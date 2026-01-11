Vereinsinternes Turnier beim VfL Weiße Elf Nordhorn

– Foto: VfL Weiße Elf Nordhorn

Beim vereinsinternen Turnier des VfL Weiße Elf Nordhorn bleibt die 1. Mannschaft ohne Niederlage und sichert sich den Turniersieg. Auch abseits des Platzes überzeugt die Veranstaltung durch starke Organisation.

Dominante Erste im vereinsinternen Duell Die 1. Mannschaft des VfL Weiße Elf Nordhorn hat das vereinsinterne Turnier erfolgreich abgeschlossen. Ungeschlagen zog das Team ins Finale ein und setzte sich dort gegen die 2. Mannschaft durch. Damit bestätigte die Erste ihre starke Position innerhalb des Vereins.

Alte Herren auf dem Podium - Lob für die Organisation Platz drei ging an die 1. Alte Herren, die sich ebenfalls einen Platz auf dem Podium sicherten. Ein großes Dankeschön richtete der Verein an die 3. Mannschaft sowie ausdrücklich an Ole, der maßgeblich für die reibungslose und gelungene Organisation des Turniers verantwortlich war.

Zum Abschluss noch ein Ausblick: Am Montag, den 12.01.2026, geht ein Interview mit Simon Többen online.