Verfolger-Duell geht klar an Langquaid

Die Gäste, die ohne Schlussmann Thomas Huber und die beiden Brenninger-Brüder aufliefen, bewegten sich nur 25 Minuten auf Augenhöhe und konnten in der 17. Minute durch Johannes Aigners platzierten Flachschuss in die rechte untere Ecke egalisieren, nachdem Jonas Brunner mit einem sehenswerten Solo in der 9. Minute die Weiß-Blauen in Führung geschossen hatte und fünf Minuten später aus spitzem Winkel am jugendlichen Goalie Philipp Penker gescheitert war. Vom Ausgleichstreffer und auch von einer Zeitstrafe für den Torschützen ließen sich die Hausherren aber nicht beeindrucken und setzten durch Liridon Haljimi, der frech aus 18 Metern abzog und den SVN-Keeper in der kurzen Ecke überraschte, in der 31. Minute die nächste Duftmarke, 2:1. Bis zur Pause häuften sich nun die TSV-Möglichkeiten: Jonas Brunner bringt nach Haljimi-Vorarbeit die Kugel nicht am gegnerischen Goalie vorbei (35.), Benedikt Köppels Aufsetzer (36.), dessen 20m-Geschoss (37.) und wiederum Jonas Brunners Abschluss (42.) entschärft Philipp Penker. Bei Florian Brunners Eckball in der 45. Minute sah er dann weniger gut aus, denn von seinen Fäusten prallte das Spielgerät ins Netz, 3:1.

Fahrt aufgenommen hat die Offensiv-Abteilung des Bezirksligisten TSV Langquaid, die nach zuletzt fünf Treffern diesmal beim 4:1-Heimsieg gegen den SV Neufraunhofen erneut ihre Qualitäten nachwies. Dabei fehlten diesmal mit Aaron Bice und Alex Santander Muñoz zwei etatmäßige Stürmer, an deren Stelle vor allem der junge Jonas Brunner trat, der bis zu seiner Auswechslung eine engagierte und erstmals mit einem Tor belohnte Vorstellung bot.

Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Fabian Wagner (DJK Alktenkirchen) plätscherte die Begegnung vor 130 Zuschauern eine Viertelstunde dahin, bevor dann die von Daniel Beerschneider - Coach Matthias Eisenschenk lässt sich von spanischen "La Liga"-Spielen vor Ort inspirieren - betreuten Langquaider wieder die Zügel anzogen. Schließlich - nach einer Chance von Dennis Kandsperger eine Minute vorher - beseitigte ein Flachschuss Benedikt Köppels von der Strafraumkante in der 65. Minute die letzten Zweifel an einem Dreier, 4:1. Mit der Unterstützung des böigen Windes wurden - um die 80. Minute - vier Eckbälle von Florian Brunner zu vier Möglichkeiten des Ergebnisausbaus, doch dreimal rettete Torhüter Penker und einmal vergab Thomas Blabl per Kopf freistehend. Auf der Gegenseite zeigte sich der kaum geprüfte Jannik Möller in der 83. Minute hellwach und Liridon Haljimi beförderte in der Schlussminute den Ball aus ungünstigem Winkel über die Latte. Ein Spiel, mit dem Anschluss an die Top-Vier gehalten wird, und das Team mit der nun dauerhaften Rückkehr von Leon Schlegel zukünftig verstärkt wird.

Daniel Beerschneider (Interimstrainer des TSV Langquaid): "Unser starker Gegner aus Neufraunhofen spielte 20 Minuten mutig und offensiv, wobei unser Team auch in dieser Phase schon gut kombinierte. Nach dem 2:1 wurde die Dominanz von unserer Seite immer größer, wobei wir phasenweise eine bärenstarke Vorstellung geboten haben. Nun kommen zwei Partien gegen die Top-Teams TV Aiglsbach und SV TG Straubing, in die wir den Schwung mitnehmen wollen und mit viel Selbstvertrauen antreten können."

TSV Langquaid: Jannik Möller - Thomas Blabl, Christoph Blabl (C), Christian Ludwig, Patrick Slodarz (73. Stefan Schauer), Florian Brunner, Benedikt Köppel, Liridon Haljimi, Marvin Lang (67. Leon Schlegel), Kevin Kandsperger (70. Luka Vukovic), Jonas Brunner (58. Dennis Kandsperger); Dominik Eder (ETW) - Trainer: Daniel Beerschneider

SV Neufraunhofen: Philipp Penker - Roman Kratzer (55. Kilian Bauer), Nico Eglhuber, David Eichinger, Tobias Bitzer (70. Simon Eglhuber), Manuel Eckl (74. Thomas Bruckmaier), Stefan Haas (88. Maximilian Nitzl), Johannes Aigner, Johannes Körbl (89. Korbinian Eglhuber), Michael Gerauer, Thomas Niedermeier - Trainer: Christian Endler

Tore: 1:0 Jonas Brunner (9.), 1:1 Johannes Aigner (17.), 2:1 Liridon Haljimi (31.), 3:1 Florian Brunner (45.), 4:1 Benedikt Köppel (65.)