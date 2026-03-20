Verfolger-Duell am Felsen, Tabellenführer vor einer harten Probe Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes von Kevin Gehring · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Kraue

Wer gewinnt das Verfolger-Duell auf dem Felsen? Kann sich die SG Reppichau für eine Niederlage aus der Hinrunde revanchieren? Geht die kuriose Serie des SC Naumburg im neuen Jahr weiter? Diese Fragen stellen sich am 20. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.

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Sechs Siege, drei Unentschieden: Daheim ist der TSV Leuna in der laufenden Saison noch unbesiegt. Dabei soll es am Sonnabend bleiben. Dann ist die SG Blau-Weiß Brachstedt zum Saalekreis-Duell zu Gast.

Mit zuletzt drei Niederlagen in Folge taumelt der TSV Blau-Weiß Brehna in Richtung Abstieg. 21 Gegentreffer in jenen Partien zeigen das klare Problem auf. Ihre Abwehr müssen die Brehnaer in den Griff bekommen, wenn es gegen den VfB Gräfenhainichen Zählbares geben soll.

Morgen, 14:00 Uhr SV Edelweiß Arnstedt Arnstedt LSG Lieskau Lieskau 14:00 live PUSH

Mit 13 Punkten aus den ersten fünf Spielen hat der SV Edelweiß Arnstedt einen Traumstart ins neue Jahr hingelegt. Am Sonnabend soll der inzwischen fünfte Sieg in Folge her: Gegen Schlusslicht LSG Lieskau sind die Edelweißen klarer Favorit.

Morgen, 15:00 Uhr CFC Germania 03 CFC Germania SC Naumburg SC Naumburg 15:00 live PUSH

Siege daheim, klare Niederlagen auswärts: Der SC Naumburg hat in 2026 bisher eine kuriose Serie hingelegt. Setzt sich diese am Sonnabend fort? Das Gesetz der Serie würde eine Niederlage beim CFC Germania vermuten lassen.

Im Mittelfeld der LOTTO-Landesliga Süd sind der 1. FC Zeitz und der FC Grün-Weiß Piesteritz momentan direkte Nachbarn. Am Sonnabend treffen sie sich zum direkten Duell. Dieses hatten die Piesteritzer in der Hinrunde mit 2:0 für sich entschieden.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Bennstedt Bennstedt SG Reppichau Reppichau 15:00 live PUSH