Wiefelstede. Obenstrohe musste zuletzt eine deutliche 1:6-Niederlage beim TSV Großenkneten hinnehmen. Wiefelstede erlitt am vergangenen Spieltag ebenfalls eine klare Pleite und verlor 0:9 bei GVO Oldenburg. Beide Mannschaften wollen nun eine Reaktion zeigen und wichtige Punkte im Tabellenkeller sammeln.