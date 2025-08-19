Vereinsheim des TSV Buchholz 08 bei Brand schwer beschädigt

In der Nacht zu Dienstag ist auf dem Gelände des Oberligisten TSV Buchholz 08 ein Vereinsheim in Brand geraten. Gegen 3.30 Uhr meldete ein Zeuge Feuerschein bei den Sportanlagen am Holzweg. Eine sofort entsandte Streifenwagenbesatzung bestätigte den Brand. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus den Fenstern des in Holzbauweise errichteten Gebäudes.
Auf dem Fußballfeld bemerkten die Beamten zwei männliche Personen, vermutlich Jugendliche oder Heranwachsende, die das Feuer offenbar beobachtet hatten. Als die Polizei eintraf, flüchteten sie in ein angrenzendes Waldstück. Eine Fahndung im näheren Umfeld blieb ohne Erfolg.
Die Feuerwehr brachte den Brand kurze Zeit später unter Kontrolle, musste dafür jedoch das Dach des Vereinsheims großflächig öffnen. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der entstandene Schaden bei mindestens 80.000 Euro.
Aufgrund der Spurenlage und der Beobachtungen vor Ort geht die Polizei derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der Brandort wurde beschlagnahmt und bleibt für weitere kriminaltechnische Untersuchungen gesperrt.
Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sportanlagen am Holzweg beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 zu melden.