Vereinsheim nach Pokalsieg „abgerissen“: So feiert D/A II das Double

– Foto: Jörg Struwe

Der Bezirkspokal geht nach Drochtersen. D/A II singt „Campione, Campione“. Die Party beginnt auf dem Bardowicker Fußballplatz. Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

D/A macht am Mittwochabend das Double perfekt. Die Meisterschaft in der Landesliga und den Aufstieg in die Oberliga sicherte sich die Mannschaft schon vor gut zwei Wochen. Jetzt gewinnt der Verein aus Kehdingen auch noch den Pokal.

In Bardowick läuft die erste Minute der Nachspielzeit des Bezirkspokalfinales zwischen dem TSV Bardowick und der SV Drochtersen/Assel II. Der Gastgeber versucht vergeblich, den Ball aus dem Strafraum zu köpfen. D/A-Offensivkraft André Ribeiro spekuliert und kann flanken. Am Elfmeterpunkt steht Julian Budde und schließt perfekt aus der Drehung ab. 2:1 für D/A. Alles, was laufen kann, sprintet zum Feiern auf das Spielfeld.



„Ich kann meine Emotionen gar nicht beschreiben. Die Jungs haben so viel geopfert für diesen Tag“, sagt D/A-Trainer Milan Schweiger. Es ist auch sein erster großer Erfolg. „Ich hoffe, es ist nicht der letzte“, sagt Schweiger. Genugtuung und Stolz schwingen in seiner Stimme mit.

Underdog Bardowick ist die bessere Mannschaft

In der 96. Spielminute pfeift Schiedsrichter Patrik Feyer das Finale ab. D/A war als Favorit gegen den Zweiten der Bezirksliga nicht die bessere Mannschaft. Im Gegenteil. Der TSV Bardowick überzeugte vor 350 Zuschauern mit der höheren Laufbereitschaft, Zweikampfstärke, gutem Passspiel, Tempo und Spielwitz. Aber im Fußball gibt es keine B-Noten. Es zählen die Tore.



Dennis Grooten bringt D/A in der achten Minute per Fallrückzieher in Führung. Er lupft den Ball über den verdutzten Bardowicker Keeper Christian Glebke. „Das war genauso gewollt. Aber ich hätte niemals gedacht, dass er so reingeht“, sagt Grooten später.

Der Drochterser Mittelfeldspieler spricht dem unterklassigen Gegner seinen Respekt aus. „Aber am Ende haben wir das Ding gezogen. Mit Willen und Leidenschaft - wie so oft in dieser Saison.“

D/A-Defensive muss hinten richtig arbeiten

Marvin Neumann erzielt für den ambitionierten Bezirksligisten mit dem Halbzeitpfiff den Ausgleich. Malte Bösch, der bereits Stade, Ahlerstedt und Heeslingen trainiert hat, will den TSV in der nächsten Saison zunächst zurück in die Landesliga führen.



D/A grätscht in der zweiten Halbzeit in einige gefährliche Bardowicker Abschlüsse. Die TSV-Spieler haben schon eine Hand am Pokal. Dann kommt Julian Budde und zerstört ihre Träume.

„Es war mein schönstes und wichtigsten Tor“, sagt Budde. Und zum richtigen Zeitpunkt. Von solch einem Rückschlag so kurz vor Schluss erholt sich ein Gegner selten.



Der Mittelkreis des Bardowicker Stadions wird nach Abpfiff zur Partyzone. „Campione, Campione“, singen die Drochterser Spieler im Kreis. „Doublesieger, Doublesieger“. Betreuer Christian Käsehage hat längst den Karton mit den passenden T-Shirts aus dem Bus geholt. Blaue Jerseys.

Kleine Spitze an die Konkurrenz aus dem Kreis

Vorne steht „Double“ drauf, hinten „Die Nummer 1 und 2 im Kreis sind wir“. Schließlich kann die Erste des Vereins den Landespokal gewinnen und in der Regionalliga Zweiter werden. Dieser Spruch könnte aber auch als Spitze gegenüber der Konkurrenz im Landkreis Stade verstanden werden. D/A-Präsident Rigo Gooßen bläst vor Freude in eine blaue Tröte.



Vertreter vom Verband hängen Goldmedaillen an die Hälse der Sieger. Später werden sie D/A noch eine Siegprämie von 1000 Euro überweisen. Sie drücken D/A-Kapitän Fabian Klinkmann den Pokal und Mittelfeldspieler Luca Daginnus ein überdimensionales Glas vom Bier des Hauptsponsors des Wettbewerbs in die Hand. Klinkmann reckt die Trophäe in die Höhe. Daginnus duscht seine Kollegen in der ersten Reihe.

Teamchef Zielke verspricht lange Party

Torhüter Fabian Klinkmann hatte mit D/A I schon den Landespokal gewonnen. Die Meisterschaft und den Bezirkspokalsieg mit D/A II bezeichnet er „als mit den größten Erfolg“ seiner Laufbahn. „Mal sehen, welches Vereinsheim wir jetzt noch abreißen“, sagt Klinkmann.

D/A II trägt nach dem Pokaltriumph die Siegertrikots. Foto: Struwe

Die vorzeitige Meisterschaft hatte D/A II am 3. Mai nach dem Sieg gegen Schneverdingen nur bis Viertel vor Neun gefeiert. Da war es draußen noch hell. „Ich glaube, heute wird es länger gehen“, sagt Teamchef Benjamin Zielke. Das Double sei für den Verein wahrscheinlich einmalig.