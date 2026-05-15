Verena Wieder verstärkt die VfB-Frauen

Nach zwei Jahren im Breisgau wechselte Verena Wieder zu Bayer 04 Leverkusen, für das sie 16 Tore in 47 Pflichtspielen erzielte. Die vergangenen zwei Spielzeiten trug Verena Wieder den Dress des SV Werder Bremen. An der Weser absolvierte sie bislang 32 Pflichtspiele und stand mit ihrem Team im Mai 2025 im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München. Damals wurde sie in der 68. Spielminute für Teamkollegin Reena Wichmann eingewechselt, mit der sie ab Sommer wiederum zusammen in Weiß-Rot auflaufen wird.

Teamübergreifend erzielte Verena Wieder in insgesamt 97 Bundesligaspielen 20 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor.