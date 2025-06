Verfahren gegen Tur Abdin Augsburg eingestellt

Der FC Tur Abdin Augsburg spielt in der kommenden Saison in der Kreisliga. Nach einer über vierstündigen Verhandlung war das Verfahren wegen einer angeblichen Spielmanipulation, das aufgrund einer Anzeige der DJK Lechhausen durchgeführt wurde, vom Verbands-Sportgericht eingestellt worden. Der Vorwurf: angeblich war einem Spieler der DJK Lechhausen Geld geboten worden.

Damit wurde ein erstes Urteil des Kreis-Sportgerichtes, das Tur Abdin mit einem Punktabzug von sechs Zählern und einer Geldstrafe bestraft hatte, einkassiert. Tur Abdin hatte Berufung eingelegt. Tur Abdin bleibt damit Meister der Kreisklasse Augsburg-Mitte und Aufsteiger in die Kreisliga. Die DJK Lechhausen spielt als Tabellen-Zweiter in der Relegation am Dienstag (18.30 Uhr) in Thierhaupten gegen den TSV Burgheim.

„Bei einem derart schwerwiegenden Vorwurf ist es von zentraler Bedeutung, den Sachverhalt umfassend und sorgfältig aufzuklären, ohne voreilige Schlüsse zu ziehen“, machte Christoph Goerke, Rechtsanwalt der Frankfurter Kanzlei Corestone Legal, nach dem Urteil klar. „Dies ist nur im Rahmen einer mündlichen Verhandlung mit umfangreicher Beweisaufnahme möglich und nicht in einem schriftlichen Verfahren mit einer Entscheidungsfindung auf Basis der Aktenlage, wie es im erstinstanzlichen Verfahren der Fall war.“