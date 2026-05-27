Vereinslegende Jan Speer bleibt dem SV Brake erhalten

– Foto: SV Brake

Der SV Brake hat die nächste wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison bekanntgegeben. Offensivspieler Jan Speer bleibt dem Verein erhalten und verlängert seinen Vertrag.

Der Verein bezeichnete Speer als „offensiven Wirbelwind“, der weiterhin an Bord bleibt. Zudem ist der Angreifer eine echte Identifikationsfigur, denn Jan Speer spielt bereits seit der G-Jugend für den SV Brake. Lediglich 23/24 spielte Speer eine Saison beim damaligen Landesligisten SV Wilhelmshaven, ehe er im Jahr darauf den SV Brake mit 20 Toren in die Landesliga schoss. In der laufenden Saison spielte er 15 Mal und erzielte vier Tore.

Mit seinem „Tempo, seiner Kreativität und seinem unermüdlichen Einsatz“ zählt Speer laut Verein zu den Schlüsselspielern der Mannschaft. In den vergangenen Jahren gehörte er zudem „zu den treffsichersten Spielern“ und sammelte zahlreiche Vorlagen.