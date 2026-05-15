Verena Wieder verstärkt die VfB-Frauen

Verena Wieder trägt ab kommender Saison das Trikot der Frauen des VfB Stuttgart. Die 25-Jährige wurde in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet und debütierte dort auch im Frauenbereich, ehe sich die Offensivspielerin im Sommer 2018 dem SC Freiburg anschloss.
Nach zwei Jahren im Breisgau wechselte Verena Wieder zu Bayer 04 Leverkusen, für das sie 16 Tore in 47 Pflichtspielen erzielte. Die vergangenen zwei Spielzeiten trug Verena Wieder den Dress des SV Werder Bremen. An der Weser absolvierte sie bislang 32 Pflichtspiele und stand mit ihrem Team im Mai 2025 im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München. Damals wurde sie in der 68. Spielminute für Teamkollegin Reena Wichmann eingewechselt, mit der sie ab Sommer wiederum zusammen in Weiß-Rot auflaufen wird.
Teamübergreifend erzielte Verena Wieder in insgesamt 97 Bundesligaspielen 20 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor.
Verena Wieder: „Das Projekt ‚VfB-Frauenfußball‘ ist extrem interessant. Der VfB ist der einzige Club, dem drei Aufstiege in Folge gelungen sind. Jetzt stehen uns gemeinsam weitere Ziele bevor. Ich freue mich sehr, ein Teil davon zu sein und möchte meine bereits gesammelte Bundesliga-Erfahrung miteinbringen. Ich gebe immer 100 Prozent, lasse mein Herz auf dem Platz und möchte der Mannschaft mit Toren und Assists helfen.“
Sascha Glass, General Manager VfB-Frauenfußball: „Wir freuen uns sehr, dass Verena sich für den VfB entschieden hat. Mit nur 25 Jahren hat sie zuletzt eine gute Rolle bei Werder Bremen gespielt, bringt viel Tempo über die Außenbahn mit, ist technisch versiert und zweikampfstark. Aus knapp 100 Bundesligapartien bringt Verena viel Bundesliga-Erfahrung mit und passt von ihrem Typ her sehr gut zu uns.“