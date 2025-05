Vereinslegende hört beim Kreisligisten auf und zwei Transfers

Wir freuen uns sehr, dass Nikolaj Adlwarth auch in der Saison 2025/2026 das Trikot unseres Vereins tragen wird! Sportvorstand Bülent Aksakal über die Vertragsverlängerung: „Nikolaj ist bei uns angekommen. Er hat einen tollen Charakter. Das erste Jahr war ein bisschen holprig. Eine Schulterverletzung hat ihn einige Wochen außer Gefecht gesetzt. Er ist ein interessanter Spieler. Er kämpft, läuft und ist technisch auf einem guten Standpunkt. Er kann mehrere Positionen spielen, was es uns ermöglicht, ihn flexibel einzusetzen. Wir freuen uns, dass Niko sich entschieden hat, seine fußballerische Karriere bei uns fortzusetzen.“

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SC Michelbach/Wald (Kreisliga A3 Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir haben alle gehofft, dass dieser Tag nie kommt, aber nun ist es soweit. Unser Urgestein und Vereinslegende Heiko Schupp beendet zum Saisonende nach über 20 Jahren seine aktive Spielerkarriere bei seinem geliebten SCM. „Die Entscheidung fiel mir unfassbar schwer. Ich werde demnächst 39 Jahre alt, mein Körper spielt nicht mehr ganz so mit wie ich es mir vorstelle. Die Motivation lässt nach, und das war für mich ausschlaggebend. Wir sind sowohl in der 1. als auch in der 2. Mannschaft hervorragend aufgestellt und haben eine großartige Zukunft vor uns. Daher wird es für mich nun Zeit, Platz für die nächste Generation zu machen, auch wenn es mir brutal schwer fällt. Ich freue mich auf die Zukunft, die Jungs als Zuschauer von außen anzufeuern und zu unterstützen.“ Schuppi begann im Jahr 1991 beim SCM in der Jugend seine Laufbahn. Im Jahr 2004 bestritt er - noch als A-Jugendlicher - seine erstes von über 500 Aktive-Spielen für seinen Herzensverein. Während seiner aktiven Zeit sprang der mehrfache Reservemeister und langjährige Kapitän unserer 2. Mannschaft sogar auch 2x als Interimstrainer ein. Nicht nur auf dem Platz stellte sich Schuppi immer voll in den Dienst der Mannschaft. Auch außerhalb war und ist er weiterhin ein unverzichtbarer Teil des Vereins, den er mit unzähligen Diensten und seiner enorm hilfsbereiten und herzensguten Art zu jeder Zeit bedingungslos unterstützt! Zudem überzeugte er nicht nur sportlich auf dem Platz, auch in der 3. Halbzeit war und ist er weiterhin eine der absolut tragenden Säulen! Schuppi, wir lieben dich alle sehr und DANKEN DIR VON TIEFSTEM HERZEN für das, was du alles für uns und den Verein geleistet hast. Du bist für uns nicht ansatzweise zu ersetzen und wirst uns als Spieler und Mensch auf dem Platz enorm fehlen. Wir sind so unglaublich froh, dich bei uns zu haben!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Neunheim/Rindelbach (Kreisliga B3 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Die SGM Neunheim/Rindelbach freut sich, mit Mathis Geist ein echtes Nachwuchstalent für die Saison 2025/2026 zu verpflichten! Der 18-jährige Offensivspieler kommt aus der U19 des FC Ellwangen und bringt nicht nur fußballerisches Können, sondern auch jede Menge Leidenschaft und Teamgeist mit. „Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison für die SGM auf dem Platz zu stehen und mit den Jungs Erfolge feiern zu dürfen. In Neunheim/Rindelbach sind es für mich nicht nur Mitspieler. Es sind Freunde, mit denen der Spaß am Fußball im Vordergrund steht.

Als Team. Als Gemeinschaft. Stay tuned.“ – Mathis Geist Mit dieser Verpflichtung, setzen wir ein klares Zeichen: Für mehr Zusammenhalt, mehr Leidenschaft, mehr Identifikation. Ein weiterer Schritt für mehr Stabilität, Kontinuität – und eine starke Zukunft der SGM. Wir sind stolz, dich bei uns auf dem Platz zu sehen – herzlich willkommen in der SGM-Familie, Mathis!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++