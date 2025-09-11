Der 8. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht Spannung pur: An der Tabellenspitze liefern sich Altenoythe und Hansa Friesoythe ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, während auch Thüle und Oythe nur knapp dahinter lauern. Im Tabellenkeller kämpfen Teams wie Lohne, Visbek und Frisia Goldenstedt ums sportliche Überleben und hoffen auf den Befreiungsschlag. Besonders brisant sind die Duelle zwischen Spitzenreiter Altenoythe und Petersdorf sowie das Verfolgerduell Oythe gegen Molbergen. Doch auch im Abstiegskampf stehen richtungsweisende Spiele an – jeder Punkt könnte schon jetzt über die Marschroute der kommenden Wochen entscheiden.

Visbek steht mit nur drei Punkten aus sieben Spielen tief im Tabellenkeller und verlor jüngst klar mit 1:8 gegen Thüle. Die Defensive ist mit 25 Gegentoren die schwächste der Liga. Holdorf dagegen überzeugte mit einem 4:0-Sieg über Höltinghausen und hat sich in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung, doch im Abstiegskampf ist jeder Punkt hart umkämpft.

Lohne ist das Schlusslicht der Liga, hat in sieben Partien noch keinen Sieg eingefahren und kassierte bereits 23 Gegentore. Hoffnung machte nur das 2:4 gegen Petersdorf, als die Offensive etwas aufblitzte. Lastrup dagegen zeigte sich zuletzt verbessert und will an dem Aufschwung anknüpfen. Auf dem Papier spricht vieles für die Gäste, doch Lohne wird zuhause alles daransetzen, die Negativserie zu durchbrechen.

Tabellenführer Altenoythe hat nach der überraschenden 1:3-Niederlage gegen Holdorf etwas gutzumachen und hatte am vergangenen Wochenende frei. Mit 17:6 Toren stellt das Team eine der besten Defensiven der Liga und will die Spitzenposition verteidigen. Petersdorf steckt im Tabellenmittelfeld fest, zeigte zuletzt aber mit dem 4:2-Sieg in Lohne eine offensive Steigerung. Für die Gäste wird es darauf ankommen, die brandgefährliche Altenoyther Offensive früh zu stören.

Höltinghausen steckt nach der klaren 0:4-Niederlage in Holdorf im Mittelfeld fest. Die Defensive ist anfällig, 19 Gegentore in sieben Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Brockdorf wiederum schwankt zwischen Kantersiegen wie dem 7:1 gegen Holdorf und ärgerlichen Punktverlusten, zuletzt gab es ein 2:3 in Lastrup. Beide Teams werden auf Sieg spielen, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr TuS Lutten TuS Lutten SV Hansa Friesoythe SV Hansa 15:00 PUSH

Lutten zeigte zuletzt mit zwei Siegen eine aufsteigende Form und hat sich ins gesicherte Mittelfeld geschoben. Der knappe 2:0-Erfolg über Lohne unterstrich die defensive Stabilität des Teams. Friesoythe dagegen ist weiter ungeschlagen, gewann zuletzt das Topspiel gegen Osterfeine mit 3:2 und rangiert nur einen Punkt hinter Altenoythe. Die Favoritenrolle liegt klar bei Hansa, doch Lutten könnte zuhause zum Stolperstein werden.

Osterfeine macht es Aufsteiger ordentlich, musste zuletzt aber eine bittere 2:3-Niederlage gegen Hansa Friesoythe hinnehmen. Besonders die Offensive ist mit fünfzehn Toren in fünf Spielen brandgefährlich. Goldenstedt hat drei Punkte weniger auf dem Konto, wodurch man das Spiel als absolut wegweisend ansehen kann – Abstiegskampf pur.

Morgen, 19:30 Uhr RW Damme RW Damme SV Bethen SV Bethen 19:30 PUSH

Damme präsentierte sich zuletzt wechselhaft, holte aber gegen Frisia Goldenstedt einen ungefährdeten 3:0-Erfolg. Mit 20:12 Toren ist die Offensive stark, allerdings kassierte man schon drei Niederlagen in sieben Spielen. Aufsteiger Bethen kommt nach einem 1:7-Debakel gegen Oythe nach Damme und braucht dringend Stabilität in der Defensive. Die Partie verspricht viele Tore, da beide Mannschaften ihre Stärken eher im Angriff haben.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr VfL Oythe VfL Oythe SV Molbergen SV Molbergen 15:00 PUSH