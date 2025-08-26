 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Verfolger-Duell beim SV Meppen - Bleibt der SSV Jeddeloh makellos?

Überblick über den 6. Spieltag in der Regionalliga Nord.

Am morgigen Mittwoch steht der 6. Spieltag in der Regionalliga Nord an. Den Auftakt machen der Bremer SV und der Hamburger SV II. Außerdem trifft der FC St. Pauli II auf den 1. FC Phönix Lübeck, der VfB Oldenburg auf Altona 93, der VfB Lübeck auf den SSV Jeddeloh, der SC Weiche Flensburg auf den TuS Blau-Weiß Lohne, der BSV Kickers Emden auf den FSV Schöningen, der SV Meppen auf Hannover 96 II und der SV Drochtersen/Assel auf den HSC Hannover.

Morgen, 18:00 Uhr
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
18:00live

Der Bremer SV hat sich mit sieben Punkten aus fünf Spielen im Mittelfeld etabliert. Besonders das späte Unentschieden am vergangenen Wochenende zeigte die Moral des Teams, das sich auf Platz acht behauptet. Nun wartet die zweite Mannschaft des Hamburger SV, die bislang nur vier Punkte sammelte und zuletzt eine deutliche Niederlage gegen Oldenburg hinnehmen musste. Zwar gelang der einzige Sieg auswärts, doch die Uhren stehen bei den Rothosen-Youngsters auf Neustart. Bremen kann mit einem weiteren Erfolg den Anschluss nach oben wahren.

Morgen, 18:30 Uhr
VfB Oldenburg
VfB OldenburgVfB Oldenburg
Altona 93
Altona 93Altona 93
18:30live

Oldenburg ist aktuell die zweitstärkste Kraft der Liga: Vier Siege, nur eine Niederlage und mit gerade einmal vier Gegentoren eine der stabilsten Defensiven. Nun kommt mit Altona 93 ein Aufsteiger, der bisher eine ordentliche Rolle spielt. Fünf Punkte aus vier Partien bedeuten Rang zwölf, zuletzt gab es zwei Punkteteilungen. Das Traditionsduell hat eine lange Geschichte, diesmal geht es für Oldenburg den Druck auf Spitzenreiter Jeddeloh hoch zu halten – und für Altona darum zu beweisen, dass der Start kein Zufall war.

Morgen, 18:30 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
18:30live

Für St. Pauli II ist die Lage bitterernst: Vier Spiele, null Punkte, 16 Gegentore – im Schnitt kassierte die U23 vier Treffer pro Partie. Am vergangenen Wochenende setzte es beim 1:7 gegen Jeddeloh die bislang höchste Niederlage. Mit dem 1. FC Phönix Lübeck kommt nun ein Gegner aus der Spitzengruppe. Drei Siege, ein Remis, nur eine Niederlage – die Lübecker haben sich oben festgebissen und liegen fünf Punkte hinter Tabellenführer Jeddeloh. Der Kontrast könnte größer kaum sein, doch im Abstiegskampf lebt die Hoffnung auf Überraschungen.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96 II
19:00

Ein echtes Verfolgerduell: Sowohl Meppen als auch Hannover 96 II stehen mit zehn Punkten im oberen Drittel. Meppen tankte beim klaren Sieg über Schlusslicht Schöningen Selbstvertrauen, die Niedersachsen-Reserve überzeugt bisher vor allem mit ihrer starken Defensive, die erst vier Gegentore zuließ. Beide Teams wollen sich in der Spitzengruppe festbeißen – wer hier gewinnt, setzt ein Ausrufezeichen im Rennen um die Verfolgerrolle.

Morgen, 19:00 Uhr
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
19:00live

Die Kickers sind seit drei Spielen ungeschlagen und haben sich damit bis auf Platz sieben vorgearbeitet. Nun soll der Lauf fortgesetzt werden. Gegner Schöningen steckt dagegen tief in der Krise: fünf Niederlagen, nur ein Tor erzielt, dazu bereits 15 Gegentreffer. Zwar gelang zuletzt gegen Meppen immerhin der erste eigene Treffer der Saison, doch das 1:5 war ernüchternd. Während Emden weiter klettern will, kämpft Schöningen um den allerersten Punkt.

Morgen, 19:00 Uhr
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
TuS Blau-Weiß Lohne
TuS Blau-Weiß LohneBW Lohne
19:00live

Weiche Flensburg bleibt eine Wundertüte: Nach zwei Siegen setzte es zuletzt zwei 2:3-Niederlagen in Folge. In Spielen mit Weiche fallen im Schnitt über fünf Tore – Spektakel ist also garantiert. Gegner Lohne steht mit nur einem Sieg aus fünf Spielen tief unten, die Defensive erwies sich bisher als zu anfällig. Für Flensburg bietet sich die Chance, wieder Richtung obere Tabellenhälfte zu blicken, während Lohne dringend Stabilität braucht, um den Abwärtstrend zu stoppen.

Morgen, 19:00 Uhr
VfB Lübeck
VfB LübeckVfB Lübeck
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
19:00live

Ein echtes Spitzenspiel erwartet die Zuschauer an der Lohmühle. Der VfB Lübeck hat einen wechselhaften Start hingelegt: zwei Siege, zwei Niederlagen, zuletzt aber ein wichtiges 4:2, das für Aufwind sorgt. Nun wartet der Liga-Primus: SSV Jeddeloh marschiert mit fünf Siegen aus fünf Spielen und der besten Offensive mit 18 Toren durch die Liga. Noch wirkt der Spitzenreiter unantastbar – doch Lübeck will mit Heimstärke den Lauf des Tabellenführers brechen.

Morgen, 19:30 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
19:30live

Drochtersen/Assel steht in Lauerstellung: Platz drei, vier Siege und bereits 14 erzielte Treffer zeigen die Offensivkraft. Am vergangenen Wochenende gewann die Mannschaft in einem Torfestival gegen Lohne und hat den Spitzenreiter Jeddeloh weiter im Blick. HSC Hannover sammelte bisher fünf Punkte und zeigte zuletzt mit zwei Remis Moral, etwa beim packenden Unentschieden gegen Emden. Für Drochtersen geht es um den Druck auf die Spitze, für HSC um wichtige Zähler gegen das Abrutschen in die Gefahrenzone.
