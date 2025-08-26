Verfolger-Duell beim SV Meppen - Bleibt der SSV Jeddeloh makellos?

Morgen, 18:00 Uhr Bremer SV Bremer SV Hamburger SV Hamburger SV II 18:00 live PUSH

Der Bremer SV hat sich mit sieben Punkten aus fünf Spielen im Mittelfeld etabliert. Besonders das späte Unentschieden am vergangenen Wochenende zeigte die Moral des Teams, das sich auf Platz acht behauptet. Nun wartet die zweite Mannschaft des Hamburger SV, die bislang nur vier Punkte sammelte und zuletzt eine deutliche Niederlage gegen Oldenburg hinnehmen musste. Zwar gelang der einzige Sieg auswärts, doch die Uhren stehen bei den Rothosen-Youngsters auf Neustart. Bremen kann mit einem weiteren Erfolg den Anschluss nach oben wahren. --- Morgen, 18:30 Uhr VfB Oldenburg VfB Oldenburg Altona 93 Altona 93 18:30 live PUSH Oldenburg ist aktuell die zweitstärkste Kraft der Liga: Vier Siege, nur eine Niederlage und mit gerade einmal vier Gegentoren eine der stabilsten Defensiven. Nun kommt mit Altona 93 ein Aufsteiger, der bisher eine ordentliche Rolle spielt. Fünf Punkte aus vier Partien bedeuten Rang zwölf, zuletzt gab es zwei Punkteteilungen. Das Traditionsduell hat eine lange Geschichte, diesmal geht es für Oldenburg den Druck auf Spitzenreiter Jeddeloh hoch zu halten – und für Altona darum zu beweisen, dass der Start kein Zufall war. --- Morgen, 18:30 Uhr FC St. Pauli St. Pauli II 1. FC Phönix Lübeck 1. FC Phönix 18:30 live PUSH Für St. Pauli II ist die Lage bitterernst: Vier Spiele, null Punkte, 16 Gegentore – im Schnitt kassierte die U23 vier Treffer pro Partie. Am vergangenen Wochenende setzte es beim 1:7 gegen Jeddeloh die bislang höchste Niederlage. Mit dem 1. FC Phönix Lübeck kommt nun ein Gegner aus der Spitzengruppe. Drei Siege, ein Remis, nur eine Niederlage – die Lübecker haben sich oben festgebissen und liegen fünf Punkte hinter Tabellenführer Jeddeloh. Der Kontrast könnte größer kaum sein, doch im Abstiegskampf lebt die Hoffnung auf Überraschungen. ---

Morgen, 19:00 Uhr SV Meppen SV Meppen Hannover 96 Hannover 96 II 19:00 PUSH

Ein echtes Verfolgerduell: Sowohl Meppen als auch Hannover 96 II stehen mit zehn Punkten im oberen Drittel. Meppen tankte beim klaren Sieg über Schlusslicht Schöningen Selbstvertrauen, die Niedersachsen-Reserve überzeugt bisher vor allem mit ihrer starken Defensive, die erst vier Gegentore zuließ. Beide Teams wollen sich in der Spitzengruppe festbeißen – wer hier gewinnt, setzt ein Ausrufezeichen im Rennen um die Verfolgerrolle. ---

Die Kickers sind seit drei Spielen ungeschlagen und haben sich damit bis auf Platz sieben vorgearbeitet. Nun soll der Lauf fortgesetzt werden. Gegner Schöningen steckt dagegen tief in der Krise: fünf Niederlagen, nur ein Tor erzielt, dazu bereits 15 Gegentreffer. Zwar gelang zuletzt gegen Meppen immerhin der erste eigene Treffer der Saison, doch das 1:5 war ernüchternd. Während Emden weiter klettern will, kämpft Schöningen um den allerersten Punkt. ---

Weiche Flensburg bleibt eine Wundertüte: Nach zwei Siegen setzte es zuletzt zwei 2:3-Niederlagen in Folge. In Spielen mit Weiche fallen im Schnitt über fünf Tore – Spektakel ist also garantiert. Gegner Lohne steht mit nur einem Sieg aus fünf Spielen tief unten, die Defensive erwies sich bisher als zu anfällig. Für Flensburg bietet sich die Chance, wieder Richtung obere Tabellenhälfte zu blicken, während Lohne dringend Stabilität braucht, um den Abwärtstrend zu stoppen. ---

Morgen, 19:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck SSV Jeddeloh Jeddeloh 19:00 live PUSH