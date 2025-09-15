Am 7. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems blieb Spitzenreiter Großefehn das Maß aller Dinge und feierte den siebten Sieg im siebten Spiel. Dahinter behauptete Pewsum mit einem klaren Erfolg über Borssum seine Rolle als erster Verfolger, während Concordia Ihrhove durch ein Schützenfest gegen Hinte den dritten Platz festigte. Im Tabellenkeller setzten Middels und Germania Leer wichtige Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Insgesamt bot das Wochenende reichlich Tore, spannende Duelle und eine klare Botschaft: Der Titelkampf wird vorerst vom dominanten Ligaprimus diktiert.
Norden zeigte sich in Topform und schoss sich mit einem klaren 4:1-Sieg in Larrelt zurück ins obere Tabellendrittel. Die Gastgeber hielten anfangs gut mit, verloren nach dem 1:2 jedoch völlig den Faden. Mit 15 Punkten belegt Norden nun Rang vier und zieht damit sogar an Larrelt vorbei. Für die Gastgeber war es die dritte Niederlage in der laufenden Saison.
Tabellenführer Großefehn setzte seine perfekte Serie fort und gewann auch das siebte Spiel in Folge. In einem offenen Schlagabtausch drehte der Spitzenreiter einen Rückstand und untermauerte seine Titelambitionen. Aurich zeigte zwar großen Kampfgeist, wurde am Ende aber nicht belohnt. Die Ostfriesen aus Großefehn haben nun ein Torverhältnis von 29:5 – beeindruckender geht es kaum. Besonders beeindruckend war an diesem Tag die Moral des Ligaprimus, welche bis in die 92. Minute war blieben und spät zum Sieg trafen,
Ihrhove ließ gegen Aufsteiger Hinte nichts anbrennen und siegte ungefährdet mit 5:0. Die Concordia bleibt mit 16 Punkten auf Platz drei und mischt weiter im Titelrennen mit. Hinte hingegen erlebt nach dem kurzen Aufschwung in der Vorwoche den nächsten herben Rückschlag. Mit nur drei Punkten bleibt der TuS weiter arg gefährdet.
Germania Leer feiert einen wichtigen Auswärtssieg im Kellerduell gegen Bunde. Durch das 1:0 klettert der Absteiger auf Rang zwölf und verschafft sich ein kleines Polster im Abstiegskampf. Für Bunde hingegen war es bereits die fünfte Saisonniederlage – die Defensive bleibt die große Schwachstelle. Mit nur vier Punkten ist der TVB nun Tabellen-14.
Das torreichste Spiel des Wochenendes endete mit einem knappen Sieg für Wallinghausen. Beide Teams lieferten sich ein packendes Offensivduell, das die Gäste in den letzten Minuten für sich entschieden. Wallinghausen bleibt damit mit zwölf Punkten in Schlagdistanz zu den Top 5. Hage hingegen verpasst es, sich weiter nach oben zu orientieren und steckt im Mittelfeld fest.
Westrhauderfehn setzte sich in einem engen Match beim Aufsteiger durch. Der knappe 2:1-Erfolg bringt die Fehntjer auf 11 Punkte und stabilisiert die Mannschaft im Mittelfeld. Süderneuland hielt lange mit, wurde aber in der Schlussphase bestraft. Der Aufsteiger bleibt mit sechs Punkten im unteren Tabellendrittel hängen.
Middels gelingt mit einem klaren 4:0 der Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Der Aufsteiger dominierte über 90 Minuten und ließ Wiesmoor keine Chance. Besonders auffällig war die offensive Entschlossenheit der Gastgeber, die ihre Serie von vier sieglosen Spielen beendeten. Wiesmoor bleibt nach dieser herben Pleite punktgleich mit Hinte auf dem letzten Tabellenrang.
Der TuS Pewsum bestätigte seine starke Form mit einem souveränen 4:1-Heimsieg gegen Borssum. Vor allem die Offensive um Torjäger Janssen zeigte sich erneut brandgefährlich. Mit nun 19 Punkten bleibt Pewsum ärgster Verfolger von Großefehn. Borssum verliert durch die Niederlage den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.