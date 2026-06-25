Vereinsschiedsrichrer verstorben von Torsten Diefenthal · Heute, 21:10 Uhr · 0 Leser

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer nehmen die Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim Abschied von unserem Schiedsrichter und Freund Hans-Jörg „Hansi“ Drinhausen. Viel zu früh ist Hansi im Alter von nur 49 Jahren von uns gegangen. Mit ihm verliert unser Verein nicht nur einen engagierten und geschätzten Schiedsrichter, sondern auch einen Menschen, der den Fußball über Jahrzehnte hinweg mit Leidenschaft, Fairness und Herzblut gelebt hat.

Mehr als 35 Jahre war Hansi auf den Fußballplätzen der Region als Schiedsrichter unterwegs. Woche für Woche stellte er sich mit großem Einsatz in den Dienst des Sports. Seine Erfahrung, seine Verlässlichkeit und seine stets freundliche und hilfsbereite Art machten ihn weit über die Grenzen unseres Vereins hinaus zu einem anerkannten und geschätzten Sportkameraden. Sein Verlust hinterlässt eine große Lücke in unserer Vereinsfamilie. Für unseren Abteilungsleiter Senioren wiegt dieser Abschied zudem besonders schwer: Nach mehr als 40 Jahren Freundschaft verliert er nicht nur einen langjährigen Weggefährten, sondern einen Freund, der ihn nahezu sein ganzes Leben begleitet hat. Gemeinsam wurden unzählige Erinnerungen geschaffen, Erfolge gefeiert und viele schöne Momente erlebt.