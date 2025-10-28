Verfolger dicht auf den Fersen – Hilgertshausen bleibt Tabellenführer

Mit dem Sieg gegen Dachau hat Spitzenreiter Hilgertshausen Rang eins schon am Donnerstag gesichert. Für das Verfolgertrio ging es darum, keinen Boden zu verlieren.

Nach dem Seitenwechsel war die Luft bei beiden Mannschaften etwas raus, und die eisigen Windbedingungen sorgten nicht unbedingt für zusätzliche Energie oder Unterhaltung. Indersdorf konzentrierte sich aufs Verteidigen und sein Umschaltspiel, während sich Bergkirchen bis in die Nachspielzeit an der stabilen Indersdorfer Defensive die Zähne ausbiss. Dann gelang Dominik Hörmann per abgefälschtem Linksschuss noch der 1:3-Ehrentreffer.

TSV Indersdorf – TSV Bergkrichen 3:1: Mit dem Heimsieg gegen ein weiterhin ersatzgeschwächtes Bergkirchener Team hat der TSV Indersdorf Tabellenrang zwei gefestigt. Von Beginn an waren die Gastgeber tonangebend und ließen den Ball auf ihrem Kunstrasen mit der nötigen Geduld gut laufen. In der 18. Minute steckte Marcel Truntschka wunderbar auf Tim Elstner durch, der im Eins-gegen-eins mit Torhüter Dominik Mann cool blieb. Die umgekehrte Co-Produktion der beiden Offensivspieler folgte acht Minuten später, als Marcel ㈠Truntschka eiskalt auf Vorlage von Tim Elstner vollstreckte. Bergkirchen lauerte auf Konter und hatte zwei gute Gelegenheiten durch Kilian Strauch – einmal rettete der Pfosten, einmal reagierte Torhüter Jonas Tschiesche stark im Tor. Mit dem Halbzeitpfiff – zu einem psychologisch perfekten Zeitpunkt – erzielte Tobias Altstiel das 3:0, nachdem er einen langen Ball von Jonas Scherer verwertete.

„In der ersten Halbzeit haben wir richtig starken Fußball gespielt – gutes Tempo, klare Ak㈠tionen, genau so, wie wir uns das vorgenommen hatten. In der zweiten Halbzeit war’s dann vielleicht ein bisschen zu locker“, so Indersdorfs Trainer Stefan Schmidl.

SV Haimhausen – SV Ampermoching 2:5: Auch der SV Ampermoching bleibt dran an Spitzenreiter Hilgerthausen. Haimhausen erwischte im Derby allerdings den besseren Start und ging früh durch von Marcus Malle verwandelten Elfmeter in Führung (6.). Ampermoching schlug zurück, ebenfalls per Elfmeter: Spielertrainer Max Rabe stellte in der 23. Minute auf 1:1. Beide Teams agierten in der Folge forsch, doch die Gäste wirkten spielerisch reifer und fanden die besseren Lösungen im letzten Drittel. Kurz vor der Pause belohnte sich Ampermoching: Japheth Legesse stellte einem Treffer in der Nachspielzeit auf 1:2. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Legesse auf 3:1 für die Gäste (48.). Die Gegentore kurz vor und nach der Pause zeigten Wirkung, dennoch gab Haimhausen nicht auf und verkürzte durch Modibo Konare (61.), doch Ampermoching antwortete prompt: Moufid Daouda stellte nur vier Minuten später den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase sorgte ein Eigentor von Alexander Schantz für das 2:5 (82.).

Ampermoching verdiente sich den Sieg durch die höheren Spielanteile und eine bessere Chancenverwertung. Haimhausen kämpfte und zeigte Moral, muss jedoch die einfachen Fehler abstellen, wenn wieder Zählbares herausspringen soll.

SpVgg Erdweg – SV Niederroth 2:1: Erdweg zeigte gegen den favorisierten SV Niederroth seine bislang stärkste Saisonleistung. Von Beginn an agierten die Gastgeber taktisch diszipliniert, setzten den Gegner mit aggressivem Pressing früh unter Druck. Das frühe 1:0 durch Manuel Rumler nach 17 Minuten war die logische Folge der couragierten Anfangsphase. Auch danach blieb Erdweg tonangebend, stand defensiv kompakt und gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe im Mittelfeld. Niederroth, als treffsicherstes Team der Liga angereist, blieb über weite Strecken ungefährlich.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste ihre Klasse aufblitzen. In der 63. Minute schloss Philipp Gottschalk zum 1:1 ab. Doch die Erdweger ließen sich davon nicht beirren und antworteten mit großem Einsatzwillen. Anton Burghart besorgte in der 78. Minute nach einer mustergültig vorgetragenen Aktion den entscheidenden Treffer zum 2:1. In der Schlussphase verteidigte Erdweg leidenschaftlich und brachte den verdienten Sieg über die Zeit.

FC Tandern – SV Petershausen 0:3: Tandern begann engagiert, ließ aber mehrere gute Möglichkeiten zur Führung liegen – ein bekanntes Problem. Nach dem guten Auftakt kippte das Spiel. Zunächst kassierte FCT-Keeper Quirin Hechtl eine Zeitstrafe. Jan Johannes übernahm und war fünf Minuten später geschlagen, nachdem Tandern im eigenen Strafraum Hand gespielt und Marco Hochmuth den fälligen Elfer eiskalt verwandelt hatte (17.). Pech für Tandern: Der Treffer fiel in einer Phase, in der ein eigenes Tor möglich gewesen wäre.

Kurz vor der Pause kam es noch schlimmer. Kapitän Dominik Glas sah nach einer Notbremse die Rote Karte – erneut brachte sich der FCT selbst in Schwierigkeiten. Petershausen nutzte die Überzahl konsequent. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Niklas Wildgruber auf 0:2 (48.), wenig später machte Michael Senger mit dem 0:3 (64.) alles klar. Tandern zeigte zwar phasenweise gefällige Ansätze, blieb im letzten Drittel aber zu harmlos.

Tanderns Trainer Thomas ㈠Nöbel haderte mit der mangelnden Effizienz: „Wir bringen uns um den Lohn.“ Petershausen überzeugte mit Effektivität und sicherte sich einen verdienten Auswärtssieg.

SV Odelzhausen – SpVgg Röhrmoos 3:1: Der SV Odelzhausen feierten in diesem Kellerderby – Tabellenvorletzter gegen Schlusslicht – einen verdienten Sieg. Die erste Halbzeit ging ganz klar an dem SVO. Das 1:0 erzielte Veit Winkler in der 7. Minute mit einem Kopfball gegen die Laufrichtung von SpVgg-Keeper Maximilian Pilz. Danach vergaben Paul Platanov und Markus Prukop zwei klare Tormöglichkeiten. Beide Male hielt Pilz seine Elf mit Top-Paraden im Spiel. Als dann Magnus Winkler in der 29. Minute einen fulminanten Schuss vom Sechzehner abfeuerte, konnte Veit Winkler zu seinem zweiten Treffer abstauben. Den dritten Treffer besorgte Markus Prukop, der in der 41. Minute einen Foulelfmeter verwandelte. Adrian Sallashi war zu Fall gebracht worden.

Die zweite Halbzeit begann Röhrmoos offensiv mit langen Bällen. Die Folge war das 3:1 in der 54. Minute durch Uli Reiser. Als der Odelzhausener Magnus Winkler in der 60. Minute wegen gefährlichen Spiels des Feldes verwiesen wurde, keimte bei den Röhrmoosern noch einmal ein wenig Hoffnung auf. Aber der SVO ließ nichts mehr anbrennen.

„Der Sieg war verdient, wir haben souverän verteidigt“, sagte Trainer Oliver Beck nach dem Abpfiff. Der Röhrmooser Trainer Christian Kessler ärgerte sich über eine erste Halbzeit, „die wir total verschlafen haben. Die zweite Halbzeit war klar besser, aber leider haben wir unsere Möglichkeiten nicht genutzt.“ Odelzhausen ist dran am Tabellenmittelfeld, Aufsteiger Röhrmoos bleibt bei nur einem Pluspunkt stehen.

Kreisklasse Zugspitze

VfL Egenburg – FC Landsberied 4:3: Die Partie begann ausgeglichen, beide Teams suchten früh den Weg nach vorne. Nach einem clever ausgeführten Freistoß von Thomas Berglmeir brachte Hannes Zech den VfL in Führung (24.). Doch nur wenige Minuten später nutzte Michael Alfertshofer einen Ballverlust der Egenburger eiskalt zum 1:1 (29.). Kurz darauf machten die Gäste den Doppelschlag perfekt, als Jonas Hollinger nach einem langen Ball zum 1:2 traf (33.). Zur Pause lag der VfL damit zurück.

Nach Wiederbeginn schien das Spiel endgültig zu kippen, als erneut Alfertshofer einen Konter der Gäste zum 1:3 abschloss (54.). Doch Egenburg reagierte mit großer Entschlossenheit. Eine Ecke von Berglmeir führte zunächst zu einem Lattentreffer von Spielertrainer Chris Hain, ehe ein Eigentor den Anschluss brachte (57.). Nur wenige Minuten später traf Hain selbst zum 3:3 (66.). Der VfL war nun klar tonangebend. In der 81. Minute setzte Hain VfL-Torjäger Ales Szczepurek in Szene, der zum umjubelten 4:3 einschob. So stand am Ende der sechste Saisonsieg.