Vereinslegende geht und zwei weitere Abgänge beim Landesligisten

Der SV Allmersbach, Vizemeister der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Aufsteiger über die Relegation in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, baut seinen Kader weiter um. Neben dem bereits bekannten Zugang Jannick Maurer kommen auch Yannik Moll und Sebastian Cullmann. Zudem verabschiedet der SVA mit Michael Heißwolf eine prägende Vereinsfigur in diesem Sommer.
Mit Maurer hatte Allmersbach bereits ein großes Offensivtalent verpflichtet. Der Angreifer kommt vom SV Spiegelberg und war dort mit mehr als 30 Toren ein entscheidender Faktor für den Aufstieg. Zuvor hatte er bei der SG Oppenweiler-Strümpfelbach bereits in der Bezirksliga überzeugt und sich als Leistungsträger gezeigt. Beim SVA soll Maurer nun auch eine Liga höher seine Torgefahr einbringen.
Neu hinzu kommt Yannik Moll. Nach seiner Jugendzeit bei der SG Sonnenhof Großaspach, wo er in der U17 und U19 spielte, wechselte er zum SV Breuningsweiler. Dort wurde er über mehrere Jahre zu einem Leistungsträger in der Landesliga und führte die Mannschaft zuletzt als Kapitän aufs Feld. Seine Bilanz umfasst 176 Spiele, 20 Tore und 15 Assists. Mit Erfahrung, Führungsqualitäten und Konstanz soll Moll dem Aufsteiger zusätzliche Stabilität geben.
Auch Sebastian Cullmann verstärkt künftig den SVA. Nach seiner Zeit in der U19-Regionalliga bei der JFG Schaumberg sammelte er Erfahrung im Saarland, unter anderem sechs Jahre beim Traditionsverein Borussia Neunkirchen in der Schröder-Liga Saar. Zuletzt spielte er für seinen Heimatverein 1. FC Niederkirchen.
Auf der Abgangsseite verlässt Dustin Scott Condello den Verein aufgrund eines Wohnortwechsels. Torhüter Dario Nieswandt beendet seine Karriere, nachdem er seit 2019 über 60-mal für Allmersbachs Mannschaften auf dem Platz stand. Besonders groß ist der Abschied von Michael Heißwolf. Der 38-jährige Verteidiger spielte seit der Jugend für den SVA, wechselte nie den Verein, erlebte den Weg von der Kreisliga A bis zum dritten Landesliga-Aufstieg mit und gewann dreimal den Bezirkspokal.