Vereinslegende geht und zwei weitere Abgänge beim Landesligisten

– Foto: Jens Körner

Der SV Allmersbach, Vizemeister der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Aufsteiger über die Relegation in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, baut seinen Kader weiter um. Neben dem bereits bekannten Zugang Jannick Maurer kommen auch Yannik Moll und Sebastian Cullmann. Zudem verabschiedet der SVA mit Michael Heißwolf eine prägende Vereinsfigur in diesem Sommer.

Mit Maurer hatte Allmersbach bereits ein großes Offensivtalent verpflichtet. Der Angreifer kommt vom SV Spiegelberg und war dort mit mehr als 30 Toren ein entscheidender Faktor für den Aufstieg. Zuvor hatte er bei der SG Oppenweiler-Strümpfelbach bereits in der Bezirksliga überzeugt und sich als Leistungsträger gezeigt. Beim SVA soll Maurer nun auch eine Liga höher seine Torgefahr einbringen.

Neu hinzu kommt Yannik Moll. Nach seiner Jugendzeit bei der SG Sonnenhof Großaspach, wo er in der U17 und U19 spielte, wechselte er zum SV Breuningsweiler. Dort wurde er über mehrere Jahre zu einem Leistungsträger in der Landesliga und führte die Mannschaft zuletzt als Kapitän aufs Feld. Seine Bilanz umfasst 176 Spiele, 20 Tore und 15 Assists. Mit Erfahrung, Führungsqualitäten und Konstanz soll Moll dem Aufsteiger zusätzliche Stabilität geben.