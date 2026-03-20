Verfolger-Duell am Felsen, Tabellenführer vor einer harten Probe

Wer gewinnt das Verfolger-Duell auf dem Felsen? Kann sich die SG Reppichau für eine Niederlage aus der Hinrunde revanchieren? Geht die kuriose Serie des SC Naumburg im neuen Jahr weiter? Diese Fragen stellen sich am 20. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.
Sechs Siege, drei Unentschieden: Daheim ist der TSV Leuna in der laufenden Saison noch unbesiegt. Dabei soll es am Sonnabend bleiben. Dann ist die SG Blau-Weiß Brachstedt zum Saalekreis-Duell zu Gast.
Mit zuletzt drei Niederlagen in Folge taumelt der TSV Blau-Weiß Brehna in Richtung Abstieg. 21 Gegentreffer in jenen Partien zeigen das klare Problem auf. Ihre Abwehr müssen die Brehnaer in den Griff bekommen, wenn es gegen den VfB Gräfenhainichen Zählbares geben soll.
Mit 13 Punkten aus den ersten fünf Spielen hat der SV Edelweiß Arnstedt einen Traumstart ins neue Jahr hingelegt. Am Sonnabend soll der inzwischen fünfte Sieg in Folge her: Gegen Schlusslicht LSG Lieskau sind die Edelweißen klarer Favorit.
Siege daheim, klare Niederlagen auswärts: Der SC Naumburg hat in 2026 bisher eine kuriose Serie hingelegt. Setzt sich diese am Sonnabend fort? Das Gesetz der Serie würde eine Niederlage beim CFC Germania vermuten lassen.
Im Mittelfeld der LOTTO-Landesliga Süd sind der 1. FC Zeitz und der FC Grün-Weiß Piesteritz momentan direkte Nachbarn. Am Sonnabend treffen sie sich zum direkten Duell. Dieses hatten die Piesteritzer in der Hinrunde mit 2:0 für sich entschieden.
Vor einer harten Probe steht die SG Reppichau am Samstag. Der Tabellenführer der LOTTO-Landesliga Süd muss beim FSV Bennstedt ran. Mit einem 3:0-Erfolg fügten die Bennstedter dem Spitzenreiter in der Hinserie eine von bisher nur drei Saisonniederlagen bei.
Es ist das Spitzenspiel des 20. Spieltags: Turbine Halle trifft am Sonnabend auf dem heimischen Felsen auf den SV Blau-Weiß Farnstädt. In der Tabelle ist es das Verfolger-Duell zwischen dem aktuellen Rangdritten und dem Zweitplatzierten. Das erste Aufeinandertreffen der Saison gewannen die Farnstädter mit 3:1.
Im Kampf um den Klassenerhalt sind der TSV Rot-Weiß Zerbst (11.) und der SV Rot-Weiß Kemberg (13.) beide noch nicht aus der Verlosung. Im direkten Duell könnten beide am Wochenende einen wichtigen Schritt zum Ligaverbleib gehen.