Vereinslegende Hannes Büscherhoff verlässt GW Mühlen Wechsel zu RW Damme von NK · Heute, 02:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: GW Mühlen

Bei GW Mühlen steht im Sommer ein emotionaler Abschied bevor. Hannes Büscherhoff wird den Verein verlassen und sich dem Bezirksligisten RW Damme anschließen. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Der Verein verabschiedet damit ein echtes Eigengewächs. „Seit der G-Jugend hat Hannes unser grün-weißes Trikot getragen, alle Jugendmannschaften durchlaufen und sowohl in der 1. als auch in der 2. Herren alles für den Verein gegeben“, schrieb GW Mühlen via Instagram. Insgesamt spielte Büscherhoff 58 Mal in der Landesliga und traf zwei Mal. Acht Mal spielte er in der laufenden Saison in der ersten Mannschaft, jedoch acht Mal von der Bank. Hinzu kamen acht Einsätze in der Kreisliga-Mannschaft.

Besonders seine Rolle innerhalb der Mannschaft hob der Verein hervor: „Auf und neben dem Platz war er für uns ein enorm wichtiger Bestandteil – immer da, wenn man ihn gebraucht hat.“ Entsprechend schwer falle der Abschied: „Umso schwerer fällt uns sein Abschied nach dieser Saison.“ Trotzdem zeigt der Verein Verständnis für den Wechsel nach Damme. „Dennoch haben wir Verständnis für seine Entscheidung und sind uns sicher: Das ist nicht das letzte Mal, dass wir ihn sehen – dann eben vom Spielfeldrand aus.“