Am 7. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems blieb Spitzenreiter Großefehn das Maß aller Dinge und feierte den siebten Sieg im siebten Spiel. Dahinter behauptete Pewsum mit einem klaren Erfolg über Borssum seine Rolle als erster Verfolger, während Concordia Ihrhove durch ein Schützenfest gegen Hinte den dritten Platz festigte. Im Tabellenkeller setzten Middels und Germania Leer wichtige Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Insgesamt bot das Wochenende reichlich Tore, spannende Duelle und eine klare Botschaft: Der Titelkampf wird vorerst vom dominanten Ligaprimus diktiert.

Norden zeigte sich in Topform und schoss sich mit einem klaren 4:1-Sieg in Larrelt zurück ins obere Tabellendrittel. Die Gastgeber hielten anfangs gut mit, verloren nach dem 1:2 jedoch völlig den Faden. Mit 15 Punkten belegt Norden nun Rang vier und zieht damit sogar an Larrelt vorbei. Für die Gastgeber war es die dritte Niederlage in der laufenden Saison.

Tabellenführer Großefehn setzte seine perfekte Serie fort und gewann auch das siebte Spiel in Folge. In einem offenen Schlagabtausch drehte der Spitzenreiter einen Rückstand und untermauerte seine Titelambitionen. Aurich zeigte zwar großen Kampfgeist, wurde am Ende aber nicht belohnt. Die Ostfriesen aus Großefehn haben nun ein Torverhältnis von 29:5 – beeindruckender geht es kaum. Besonders beeindruckend war an diesem Tag die Moral des Ligaprimus, welche bis in die 92. Minute war blieben und spät zum Sieg trafen,