– Foto: SGM Balzheim/Dietenheim

Die erste Saison der neu gegründeten SGM Balzheim/Dietenheim endet mit dem größtmöglichen Erfolg. Mit 56 Punkten und einem Torverhältnis von 70:21 sicherte sich die Mannschaft die Meisterschaft in der Kreisliga B3 Donau/Iller vor dem punktgleichen SC Unterweiler und steigt in die Kreisliga A auf. Für Trainer Manuel Sacher ist der Titel vor allem das Ergebnis eines außergewöhnlichen Zusammenhalts.

Die Saison in der Kreisliga B3 Donau/Iller ist beendet – und an der Spitze steht die SGM Balzheim/Dietenheim. Nach 24 Spielen verbuchte die Mannschaft 17 Siege, fünf Unentschieden und nur zwei Niederlagen. Mit 56 Punkten und einem Torverhältnis von 70:21 setzte sie sich knapp gegen den ebenfalls 56 Punkte starken SC Unterweiler durch, der auf 77:32 Tore kam. Damit ist der Aufstieg perfekt. Die Spielgemeinschaft wird ihr Aufstiegsrecht wahrnehmen und in der kommenden Saison in der Kreisliga A antreten.

Eine Feier bis in die Morgenstunden

Nach dem entscheidenden letzten Spiel kannte die Freude bei Spielern, Verantwortlichen und Anhängern keine Grenzen. Entsprechend ausgiebig wurde gefeiert. Trainer Manuel Sacher berichtet gegenüber FuPa: „Die Feier direkt nach dem letzten Spiel ging bis in die frühen Morgenstunden. Am Sonntag ging es dann vor allem bei der Mannschaft weiter. Vereinzelte haben dazwischen auch gar nicht geschlafen.“

Vom Zusammenfinden zum Titelgewinn

Zu Beginn der Saison stand für die neu gegründete Spielgemeinschaft zunächst gar nicht die Tabellenplatzierung im Vordergrund. Viel wichtiger war es, die beiden Vereine und ihre Spieler zu einer funktionierenden Einheit zu formen. „Ein offizielles tabellarisches Saisonziel haben wir zu Saisonbeginn nicht ausgegeben. Da war das Ziel, dass sich die neugegründete SGM schnell und vor allem gut zusammenfindet“, erklärt Manuel Sacher.

Gleichzeitig hatte der Trainer früh das Gefühl, dass deutlich mehr möglich sein könnte: „Dass wir um die Meisterschaft spielen können, wenn uns dies gelingt, war mir aber eigentlich schon klar. Zumal beide Mannschaften alleine ja bis vor Kurzem auch in der Kreisliga A waren.“

Pokalspiele als wichtige Wegweiser

Für Manuel Sacher gab es im Verlauf der Saison einige prägende Momente, die den Weg zum Titel entscheidend beeinflussten. Besonders die ersten Pokalrunden hätten das Selbstvertrauen und den Zusammenhalt gestärkt.

„Schlüsselerlebnisse, die den Zusammenhalt leichter und schneller machten, waren meiner Meinung nach vor allem die beiden Siege gegen die Bezirksligisten in den ersten beiden Pokalrunden. Da hat jeder, auch im Umfeld, gesehen, was mit dieser SGM diese Saison möglich sein kann.“ Diese Erfolge sorgten früh dafür, dass die Mannschaft an ihre eigenen Möglichkeiten glaubte.

Teamgeist als größte Stärke

Wenn Manuel Sacher über die Erfolgsfaktoren seiner Mannschaft spricht, steht ein Begriff über allem. „Der Teamgeist hat sich wirklich sehr schnell gezeigt. Die Spieler und die Partnerinnen unternehmen mittlerweile auch außerhalb des Platzes häufiger etwas zusammen. Man merkt nicht mehr, dass es vor einem Jahr noch zwei Mannschaften waren.“

Auch sportlich ergänzten sich die beiden ursprünglichen Kader nach Ansicht des Trainers hervorragend. Hinzu kam eine hohe Trainingsbeteiligung, die wesentlich zum Erfolg beitrug. Besonders stolz ist Manuel Sacher darauf, dass nicht nur die erste Mannschaft erfolgreich war: „Ohne all diese Punkte hätten wir nicht die Doppelmeisterschaft mit Reserve und 1. Mannschaft geschafft.“

Mallorca-Reise als Belohnung

Nach einer langen und erfolgreichen Saison darf nun gefeiert und entspannt werden. Ein Teil der Mannschaft wird dafür schon bald gemeinsam verreisen. Vom 11. bis 13. Juni fliegt ein Teil des Teams nach Mallorca, um den Aufstieg und die Meisterschaft noch einmal gemeinsam zu genießen.

Der Blick richtet sich bereits nach vorne

Während die Feierlichkeiten noch laufen, werden im Hintergrund bereits die Weichen für die neue Saison gestellt. Große Veränderungen soll es im Kader allerdings nicht geben. „Der Kader bleibt im Großen und Ganzen so zusammen. Ein namhafter Neuzugang beziehungsweise reaktivierter Spieler ist geplant. Da möchte ich aber den Verantwortlichen nicht vorgreifen“, sagt Manuel Sacher.

Mit Selbstvertrauen in die Kreisliga A

Die Vorfreude auf die neue Herausforderung ist groß. Nach einer Saison voller Erfolgserlebnisse blickt die Mannschaft selbstbewusst auf die Spielzeit 2026/2027. Auf die Frage nach dem Ziel für die kommende Runde findet Manuel Sacher eine klare und prägnante Antwort: „Ich würde es so formulieren: Wir sind gekommen, um zu bleiben.“ Nach dem Titelgewinn und dem Aufstieg dürfte genau dieser Satz die Stimmung bei der SGM Balzheim/Dietenheim treffend beschreiben.