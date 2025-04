Verfolger der Bezirksliga Enz/Murr im Fernduell

TASV Hessigheim empfängt am Sonntag, den 27. April, den FC Marbach. Hessigheim liegt mit 40 Punkten auf dem fünften Platz und will weiterhin in der oberen Tabellenhälfte bleiben. Marbach steht mit 26 Punkten auf Platz 8 und muss dringend punkten, um sich weiter vom Abstieg zu distanzieren. Beide Mannschaften gehen mit unterschiedlichen Zielsetzungen in das Spiel.

---