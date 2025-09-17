Vereinsloser 35-facher Regionalliga-Akteur unterschreibt in Lippstadt

Der vereinslose Nico Tübing (22), der bis zum Sommer beim Regionalligisten FC Gütersloh unter Vertrag stand, hat sich mit dem SV Lippstadt 08 auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Dies gibt der Verein auf Social Media bekannt.

Lippstadts Sportdirektor Dirk Brökelmann sagt: "Nico hat in seinen jungen Jahren in den letzten Serien eine Menge Erfahrung beim SV Rödinghausen und beim FC Gütersloh sammeln können. Er wird uns mit seinem Tempo und seiner Flexibilität in der Offensive noch einmal einiges an Möglichkeiten in der Offensive geben können."



Tübing freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich schätze die professionelle Arbeit beim SV Lippstadt sehr und kann mich mit der sportlichen Vision hier identifizieren. Deshalb bin ich überzeugt, dass ich hier den nächsten Schritt machen kann.“

Der Offensivmann wurde in der U17 und U19 beim SC Verl ausgebildet und unterschrieb im Sommer 2022 einen langfristigen Vertrag bis 2025 beim Regionalligisten SV Rödinghausen. "Nico ist ein aufregender und sehr schneller Spieler, der eine hervorragende Verstärkung für unseren Kader darstellt", sagte damals SVR-Geschäftsführer Alexander Müller. Es blieb jedoch bei Kurz-Einsätzen bei den Profis, überwiegend war der gelernte Stürmer in der Reserve in der Westfalenliga aktiv.