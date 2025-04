Vereinsfusion und Ex-Profi als Trainer im Köllertal

Ab Juni wird es im Köllertal eine neue SG geben. Der SC 07 Fenne und der SV Fürstenhausen haben sich auf eine Spielgmeinschaft geeinigt. Die 1. Mannschaft wird in der Bezirksliga und die 2. Garde wird aufstiegsberechtigt in der Kreisliga A Köllertal an den Start gehen. Aus Fenne war zudem zu hören, dass man auch eine dritte Mannschaft, sowie ein Damen-Team plant. Laut Karsten Lengert, dem Sportlichen Leiter der SG, wird trainiert und gespielt beim SV Fürstenhausen auf dem Rasenplatz, als Ausweichplatz dient der Sportplatz in Fenne. Für die Seitenlinie hat man einen Kracher verpflichtet. Ex-Profi Almir Delic wird ab dem Sommer die Geschicke der SG leiten. Delic, der für Waldfhof Mannheim und den 1. FC Schweinfurt insgesamt 22 Spiele in der 2. Bundesliga auf dem Platz stand, zudem noch über 200 mal in der Regionalliga grüne Wiese unter den Füßen hatte, freut sich auf die neue Aufgabe. Almir Delic:" Das war für mich auch eine Überraschung, dass ich so schnell wieder an der Linie stehe, ich wollte mich nach meiner letzten Station eigentlich ein wenig ausruhen, bissel erholen". Delic hat sich mit den Verantwortlichen getroffen, diese haben ihm ein Projekt dargestellt, welches Delic total überzeugt hat. "Ich habe mich bei den Gesprächen sehr wohl gefühlt, ich habe direkt das Gefühl gehabt, dass es Sinn macht und darum habe ich meine Zusage gegeben", so der erfahrener Übungsleiter. Auch was die Ziele angeht, hat der Ex-Profi klare Vorstellungen: "Ich komme nicht hierher um in der Bezirksliga um Platz 5-8 zu spielen.", so Delic. Man möchte sofort vorne mitspielen, dass man einen Aufstieg nicht planen kann, weiß der neue Trainer sehr wohl, man wird aber mit Sicherheit eine Mannschaft an den Start bringen, die das Zeug hat, ganz vorne mitzuspielen. Zwischen 10 und 15 neue Spieler möchte Almir Delic verpflichten, Gespräche sind angelaufen. Das neue Projekt ist über mindestens zwei Jahre geplant. Man kann gespannt sein, was der neue Coach so alles bis zum Vorbereitungsbeginn aus dem Hut zaubern wird.