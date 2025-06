Vereinsgeschichte geschrieben

Double-Sieger Schwarz-Blau – Foto: Ingo Bittner

Der RSV Braunschweig krönt eine herausragende Saison mit dem Double: Aufstieg in die Kreisliga und dem ersten Kreispokalsieg der Vereinsgeschichte. Nach Jahren des Wartens und mehrfachem Scheitern an der eigenen Konstanz gelingt dem Team unter Neu-Trainer Zdenko Pavlic in der Spielzeit 2024/25 der große Durchbruch.

In der 1. Kreisklasse setzte sich der RSV mit 19 Siegen aus 24 Spielen gegen starke Konkurrenz durch und sicherte sich mit zwei Punkten Vorsprung vor dem MTV Braunschweig den Staffelsieg. Beeindruckend dabei: Das Torverhältnis von 108:23 spricht Bände – Offensivfeuerwerk und Defensivstabilität in Perfektion. „Keiner konnte uns mehr aufhalten“

Für Kapitän und Abteilungsleiter Lasse Harder gab es zwei Schlüsselmomente in der Saison: Das knappe 2:0 gegen den VfL Leiferde II, als der RSV mit nur elf Spielern auflaufen konnte, aber mannschaftlich überzeugte – und der 3:2-Sieg gegen Rüningen, der nach 0:2-Rückstand zur Halbzeit in einen umjubelten Heimsieg gedreht wurde. „Da haben wir gemerkt: Uns kann keiner mehr stoppen“, so Harder. Historischer Pokalsieg