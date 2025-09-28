Verflixte Nachspielzeit – TuS kassiert Last-Minute-Gegentor

Geretsrieder verlieren unglücklich mit 1:2 gegen Erlbach – Dittmann: „Müssen bis zum Schluss entschlossen verteidigen“

Mangelnde Konzentration wird in der Bayernliga gnadenlos bestraft: Diese Lektion mussten die Fußballer des TuS Geretsried gegen den SV Erlbach einmal mehr auf bittere Weise lernen. Wie schon gegen den FC Pipinsried brachte der Aufsteiger ein Unentschieden nicht durch die Nachspielzeit. Dieses Mal entschieden jedoch nicht zweifelhafte Strafstöße die Partie, sondern Nachlässigkeiten in der Defensivarbeit. „Gegen eine Mannschaft wie Erlbach musst du bis zum Schluss gierig und entschlossen verteidigen, das haben wir nicht geschafft“, kommentierte Coach Daniel Dittmann die spielentscheidende Szene. In der dritten Minute der Nachspielzeit wurde zunächst versäumt eine Hereingabe von der linken Angriffsseite zu unterbinden – und im Zentrum konnte Benjamin Schlettwagner den Ball unbedrängt per Fallrückzieher zum 2:1-Siegtreffer in die Maschen setzen.

Zugegeben: Ein wunderschönes Tor zum Abschluss eines spannenden Spiels, das zwischenzeitlich viele Wendungen hätte nehmen können. Beispielsweise in der siebten Minute, als Thomas Puscher aus halblinker Position SV-Torhüter Enrique Bösl zu einer ersten starken Parade zwang und nach der anschließenden Ecke mit einem Kopfball das Ziel ein gutes Stück verfehlte. Auf der Gegenseite zirkelte Leonhard Thiel einen Freistoß (20.) knapp über den Winkel, ehe wenig später TuS-Verteidiger Lukas Kellner mit entschlossenem Eingreifen einen Alleingang Thiels verhinderte.

Insgesamt waren Torraumszenen im ersten Durchgang rar. Deutlich mehr Adrenalin fördernde Situationen gab es in der zweiten Halbzeit, die gleich zu Beginn Jubel beim Geretsrieder Anhang auslöste. Drei Minuten waren gespielt, als Sebastian Schrills nach Vorarbeit von Thomas Puscher im Zentrum zum Abschluss kam – 1:0. Erlbach antwortete mit einem scharfen Flachschuss von Thiel, den TuS-Keeper Cedomir Radic erst im Nachfassen unter Kontrolle brachte. In der 56. Minute verhinderte Veron Fejzullahi auf der eigenen Torlinie den Ausgleich. Eine gute Stunde war gespielt, als die Partie endgültig zu Gunsten der Gastgeber hätte kippen können: Isni Redjepi traf mit einem Freistoß aus 18 Metern nur den Pfosten. „Da hatten wir Glück, dann wäre das Spiel durch gewesen“, räumte SV-Trainer Lukas Lechner später ein. „So hatten wir Glück, dass das Spiel noch auf unsere Seite fällt.“

Selbstredend hatte daran der auffälligste Erlbacher Akteur entscheidenden Anteil: Leonhard Thiel drückte den Ball nach einer scharfen Hereingabe von Tobias Duxner vor Taso Karpouzidis zum 1:1-Ausgleich über die Linie. Die Gäste hatten nun eindeutig mehr vom Spiel, waren dem Lucky-Punch deutlich näher als die Gastgeber, denen „irgendwann der Dampf ausgegangen war“ (Dittmann). Anders ist nicht zu erklären, dass im spielentscheidenden Moment gleich zwei Erlbacher Angreifer ungestört agieren konnten.

„Wir wussten, dass es unfassbar schwer werden würde und wir nicht unser gewohntes Spiel aufziehen können“, erklärte Dittmann später. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit ein paar Umschaltaktionen und dachten, wir könnten es über die Zeit fighten. Das haben wir leider nicht geschafft“, so der TuS-Coach. „Aber wir lernen daraus.“