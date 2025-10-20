»Vereinsgeschichte geschrieben«: BSC/VfB ist Ü32-Champion

Zunächst hatten die Regensburger „Altstars“ die Kreisliga Mitte ohne Niederlage (10/2/0) dominiert und gewonnen. Ungeschlagen blieb man dann auch beim Bezirksentscheid, wo die drei Kreisliga-Meister ihren Champion auserkoren. Im ihrem ersten Match trotzte die SG BSC/VfB dem Titelverteidiger TV Riedenburg ein 1:1-Unentschieden ab. Zuvor hatte sich Riedenburg auch vom SV Obertraubling unentschieden getrennt. Mit einem Sieg im abschließenden Spiel würden sich die Regensburger also zum Titelträger küren. Und das taten sie. Klar mit 5:1 wurde Obertraubling in die Schranken gewiesen.



„Wir haben Vereinsgeschichte geschrieben“, jubelt Tobias Smolarczyk im Gespräch mit FuPa. „Der Erfolg hat viele Väter, einen einzelnen Coach gibt es nicht.“ Smolarczyk teilt sich die Aufgaben mit Christian Pfeffer, Dominik Wolfrath und Andreas Dietlinger auf. „Uns kommt zugute, dass wir für eine AH noch recht jung sind und einige Spieler auch noch aktiv im Herrenspielbetrieb sind“, sagt Smolarczyk.



In Obertraubling mischte auch Nizar Klica (34) mit. Der ehemalige Landesligaspieler von Fortuna Regensburg hat trotz eines schweren Autounfalls, als er einen Arm verloren hatte, den Spaß am Kicken nicht verloren. Gemeinsam mit Rudi Verschl (33) coacht Klica die Bezirksliga-Mannschaft des BSC Regensburg. Verschl war es, der das Team mit drei Toren zum entscheidenden Sieg gegen Obertraubling führte. In der Ligarunde war er mit neun Treffern der beste Schütze der SG.



Auch Tobias Smolarczyk steht selbst für die Regensburger Altherren auf dem Feld: „Wir freuen uns nächstes Jahr dann auf die Bayerische Meisterschaft und wollen natürlich möglichst lange ungeschlagen bleiben.“ Derweil ist man auch im Lager des TV Riedenburg trotz der verpassten Titelverteidigung happy: „Mit zwei Unentschieden war es trotzdem eine top Geschichte – und ein Wahnsinn, überhaupt zwei Jahre in Folge dabei zu sein“, heißt es.