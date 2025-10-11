Verfahren gegen Oberliga-Coach gegen Geldauflage eingestellt

Doch der 5:2-Erfolg beim Bezirksligisten DJK SV Mauritz hatte ein Nachspiel vor dem Sportgericht. Das Weiterkommen stand außer Frage, das Verhalten des Hiltruper Trainers Marcel Stöppel war Mittelpunkt des Geschehens. Demnach wurde ein Verfahren gegen den 32-Jährigen wegen des Verdachts einer versuchten Einflussnahme auf eine Schiedsrichterentscheidung eingeleitet. Dies gab der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) am Freitag, den 26. September, in seinen Offiziellen Mitteilungen bekannt.
Stöppel hatte während der Partie bereits die Gelb-Rote Karte gesehen, da er lautstark gegen den Foulelfmeter für Mauritz in der 50. Spielminute protestiert hatte. Der Bezirksligist hatte die große Chance auf den 3:3-Ausgleich, vergab den Strafstoß jedoch, so dass der Favorit in der Schlussphase die Partie letztlich deutlich mit zwei weiteren Toren für sich entscheiden konnte.
Der Verdacht der Einflussnahme ergab sich aus einem Gespräch nach dem Spiel in der Schiedsrichterkabine, wonach sich Schiedsrichter Moritz Ludorf und seine Assistenten gezwungen sahen, einen Sonderbericht zu verfassen, berichtete das Münsterland-Portal "heimspiel-online.de".
Die Gelb-Rote Karte hat für einen Trainer immer nur die Folge, dass er im laufenden Spiel den Innenraum verlassen muss. Eine Sperre zieht dies nicht nach sich. Ob dies so bleibt, war abzuwarten. Nach FuPa-Informationen bestand in Vereinskreisen die Hoffnung, dass sich die Angelegenheit schnell zugunsten Stöppels aufklärt.
Keine Sperre
Und dies ist zumindest in abgeschwächter Form passiert. Am gestrigen Freitag hat der FLVW in seinen Offiziellen Mitteilungen bekanntgegeben, dass das Verbandsportgericht in der Sportrechtssache gegen den A-Lizenz-Inhaber Marcel Stöppel (TuS Hiltrup) wegen des Verdachts der versuchten Spielmanipulation beschlossen hat, dass das Verfahren vorläufig eingestellt wird.
Stöppel wurde aufgegeben, eine Geldbuße in Höhe von 150 EUR an den FLVW zu leisten
und die Zahlung dem Verbandssportgericht binnen vierzehn Tagen nachzuweisen. Damit bleibt dem 32-jährigen Coach eine Sperre erspart.
Hiltrups Sportlicher Leiter Raul Prieto sagt gegenüber FuPa Westfalen: "Das wurde alles etwas höher gekocht, als es ursprünglich war. Es ist nur eine Geldstrafe aufgelegt worden und das Verfahren wurde eingestellt. Marcel zahlt für seine Rote Karte und alles ist gut. Ich glaube, dass die Schiedsrichter, ich war ja selbst dabei und habe es mitbekommen, einiges überbewertet haben und dramatisiert haben oder vielleicht auch missverstanden haben. Von daher ist alles in Ordnung für uns und im Nachhinein richtig bewertet worden. Die Roten Karta selbst war in meinen Augen auch nicht mal berechtigt. Aber das sind Entscheidungen, die wir zu respektieren haben. Wir sind zufrieden, wie es ausgegangen ist."