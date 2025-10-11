– Foto: Stefan Wietzorek

Verfahren gegen Oberliga-Coach gegen Geldauflage eingestellt Oberligist TuS Hiltrup überstand die 2. Runde im Kreispokal Münster Mitte September mit viel Mühe. Verlinkte Inhalte Oberliga Westfalen Kreispokal Münster TuS Hiltrup DJK SV Mauritz

Doch der 5:2-Erfolg beim Bezirksligisten DJK SV Mauritz hatte ein Nachspiel vor dem Sportgericht. Das Weiterkommen stand außer Frage, das Verhalten des Hiltruper Trainers Marcel Stöppel war Mittelpunkt des Geschehens. Demnach wurde ein Verfahren gegen den 32-Jährigen wegen des Verdachts einer versuchten Einflussnahme auf eine Schiedsrichterentscheidung eingeleitet. Dies gab der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) am Freitag, den 26. September, in seinen Offiziellen Mitteilungen bekannt.

Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr DJK SV Mauritz DJK SV Mauritz TuS Hiltrup TuS Hiltrup 2 5 Abpfiff Stöppel hatte während der Partie bereits die Gelb-Rote Karte gesehen, da er lautstark gegen den Foulelfmeter für Mauritz in der 50. Spielminute protestiert hatte. Der Bezirksligist hatte die große Chance auf den 3:3-Ausgleich, vergab den Strafstoß jedoch, so dass der Favorit in der Schlussphase die Partie letztlich deutlich mit zwei weiteren Toren für sich entscheiden konnte.

Der Verdacht der Einflussnahme ergab sich aus einem Gespräch nach dem Spiel in der Schiedsrichterkabine, wonach sich Schiedsrichter Moritz Ludorf und seine Assistenten gezwungen sahen, einen Sonderbericht zu verfassen, berichtete das Münsterland-Portal "heimspiel-online.de". Die Gelb-Rote Karte hat für einen Trainer immer nur die Folge, dass er im laufenden Spiel den Innenraum verlassen muss. Eine Sperre zieht dies nicht nach sich. Ob dies so bleibt, war abzuwarten. Nach FuPa-Informationen bestand in Vereinskreisen die Hoffnung, dass sich die Angelegenheit schnell zugunsten Stöppels aufklärt.