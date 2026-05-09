Vereinstreue lebt: Drei Esterwegener knacken die 200

– Foto: Instagram @elin.fotodesign

Für ihren langjährigen Einsatz in der 1. Herren wurden die drei Spieler vom Verein mit einem personalisierten Ball geehrt. Eine kleine Geste vielleicht, aber eine mit viel Bedeutung. Denn 200 Spiele stehen für Trainingsabende bei Nieselregen, Auswärtsfahrten irgendwo zwischen Emsland und Flutlichtromantik und vor allem für jede Menge Herzblut im Trikot des SV Esterwegen.

200 Spiele im Trikot eines Vereins sind im Amateurfußball keine Selbstverständlichkeit mehr. Beim SV Esterwegen haben Niklas Mödden, Pascal Ostermann und Timo Wessels nun genau diese Marke geknackt und damit gezeigt, dass Vereinstreue manchmal doch noch mehr zählt als der schnelle Wechsel zum nächsten Abenteuer.

Das Foto stammt von Instagram @elin.fotodesign . Weitere Bilder und Informationen gibt es außerdem auf der Website von Elin. www.elinfotodesign.de

Der Verein bedankte sich bei allen drei Akteuren für ihren jahrelangen Einsatz und ihre enge Verbundenheit zum SV Esterwegen.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________