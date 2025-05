Vereinslegende verstärkt Trainerteam beim Landesligisten

VfL Sindelfingen: VfL-Legende Oliver Glotzmann verstärkt das Trainerteam - Der VfL Sindelfingen freut sich, bekanntzugeben, dass Oliver Glotzmann in der kommenden Saison das Trainerteam als Athletikcoach bereichern wird. Mit dieser Verpflichtung setzt der Verein ein starkes Zeichen für die Bedeutung von Athletik und Fitness im modernen Fußball. „Wir sind außerordentlich glücklich, dass Oliver zu uns zurückkehrt – zwar in einer neuen Rolle, aber mit großer Bedeutung für den Verein“, betonen die sportlichen Leiter Thomas Dietsche und Bastian Bothner. „Athletik ist mittlerweile ein essenzieller Faktor im Fußball. Wir sind überzeugt, dass wir von Olivers umfassender Erfahrung als Spieler und Athletiktrainer, die er zuletzt in Ehningen unter Beweis stellte, nachhaltig profitieren werden.“ Neben der Verbesserung der allgemeinen Fitness sieht der VfL in Oliver Glotzmanns Expertise auch einen wichtigen Beitrag zur Verletzungsprävention und zur gezielten Betreuung von Spielern, die sich nach Verletzungen wieder herantasten. Auch Cheftrainer Maik Schütt zeigt sich begeistert: „Es ist großartig, Oli wieder im Team zu haben – auch wenn er diesmal nicht auf dem Platz als Torjäger glänzt. Er lebt Fußball mit jeder Faser und bringt eine bemerkenswerte Professionalität in alles ein, was er tut. Ich bin überzeugt, dass er die Athletikabteilung entscheidend voranbringen wird.“ Der neue Athletikcoach selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Für mich ist das wie nach Hause kommen. Ich habe viele Jahre für den VfL gespielt und freue mich darauf, mit gezielter Arbeit im athletischen Bereich zur erfolgreichen Saison 2025/26 beizutragen.“ Der VfL Sindelfingen ist überzeugt, mit Oliver Glotzmann einen weiteren Grundstein für eine erfolgreiche sportliche Zukunft gelegt zu haben.

+++

TSV Wendlingen (Kreisliga A1 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns, unseren ersten Neuzugang für die kommende Saison vorzustellen! Levin Köstle - Wechselt vom TSV Köngen zum TSV Wendlingen - Alter: 20 Jahre - Position: Mittelfeld. Mit seinem guten Schuss und seiner klugen Entscheidungsfindung bringt Levin frischen Wind in unser Spiel. Er ist hochmotiviert für die neue Herausforderung und will bei uns den nächsten Schritt machen.

+++

+++

FC Blaubeuren (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns sehr, bekanntzugeben, dass ab der kommenden Saison ein junger und äußerst talentierter Spieler unsere Mannschaft verstärken wird – Ömer Korkmaz! Ömer wechselt aus der U19 des SSV Ehingen-Süd zu uns, wo er zuletzt seine fußballerische Entwicklung vorangetrieben hat. Zuvor war er für den TSV Neu-Ulm aktiv. Schon in der Vergangenheit hat er in seiner trainingsfreien Zeit immer wieder Einheiten mit unserer aktiven Mannschaft absolviert und dabei großes Engagement und großes Potenzial gezeigt. Unser Sportvorstand Bülent Aksakal sagt über den Neuzugang: „Ömer ist noch ein Jugendspieler und spielt derzeit im 1. Jahr U19 beim SSV Ehingen-Süd. Davor war er beim TSV Neu-Ulm. In seiner trainingsfreien Zeit hat er immer wieder Einheiten mit unserer aktiven Mannschaft absolviert, um sich hier weiterzuentwickeln. Er war schon immer ein technisch starker Fußballer. Er hat sich jetzt auch körperlich weiterentwickelt, also war es nur eine Frage der Zeit, bis dieser Wechsel zustande kommt. Er ist jung und muss sich an das Tempo im aktiven Bereich gewöhnen. Den Willen, die Intelligenz und die Stärke hat er. Wir werden viel Spaß an ihm haben.“ Willkommen an Bord, Ömer – wir freuen uns auf viele starke Auftritte und tolle Momente mit dir im Trikot unseres Vereins!

+++

+++