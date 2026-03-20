 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Verfolger-Duell am Felsen, Tabellenführer vor einer harten Probe

Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Kraue

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LL Sachs-Anhalt Süd
CFC Germania
Arnstedt
Kemberg
Bennstedt

Wer gewinnt das Verfolger-Duell auf dem Felsen? Kann sich die SG Reppichau für eine Niederlage aus der Hinrunde revanchieren? Geht die kuriose Serie des SC Naumburg im neuen Jahr weiter? Diese Fragen stellen sich am 20. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.

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Morgen, 14:00 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
14:00live

Sechs Siege, drei Unentschieden: Daheim ist der TSV Leuna in der laufenden Saison noch unbesiegt. Dabei soll es am Sonnabend bleiben. Dann ist die SG Blau-Weiß Brachstedt zum Saalekreis-Duell zu Gast.

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
14:00live

Mit zuletzt drei Niederlagen in Folge taumelt der TSV Blau-Weiß Brehna in Richtung Abstieg. 21 Gegentreffer in jenen Partien zeigen das klare Problem auf. Ihre Abwehr müssen die Brehnaer in den Griff bekommen, wenn es gegen den VfB Gräfenhainichen Zählbares geben soll.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
14:00live

Mit 13 Punkten aus den ersten fünf Spielen hat der SV Edelweiß Arnstedt einen Traumstart ins neue Jahr hingelegt. Am Sonnabend soll der inzwischen fünfte Sieg in Folge her: Gegen Schlusslicht LSG Lieskau sind die Edelweißen klarer Favorit.

Morgen, 15:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
15:00live

Siege daheim, klare Niederlagen auswärts: Der SC Naumburg hat in 2026 bisher eine kuriose Serie hingelegt. Setzt sich diese am Sonnabend fort? Das Gesetz der Serie würde eine Niederlage beim CFC Germania vermuten lassen.

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
15:00

Im Mittelfeld der LOTTO-Landesliga Süd sind der 1. FC Zeitz und der FC Grün-Weiß Piesteritz momentan direkte Nachbarn. Am Sonnabend treffen sie sich zum direkten Duell. Dieses hatten die Piesteritzer in der Hinrunde mit 2:0 für sich entschieden.

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
15:00live

Vor einer harten Probe steht die SG Reppichau am Samstag. Der Tabellenführer der LOTTO-Landesliga Süd muss beim FSV Bennstedt ran. Mit einem 3:0-Erfolg fügten die Bennstedter dem Spitzenreiter in der Hinserie eine von bisher nur drei Saisonniederlagen bei.

Morgen, 15:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
15:00live

Es ist das Spitzenspiel des 20. Spieltags: Turbine Halle trifft am Sonnabend auf dem heimischen Felsen auf den SV Blau-Weiß Farnstädt. In der Tabelle ist es das Verfolger-Duell zwischen dem aktuellen Rangdritten und dem Zweitplatzierten. Das erste Aufeinandertreffen der Saison gewannen die Farnstädter mit 3:1.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
15:00

Im Kampf um den Klassenerhalt sind der TSV Rot-Weiß Zerbst (11.) und der SV Rot-Weiß Kemberg (13.) beide noch nicht aus der Verlosung. Im direkten Duell könnten beide am Wochenende einen wichtigen Schritt zum Ligaverbleib gehen.